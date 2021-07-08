Есть такая партия: КПК готова сделать свой народ счастливым, - М.Морозов

07:59 09.07.2021 Есть такая партия: КПК готова сделать свой народ счастливым

Что показал саммит, посвященный 100-летию компартии КНР

Михаил Морозов

8.07.2021



Он собрал более 500 руководителей политических партий и организаций, а также более 10 тысяч представителей партий мира. Встреча была приурочена к 100-летию КПК и показала, что огромный спектр политических сил планеты готов вести прямой диалог с КПК. Для США, которые пытаются сколотить против КНР единый фронт союзников, а Компартию Китая объявили чуть ли не главным врагом, это стало наглядным примером авторитета КНР и КПК в мире.



Характерна и повестка дня саммита, предложенная организаторами: "За счастье народа: ответственность политических партий". Выступая со вступительной речью, генеральный секретарь ЦК КПК и Председатель КНР Си Цзиньпин призвал политические партии мира взять на себя ответственность за благополучие людей и прогресс человечеств. Он также выступил с призывом укреплять и расширять сотрудничество для реагирования на глобальные вызовы: пандемия COVID-19, неравенство, терроризм, изменение климата и другие. Председатель Си резко осудил стремление к гегемонии посредством блоковой политики, попыток торговых войн, технологической блокады, а также политических манипуляций с целью препятствовать развитию других стран. По словам китайского лидера, человеческое общество "снова оказалось на историческом перекрестке" - идти к враждебной конфронтации или взаимному уважению, выбрать замкнутость и разъединение или открытость и сотрудничество, играть в игру с нулевой суммой или стремиться квзаимной выгоде. "Выбор в наших руках, а ответственность - на наших плечах", - заявил Си Цзиньпин.



Поскольку саммит был приурочен к 100-летию КПК, ее лидер не мог не отметить успехи КНР, которые достигнуты под руководством китайской компартии. Как сказал председатель Си, непоколебимая цель КПК состоит в том, чтобы обеспечить счастливую жизнь народа Китая, численность которого составляет более 1,4 млрд человек, а также способствовать миру и развитию всего человечества.



Как сказал китайский лидер, за период после 18-го съезда КПК (2012 год) оставшиеся 98,99 млн китайских сельских жителей, живших за чертой бедности, установленной по действующим в стране критериям, были выведены из нищеты, что позволило стране на 10 лет раньше запланированного срока выполнить задачу по борьбе с бедностью, поставленную в Повестке дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года. Избавление от бедности и построение общества среднего достатка в Китае называют реализацией первой столетней цели. Дальше страна будет двигаться к совершенно иному уровню благосостояния.



Как известно, это далеко не единственное достижение КНР. Построение в Китае общества среднего достатка в цифрах означает, что ВВП на душу населения достиг 10 тыс. долларов США, а валовой ВВП по паритету покупательной способности превосходит аналогичный показатель США. Кстати, за время реформ ВВП КНР вырос в 50 раз. Все это достигнуто благодаря построению мощнейшей экономики, которая базируется на самой передовой промышленности, на инновациях и современных технологиях. Впечатляющее и то, что все эти достижения были запланированы Компартией Китая и поэтапно реализовывались под руководством КПК. КПК обещала - КПК сделала.



На саммите выступили 20 глав государств и правительств, которые одновременно являются лидерами правящих партий. И многие из них не преминули остановится на достижениях КНР и его руководства.



Впрочем, многие говорили и об успехах своей страны. Так лидер партии "Нур Отан" и бывший президент Казахстана Назарбаев, который выступил третьим, после Си Цзиньпина и президента ЮАР и партии Африканский национальный конгресс Сирила Рамафоса, сообщил, что Казахстан стал 41 экономикой мира и второй в СНГ. При этом ВВП страны за 30 лет правления "Нур Отан" вырос в 15 раз, ВВП на душу населения - в 13 раз, бедность сократилась в 11 раз, а безработица в 3 раза.



Четвертым выступал бывший президент России и лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Надо отдать должное замсекретаря Совета Безопасности России, он отметил достижения КНР. "За минувшее десятилетие Компартия Китая смогла успешно проложить путь к социализму с национальной спецификой, к тому, что сейчас принято называть „великому возрождению китайской нации", превратилась в мощную политическую силу, которая объединяет почти 100 млн человек", - сказал Медведев, поздравляя КПК с юбилеем. Но в основном он сконцентрировался на достижениях России и "Единой России" в области установления стратегических отношений с Китаем, его руководством. Глава ЕР отметил, что "в последние десятилетия Россия и Китай совместно воплощают в жизнь масштабные проекты как на двусторонней основе, так и в рамках межгосударственных отношений. Мы уделяем пристальное внимание планам в сфере энергетики и промышленности, высоких технологий и сельском хозяйстве" - сказал Дмитрий Медведев. Он остановился также на международном сотрудничестве, взаимодействии с области предотвращения киберугроз и так далее и тому подобное.



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Но на фоне широко известных достижений КНР особенно выпукло видятся неудачи России. Печально сознавать, что "Единая Россия", которая правит страной десятилетия, так и не привела ее к вершинам развития. За этот период не были выполнены ключевые обещания и планы. На съезде "Единой России" в 2011 году было обещано "раскрутить маховик экономического развития, темпов роста до 6−7 процентов в год". А по факту среднегодовые темпы роста российского ВВП снизились с 7,1% в 1999-2007 годах до 0,5 процента. А вместо роста ВВП на душу населения мы имеем его падение. Китайцы с гордостью говорят о том, что их ВВП на душу населения уже второй год подряд выше 10 тыс. долларов, а российский показатель стал даже ниже 10 тысяч. Не удалось выполнить и "задачу века" - удвоение ВВП России.



В минувшем году КНР стала мировым лидером по притоку прямых иностранных инвестиций, приняв 146 млрд долларов, больше, чем США. Россия же, по данным Банка России, привлекла в 2020 году прямых иностранных инвестиций около 4,2 млрд долларов США.



В результате правления "Единой России" средняя заработная плата в России стала ниже, чем в Китае - стране, в которой еще 20 лет тому назад треть населения находилось за чертой бедности, существуя на 2 доллара в день. Мы отстали от нашего "младшего брата" почти во всех сферах, за исключением разве что ядерных бомб.



Мы горды нашим ядерным потенциалом и готовы грозить им всему миру. Многие страны его боятся. Но легче ли от этого народу России? И становится ли наша страна от этого более привлекательным партнером, объектом вложения инвестиций, предметом подражания? И сможет ли "Единая Россия" в год своего юбилея созвать такой представительный саммит?



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд" Источник - svpressa.ru

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