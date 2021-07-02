Арийские корни Казахской цивилизации, - Е.Аманшаев (мыслитель от канцелярии Казпремьера)

01:19 09.07.2021 О создании новой академической истории Казахстана



02 июля 2021,

Авторский блог Ермека Аманшаева



В современной информационной повестке нередко звучат призывы о ревизии, переоценке истории, "войне памяти" и всевозможных "схватках за историю". Термины историографии и культурологии зачастую становятся спорными обоснованиями разноформатных дискуссий. История, некоторые ее периоды, попадая в ракурс ревизионистских притязаний, служат яблоком раздора, увлекая в сторону разногласий и потенциальных конфликтов. Возможно, эти тенденции характеризуют одну из противоречивых особенностей нашего времени – "распад консенсуса" (Элвин Тоффлер).



Значительный контраст в развитии между ведущими акторами геополитики и странами "остального мира" нередко сталкивается с проблемами тесноты исторических коридоров, перезагруженности существующих трасс. В этом скрытая особенность дальнейшей трансформации глобализационных процессов. Вследствие этого идет системная интеллектуальная борьба с масштабным зондированием различных платформ "инфосистемы" в целях актуализации нового миропорядка, нового перераспределения ресурсов.

Касаемо нашей действительности хотелось бы отметить, что наметившиеся в последнее время попытки концептуальной подпитки таких дискуссий, как "подарок земель" сопредельным территориям, "туранизация" общетюркской повестки, да и в целом попытки "научной" ревизии истории в сторону "нового переосмысления" свидетельствуют, скорее всего, о некоторых изъянах, нехватке всесторонне продуманных, прагматичных концептов в ойкумене Евразии.



Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы гласит: "На фоне усиления межгосударственной конкуренции за политическое и экономическое влияние, международные рынки и инвестиционные потоки Казахстану необходимо закрепить статус ответственного участника мирового сообщества, ключевого элемента системы геополитических и геоэкономических координат Евразийского континента, лидирующего государства в регионе Центральной Азии".



В этой связи хотели бы затронуть некоторые культурологические аспекты этой задачи. В каких геополитических площадках, этно-географических ландшафтах современного мира регион Центральной Азии, в целом ойкумена Евразийского континента, может дать Казахстану новые импульсы для развития? Если учесть тот факт, что именно Евразийская платформа "в начале истории" стала одним из центров квантового толчка миграционных волн в матрице мира, какие взаимоотношения, синергии могут раскрыть ее энергетические чакры сегодня? В каком сочетании необходимо собрать ныне целостную мозаику из распространенных в экосистеме планеты пазлов тех квантовых волн для того, чтобы получить новый виток пассионарности?



Мирча Элиаде в своей книге "Аспекты мифа", подчеркивая первичную целостность мифологического мышления, отмечает важность следующего культурологического фактора: знание первоначал, архетипов истории, правильная расшифровка ее кодов освобождают от различных комплексов, в том числе от психологии географической предопределенности, ощущения базовой "заброшенности" в те или иные сопредельные территории и, как следствие этого, вынужденной коммуникации внутри этой платформы. "Знание истоков и истории конкретных вещей и фактов сообщает некоторую магическую силу воздействия на них… Помнящему о своих "рождениях" (то есть началах) и предшествующих жизнях (промежутки времени, образуемые значительным числом пережитых событий) удается избавиться от кармической зависимости. Иными словами, он становится хозяином своей судьбы" (М. Элиаде, "Аспекты мифа", Глава V "Время может быть упрощено").



Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов



В данном контексте отечественным ученым: историкам, экономистам, политологам, социологам, юристам, культурологам и др. представителям научно-интеллектуальной среды необходимо более системно принимать участие в изучении исторических, этногенезных процессов для выработки парадигм дальнейшего позиционирования Казахстана в современном мире.



В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в современной казахстанской науке имеется определенный пробел в подготовке специалистов новой генерации по различным актуальным направлениям, особенно касающимся вопросов национальной, страновой идентичности: по историко-миграционным процессам (с использованием современных цифровых технологий и программ), проблемам этногенеза, геоэкономическим, геополитическим коммуникациям, культурно-цивилизационным классификациям, по экологии и экосистемам, археологии и палеонтологии, антропологии, сравнительному языкознанию и этнолингвистике, пиктографии, истории алфавита и т.д. Наблюдается также недостаточная востребованность специализаций по тюркологии, теологии и мифотворчеству, исторической генетике, по изменению климата, квантовой физике, нейробиологии и др. После плеяды блистательных ученых старшего поколения образовался поколенческий вакуум, укоротивший список профессионалов нового поколения, вдумчивых, креативных, разносторонних ученых- энциклопедистов – продолжателей лучших практик национальной интеллигенции.



Антуан де Сент-Экзюпери как-то писал: "Последний школяр на отделении точных наук знает о законах природы куда больше, чем знали Декарт и Паскаль. Но способен ли школяр мыслить так, как они?" Видимо, настало время уделять более системное внимание креативным, кластерным образовательным программ и востребованным временем специализациям.



Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Независимость превыше всего" отметил: "Пришла пора написать отечественную историю, учитывая новые научные подходы. Этот фундаментальный труд должен лечь в основу всех учебников. Это вопрос стратегической важности. Поэтому необходимо незамедлительно приступить к подготовке нового академического издания по истории Казахстана. От этого зависит возрождение нашего исторического сознания. К данной работе нужно привлечь авторитетных историков... Предлагаю также написать краткую историю Казахстана для иностранной аудитории и перевести ее на основные языки мира. Это единственный способ рассказать миру правдивую многовековую историю казахского народа. Каждый народ должен сам писать свою историю, не поддаваясь влиянию чуждой идеологии. История, написанная с позиций национальных интересов, способствует пробуждению национального самосознания".



Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов



Действительно, новая академическая история должна базироваться на тех научных подходах и методологиях, которые учитывают как фундаментальные национальные интересы, так и характеристики современной трансформации мира. По сути, решение данной задачи: 1) призвано формировать многоплановую отечественную историю с широкими ретроспективами всех эпох и периодов развития человеческой цивилизации; объективно анализировать степень участия исторических насельников Казахстана в ключевых событиях своего времени; 2) снять с повестки дискуссии о ревизии истории, "войне памяти", о "схватках за историю", особенно касающихся чувствительных страниц национальной памяти; 3) стать концептуальной базой дальнейшего позиционирования Казахстана в современной карте мира и т.д.



В создании академической истории Казахстана важно было бы учесть также ту непреложную истину, что экосистема любой национальной истории, да и в целом этносов, тесно переплетена с общими этапами процессов этногенеза, трансформаций внутри единой человеческой цивилизации. И только в таком формате она обретает свою подлинную сущность.



"…Я вижу настоящий спектакль множества мощных культур, с первозданной силой расцветающих из лона материнского ландшафта, чеканящих каждая на своем материале – человечестве – собственную форму и имеющих каждая собственную идею, собственные страсти, собственную жизнь, воления, чувствования, собственную смерть…", – писал Освальд Шпенглер в своей знаменитой книге "Закат Европы".



Все без исключения этносы переживают этапы становления, развития на определенных ландшафтах природной среды путем естественных процессов эволюции и в силу собственных "пассионарных порывов" и потенциалов. В связи с этим важно провести системную работу по периодизации отечественной истории со времен возникновения первичных очагов цивилизации на территории Казахстана, не исключая при этом этногенезные взаимовлияния.



Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов



Любая событийная деталь, любое значимое историческое явление, происходившие на тех или иных ландшафтах земных просторов, производят квантовые вибрации внутри сакральной, возможно, цифровой, голографической матрицы планеты, формируя тем самым историческую Память этносов и Вселенной. По существу, эти квантовые частицы и есть основа той "пассионарной активности" этногенеза, о которой говорил Л.Н. Гумилев. В свете изложенного абсолютно справедливо отмечает казахский ученый Ирмуханов Б.Б. парадоксальность ситуации, "когда современная территория Казахстана становится родиной казахов лишь в XIV-XV вв., т.е. когда они создали свою государственность – Казахское ханство. В таком понимании казахи могут предстать как не автохтонное, а пришлое население, к тому же неизвестно откуда появившееся, прошлая история которого покрыта мраком (Б.Б. Ирмуханов. К вопросу о происхождении казахского народа. А., 2008 г., стр. 5).



"Народы не падают с неба и не скрываются под землю", – также подчеркивал создатель "Истории государства Российского" Н.М. Карамзин.



Все эти факты говорят о том, что вопросы изучения, написания национальной академической истории на современном этапе должны базироваться на достижениях передовых научных методологий, многоформатных интеллектуальных технологий. Ибо проблемы периодизации, выявление эксклюзивных особенностей различных эпох и периодов (особенно касающихся системообразующих процессов этногенеза) требуют всестороннего изучения всего контекста того времени: исторической среды, социально-экономического уклада, языковой общности и этносреды, религиозно-мифологических воззрений и т.д. Поскольку эволюционный исторический опыт, накопленный нынешним поколением, дает возможность рассматривать процессы реализации человеческой истории более комплексно и взаимосвязанно в рамках единой экосистемы планеты.



Взять, к примеру, проблему расшифровки наскальных рисунков Тамгалы, в целом пиктографических памятников Семиречья.



Комплекс петроглифов археологического ландшафта Тамгалы – жемчужина эпохи бронзы, своеобразная степная Альтамира, вошедшая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – еще в XIV-XIII вв. до н.э. был своеобразным духовно-паломническим центром древнего Востока, но до сих пор изучен локально и фрагментарно. А ведь эти наскальные рисунки, петроглифы, письменные знаки, рунические письмена являются художественной иллюстрацией уникальной религиозно-мифологической концепции мира древних обитателей Евразии. Петроглифы Тамгалы – визуальная энциклопедия культурно-исторических явлений той эпохи. Комплексный анализ подобных памятников духовного наследия наших предков таит в себе огромный клад научных открытий.



Ведь существует расхожее мнение, что кочевники древнего Востока мало или почти ничего не оставили за собой в виде достоверных письменных памятников, мифопоэтических воззрений, памятников архитектуры и древнего зодчества и т.д.



"Пантеон и эпос ариев увековечен не только словесно, но и изобразительно. В древних горных капищах, где приносили жертвы и звучали гимны, обнаружены грандиозные "художественные галереи". Одно из таких святилищ находится в урочище Тамгалы в 170 км к северо-западу от Алматы, в горах Анракай. Там древнейшие из множества изображений относятся к эпохе бронзы, т.е. ко времени андроновцев, – эпические герои несутся на колесницах, натягивая луки, кочуют в повозках, запряженных верблюдами, кружатся в ритуальном танце. Главные фигуры святилища – возвышающиеся над смертными "солнцеголовые существа"... Огромные головы-диски окружены ямками-углублениями, символизирующими нимб, божественную благодать. Основой сюжета является композиция из двух "солнцеголовых существ", окруженных домашним скотом и двенадцатью танцующими перед ликом богов человечками... Божества Солнца и Луны благославляют скот и людей. А на другой каменной плоскости представлено огромное солнцеголовое божество – Митра, возвышающийся на спине быка.



Так мифы и эпос ариев побуждали к зримому почитанию их богов. Запечатленные в гравюрах на вечных скалах, арийские боги сами становились частицей вечности, незыблемого космического порядка (стр. 29-30).



…К наиболее древним "дозаратуштровским" разделам Авесты принадлежат Яшты ("Гимны"), сохранившие, несмотря на все позднейшие переделки и сокращения, бесценные крупицы прошлого знания и знания о прошлом, повествования и мифы минувших веков, безмерно далеких от дней Заратуштры" (стр. 20-21). …Сражения и молитвы богов и героев Яшт – это и есть мифы и эпос андроновской эпохи... Воины Яштов – это колесничие, обладатели быстрых коней и тучных стад, "просторных пастбищ" и "добрых повозок". Их бог-покровитель Митра - солнечный бог, небесный колесничий. Основное оружие колесничего – лук с тетивой из оленьих жил, стрелы с орлиным оперением, дротики с длинным древком, метательные ножи, металлическая булава "из желтого металла" (там же, стр. 25-26). …Преемниками ариев в Великой Степи стали их потомки – саки и савроматы" (стр. 31)", – пишут видный ученый-востоковед, тюрколог Кляшторный С.Г., д.и.н. Т.И. Султанов, авторы концепции евразийских заимствований Авесты ("Летопись трех тысячелетий". А., изд-во "Рауан", 1992 г.).



"Арийские (иранские) и индоарийские (индийские) племена относились к той индоевропейской языковой и культурной общности, которая в начале II тыс. до н.э. обособилась в степной части Восточной Европы и Казахстана, где стала известна современной науке как носители срубной и андроновской культур. Вторая четверть II тыс. до н.э. была временем наибольшей экспансии этих племен, а их общим самоназванием был этноним "арья". Они говорили на родственных диалектах, к которым восходит язык Вед (цикл индоарийских священных текстов, сложившихся в Северной Индии около XII-X вв. до н.э.) и язык Авесты. Хотя основное направление их миграций было восточным и юго-восточным, много племен ушли за Гиндукуш, в Северную Индию, а немалая часть их проникла в Западный Иран и Месопотамию. Там следы языка индоариев зафиксированы на клинописных глиняных табличках в Хеттском и Митанийском (Северная Месопотамия) царствах. Так, в договоре, который заключили между собой царь Митании и царь хеттов около 1370 г. до н.э., упомянуты арийские боги Митра, Варуна и божества-близнецы Насатья" (там же, стр. 30-31) и т.д.



Представитель известной казахстанской научной династии Алишер Кемалевич Акишев в своей интересной книге-исследовании "Искусство и мифология саков" об изобразительном творчестве ранних кочевников Казахстана и Средней Азии (на основе произведений прикладного искусства из курганов Иссык, Тенлик, Бес-Шатыр), подтверждая мысли своих вышеупомянутых коллег, пишет: "Наконец, эзотерическим святилищем Митры и других богов было знаменитое ур. Тамгалы, петроглифы которого иллюстрируют индоиранские мифы с поразительной точностью"… (стр. 97). …В ритуалах сакского митраизма использовался богатый инструментарий, существуют многочисленные точные до деталей параллели ему в брахманстве и зороастризме. Причем имеющие древние формы сакские капища огня, связанные с культом предков, имеют ведийские и дозороастрийские (индоиранские) аналоги (стр. 172).



…Религиозная терпимость и культурный синкретизм как части общей культуры Востока в Средней Азии на заре нашей эры – свидетельство определенной продолжавшейся духовной близости ее народов. Индоиранское наследие стало ключом к взаимопониманию, а "горний" взор "тысячеглазого" Митры оказался способным охватить новые просторы, населенные разными народами, давно забывшими свое древнее родство. "Великое переселение народов" потрясло и разрушило жесткие границы сакских "вселенных", мир расширился. По-видимому, именно в это время у народов Центральной и Средней Азии мифологический модус начинает уступать место эпическому, зарождается осознание истории" (стр. 173).



Все эти факты свидетельствуют о том, что даже небольшой исторический экскурс на один из важнейших пластов культуры номадов Евразии, связанный с комплексом наскальных рисунков, образцами протописьменности урочища Тамгалы (в контексте: петроглифы Тамгалы – Авеста – Веды – общеарийская субкультурная прооснова), открывает многослойные просторы для исследований духовной, мировоззренческой платформы Евразии. Она наполнена зарядом научных открытий, удивительных обобщений и виртуальных приключений.



Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов



В этой связи в целях комплексной и креативной реализации проекта о создании новой академической истории Казахстана считаем возможным: 1) рассмотреть вопрос о придании ей статуса национального проекта, что дало бы возможность аккумулировать и систематизировать необходимые организационно-финансовые, интеллектуальные и технологические ресурсы, упростив при этом менеджмент проекта; 2) для создания самодостаточного, объективного исторического контента объединить усилия и ресурсы существующих профильных исследовательских институтов и научных центров под эгидой национального проекта с привлечением ведущих ученых, независимых экспертов и др.; 3) тщательно проработать вопрос о каналах продвижения вновь созданного контента в востребованных информационных платформах, интернет-ресурсах.



Глава государства в своей статье отметил эксклюзивное значение реализованной госпрограммы "Мəдени мұра" – "Культурное наследие" в формировании национальной идентичности. Успешность этой программы была обусловлена четкостью структуры задач и тематического диапазона, а также рациональным списком участников. Следовательно, учитывая наработанный опыт и налаженные каналы реализации программы "Мəдени мұра", можно было бы рассчитывать на правильные управленческие решения при запуске национального проекта по академической истории страны.



Безусловно, одним из важных организационных моментов является вопрос рационального размещения и системного продвижения проекта в востребованных информационных платформах, особенно в социальных сетях. Например, в поисковой системе Google на запрос дефиниции "Саки" получаем: "Саки – собирательное название группы ираноязычных кочевых и полукочевых племен I тыс. до н.э. – первых веков н.э. в античных источниках и т.д". То же самое в "Яндексе". Таких примеров много. Соответствуют ли они реалиям современных научных открытий? В различных поисковых системах находим абсолютно разные, противоречивые, где-то спорные научные разъяснения и статьи.



Вышеуказанные факты, безусловно, актуализируют вопросы вдумчивого обновления тематических, эксклюзивных контентов в интернет-ресурсах, особенно в популярных поисковых системах. Важно создавать эксклюзивные контенты и, возможно, собственные актуализированные информплатформы, но не менее важно продвигать их в популярных интернет-ресурсах, востребованных информационных платформах для эффективного продвижения в целевые аудитории.



В любом случае усилия по изучению и устранению белых пятен истории, актуализация ее эксклюзивных моментов должны обеспечить синергию с реальными потребностями национальных интересов, а также основными характеристиками современного мира. Учитывая существующие реалии, будем надеяться, что составление новоформатной отечественной истории придаст дополнительный импульс в гуманитарном позиционировании Казахстана как страны с древней историей с ярко выраженной цивилизационной константой.



Ведь недаром многослойная в плане этногенеза евразийская субкультура и ее сакральная экосистема, сформировавшиеся на огромных просторах Великой степи, развиваясь в формате пассионарной протоцивилизационной целостности, стала колыбелью великих цивилизаций и важных системообразующих миграций в истории человечества. Источник - tengrinews.kz

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