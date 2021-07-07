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США проиграли бородачам. Талибы пообтесались, но не изменили своей сути, - А.Яшлавский
08:10 09.07.2021

США проиграли талибам: уход из Афганистана напоминал бегство
Теперь это станет поводом для "гордости" террористов

К 11 сентября Америка пообещала вывести свои войска из Афганистана - и выбор приуроченного к 20-летию терактов 9/11 "дедлайна" выглядит не то красивым символом, не то издевкой.

Теперь это станет поводом для "гордости" террористов

То есть с запрещенной в России террористической организацией "Аль-Каида", обвиненной в атаках на нью-йоркские башни-близнецы Всемирного торгового центра в 2001 году, американцы худо-бедно разобрались. Одиозного бородача Усаму бен Ладена ликвидировали в пакистанском Абботабаде. А укрывавших его в Афганистане талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) вышибли из Кабула. Гештальт, как модно выражаться, вроде бы закрыт. Так что символический смысл привязки ухода США с афганской земли к исторической дате оправдан.

Но тут открывается простор для издевки. Потому что как американцы пришли двадцать лет назад в Афганистан воевать с "Талибаном", так никуда эта война и не делась, став самым длинным в истории Соединенных Штатов вооруженным конфликтом. Разгромить талибов не получилось. Да, их загоняли, что называется, за Можай. Но потом боевики опять и опять возвращались.

И несмотря на то, что вывод войск США и их союзников "упакован" достигнутыми с "Талибаном" в Дохе соглашениями, происходящее напоминает бегство. Что очень хорошо было проиллюстрировано уходом американцев с базы в Баграме - ушли по-английски, даже не поставив в известность афганское командование.

Теперь эксперты спорят между собой: удержат ли войска официального Кабула, оставшись без иностранной военной поддержки, страну, или она неминуемо падет под ударами талибских боевиков. А если падет, то как скоро это произойдет. И если для "телевизионных голов" подобные перспективы носят умозрительный характер, то для многих жителей Афганистана возвращение талибов не сулит ничего хорошего.

Люди не забыли и кровавой расправы, которую ворвавшиеся в Кабул талибы учинили над бывшим президентом страны Наджибуллой, которого вместе с братом боевики вытащили из миссии ООН.

Не забыли и тех драконовских запретов, которые посыпались на голову афганцев со стороны правителей провозглашенного талибами "Исламского Эмирата": запрещены были телевидение, музыка, Интернет, шахматы. Мужчинам предписывалось ношение бороды установленной длины. А женщинам не только полагалось соблюдать жесткий дресс-код, но и работать (и кого волновала судьба многочисленных вдов, лишившихся возможности, скажем, печь и продавать лепешки, чтобы прокормить себя и детей?), и лечиться у врачей мужского пола. И на женское образование талибы смотрели косо. Неудивительно, что из Афганистана приходят сообщения о создании "женских батальонов" в ополчениях, сражающихся сейчас против талибов.

А разве можно забыть про повергшее весь мир в шок разрушение в Бамианской долине древних статуй Будды?

Талибы в Афганистане создают собственные военно-воздушные силы

Или про то, что талибы призывали мусульманские страны к джихаду против России в Чечне? И про то, что они предоставили убежище Усаме бен Ладену, вообще превратили Афганистан в "безопасную гавань" и "учебку" для иностранных экстремистов?

Со времени американского вторжения в Афганистан прошло два десятилетия. За эти годы талибы несколько "пообтесались" - этакий "Талибан 2.0". Их представители ездят по миру, участвуя в различных конференциях и переговорах, заезжая даже в Москву (несмотря на то что их движение у нас в стране признано террористическим и запрещено). И кое-кто в мире рассматривает их чуть ли не как противовес другой террористической и тоже запрещенной группировке ИГ. А под эту дуду и в Сирии исламистские группировки, насмотревшись на опыт талибов, начали усиленно работать над улучшением имиджа. Что, впрочем, вызывает лишь воспоминания о старинной восточной пословице насчет змеи, меняющей кожу, но не меняющей свой нрав.

Сейчас много говорится о том, что в случае победы в Афганистане талибы двинутся в постсоветские республики Средней Азии. Честно говоря, это вызывает сомнения. В руководстве "Талибана" явно не дураки сидят, и они отлично понимают, чем чреваты такие походы на север.

Но есть проблема похуже. В 1989 году советские войска ушли из Афганистана. В 1991 году СССР прекратил существование. И, путая понятия "после" и "вследствие", радикальные исламисты присвоили себе "заслуги", объявив распад Союза чуть ли не победой моджахедов в афганской войне. Многие эксперты считают, что этот пропагандистский трюк сыграл свою немалую роль в росте в начале 1990-х феномена исламистского терроризма по всему миру.

Теперь из Афганистана уходят американцы, вбухавшие в войну миллиарды и миллиарды долларов. Уходят со своим ультрасовременным вооружением, беспилотниками и спутниками. Уходят, не сумев разгромить талибов.

И теперь возникает опасность не просто того, что талибский агитпроп будет хвастать победой над американской супердержавой, а что "Талибан" сделается новой ролевой моделью для экстремистов как в соседствующем с Афганистаном регионе, так и за его пределами. А вот этого действительно стоит опасаться - экстремистская пандемия способна расползтись по миру и натворить немало бед на годы вперед.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - mk.ru
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