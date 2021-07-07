Цели убить не было: американцы, подозреваемые в убийстве президента Гаити, дали показания

08:07 09.07.2021

Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза американцы заявили, что перед наемниками не стояла задача физического уничтожения главы государства. Об этом сообщает газета Nouvelliste, ссылаясь на судью, знакомого с развитием хода расследования.



По предварительной информации, полицейским удалось задержать 17 подозреваемых, среди которых есть два американца гаитянского происхождения – Джеймса Солажа и Жозефа Венсана.



"Американцы заявили, что были всего лишь переводчиками. Целью наемников был арест президента по ордеру судьи. Задачи убить Жовенеля Моиза не было", - отмечает издание, не поясняя, какой именно ордер имели введу подозреваемые.



Джеймс Солаж рассказал на допросе, что нашел эту работу в интернете. Он прибыл в Гаити месяц назад, а наемники три месяца назад.



В автомобилях подозреваемых помимо огнестрельного оружия и денег были обнаружены сервер камеры видеонаблюдения, установленной в доме Моиза, и чековая книжка его супруги.