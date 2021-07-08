Мигрантов обяжут получать единый документ для пребывания в России

08:33 09.07.2021

Для въезда или долгосрочного пребывания в России иностранные граждане будут получать единый документ с электронным носителем. Об этом говорится в разработанном МВД России законопроекте, передают "Известия".



"Единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с электронным носителем информации, оформляется иностранному гражданину по его заявлению, поданному в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел непосредственно, через подведомственную организацию или в электронной форме", - отмечается в документе.



Предполагается, что единый документ будет действовать 10 лет



Для его получения будет необходимо в течение 30 дней со дня въезда в Россию пройти дактилоскопию и сделать фотографию. Кроме того, медицинское освидетельствование должно будет подтвердить отсутствие у мигранта наркозависимости, представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний, ВИЧ.



Также у иностранного гражданина должен быть полис добровольного или обязательного медицинского страхования, он должен уплатить государственную пошлину и оформить личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.



Вместе с тем в проекте закона прописаны случаи, когда мигранты не могут оформить единый документ, или же действие его признается недействительным или приостанавливается. Например, такие меры могут быть приняты, если мигрант указал ложные сведения о себе или предоставил подложные документы.