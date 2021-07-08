В Кыргызстане тюремная оппозиция копит силы, - А.Ажиев

09:57 09.07.2021 В Кыргызстане тюремная оппозиция собирается с духом

9 июля 2021 - Анвар Ажиев



В Кыргызстане тюремная оппозиция собирается с духом



Уголовные дела по кумторским соглашениям открыли сезон арестов больших политиков. А те даже из камер готовы вести оппозиционную борьбу.



Экс–спикер уже вступил



На днях депутат ЖК, экс–спикер Асылбек Жээнбеков, задержанный по делу Кумтора, написал обращение из СИЗО ГКНБ, в котором заявил, что нынешние события вокруг себя он расценивает как политическую борьбу, в которую готов вступить.



"Голословные обвинения, клевета вынуждают меня к борьбе за справедливость, правду и честь. Мы все должны противостоять беззаконию. Самое большое богатство, которое мы можем оставить детям, будущему поколению - это Кыргызское государство, где властвует право и закон", - такими словами закончил свое обращение парламентарий.



Это еще одно очень знаковое заявление, свидетельствующее, что формирующаяся в Кыргызстане тюремная оппозиция отступать не намерена. Ранее с похожим манифестом из стен СИЗО ГКНБ выступил Омурбек Бабанов, который также находится под стражей по делу о Кумторе.



Судя по всему, клан Жээнбековых потихоньку собирает свои силы. Так, стало известно, что в страну вернулся сват экс–президента Сооронбая Жээнбекова - депутат ЖК Алиярбек Абжалиев.



Его подозревают в незаконном обогащении, и после пересечения границы он был взят под стражу. Вряд ли парламентарий решил вернуться в республику только для того, чтобы отдать государству компенсацию за причиненный ущерб в размере 50 миллионов сомов. К слову, двадцать из них он уже выплатил.



Необходимость консолидировать всех возможных сторонников для семейства Жээнбековых актуальна еще и потому, что тень уголовного преследования висит и над экс–президентом Сооронбаем Жээнбековым. Недавно ГКНБ задержал экс–заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева по подозрению в незаконном обогащении.



По данным пресс–службы ГКНБ, Салиев, пользуясь покровительством экс–президента Сооронбая Жээнбекова, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственным.



"Установлено, что Алмамбет Салиев в период работы на государственной должности приобрел имущественные активы, несопоставимые с его официальными доходами путем оформления на аффилированных лиц", - говорилось в сообщении ведомства.



Считается, что Алмамбет Салиев был для экс–главы государства доверенным человеком. Что–то вроде водителя Икрама Илмиянова для Алмазбека Атамбаева. Во время правления Жээнбекова некоторые СМИ также называли Салиева "серым кардиналом". И это неудивительно, раз в его руках был мощный властный ресурс: силовики и судьи. Причем, по версии следствия, пользовался он им без зазрения совести.



И так же, как Илмиянов, творил все свои беззакония по указке Атамбаева, логично предположить, что и Салиев действовал не без ведома Жээнбекова. Вполне возможно, что следствие по делу незаконного обогащения Салиева может вывести и на самого экс–президента.



Для того чтобы привлечь бывшего главу государства к ответственности, потребуется лишить его президентского статуса. Но с этим сложностей не будет - Сооронбай Шарипович в свое время сам создал нужный прецедент, когда надо было арестовывать Атамбаева. Ирония судьбы!



Ключевая фигура



Политики, оказавшиеся за решеткой по делу о Кумторе и давшие понять, что хотят противостоять действующей власти, могут иметь шанс на успех, только если консолидируют свои силы и ресурсы.



При этом не стоит забывать и о потенциале Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет и два месяца лишения свободы за незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. АША - опытный политик и не менее опытный оппозиционер. Можно с уверенностью говорить о том, что он способен стать одной из ключевых фигур в консолидации тюремной оппозиции.



Есть масса примеров того, как быстро Атамбаев способен вернуться в строй. После того, как в ночь с 5 на 6 октября митингующие освободили бывшего президента из СИЗО ГКНБ, а затем и его сторонников, в воздухе повис вопрос: что Атамбаев будет делать, как он поведет себя в сложившейся ситуации? Могло быть, что тюремное заключение сломало Атамбаева, заставило его пересмотреть свои приоритеты, склонило к аномальной для него линии поведения. Он мог попытаться помириться со своими политическими противниками и спокойно жить дальше. Однако очень скоро стало понятно, что ничего подобного не случилось. Он оказался на площади, где, выступая перед сторонниками, объявил о начале третьей революции в Кыргызстане, а затем лично возглавил колонну, направившуюся к правительственным зданиям. Пошел по привычной коллее революционного вожака. Сегодня союз Атамбаева с Бабановым - весьма реалистичный сценарий. Исключительная политическая гибкость Омурбека Токтогуловича уже давала свои плоды: в прошлом октябре на новую революцию шли как раз объединенные силы этих двух политиков. Правда, желаемого результата это не принесло.



Усилить консолидацию мог бы Асылбек Жээнбеков. Однако возникает вопрос: захочет ли этого Атамбаев? Тут политические резоны может затмить предательство Сооронбая Жээнбекова.



Впрочем, пока Алмазбек Шаршенович никаких заявлений не делает, как и его сторонники. В информационном поле вообще нет сообщений об Атамбаеве - последняя новость датируется тремя неделями назад, когда сообщалось о плохом состоянии здоровья бывшего президента.



Тишина со стороны Атамбаева на фоне многочисленных арестов выглядит многозначительной. Ее можно трактовать и как отсутствие интереса у Атамбаева к происходящим в политической жизни КР событиям, так и как выжидательную тактику. Бывший глава государства понимает свою значимость на данном этапе и ждет, когда VIP–арестанты сами сделают первый шаг.



Трудный период



Предстоящая осень будет очень сложной для властей Кыргызстана - необходимость экстренно решать экономические и социальные проблемы будет только усугубляться растущим политическим напряжением. И оппозиция, в том числе формирующаяся сейчас в застенках, попытается воспользоваться ситуацией.



При этом общественное недовольство растет еще и потому, что мало кто понимает, что именно происходит в нашей республике. И виной всему - неопределенность, царящая буквально во всех сферах жизни людей и государства.



Вместе с тем если провести аналогию между строительством дома и происходящим в Кыргызстане, то сейчас республика находится на самом первом и самом сложном этапе. Президент Садыр Жапаров и его команда пытаются до конца разрушить "старое строение" и начинают готовить "котлован", в котором в конце концов будет заложен фундамент для по–настоящему демократического государственного устройства. Во всяком случае так декларируется.



Действующее руководство страны пытается реально уничтожить коррупционные схемы и механизмы, сросшиеся с властью за 30 лет независимости Кыргызстана. Процесс болезненный, но необходимый, к тому же приносящий существенный доход, судя по сотням миллионов сомов, которые коррупционеры отстегивают за свою свободу.



И дело о Кумторе здесь ключевое. Гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров в своей публикации в соцсетях назвал тех, кто был задержан по делу Кумтора изменниками родины.



"На протяжении многих лет они ради личного обогащения разрушали государство и грабили народ! Это не политики и никогда ими не были и никогда ими не будут! А вот новые статьи УК им будут инкриминироваться снова и снова! То, что происходит - привлечение к ответственности коррупционеров - это мягкий процесс самореанимации государства!" - считает гражданский активист.



Возможно, "изменники родины" - слишком радикальное определение. Но если разобраться, то довольно близкое к сути происходившего вокруг Кумтора. Политики и чиновники множество раз переписывали соглашение с канадцами, однако ни разу так и не смогли добиться заключения договора, который бы соответствовал интересам Кыргызстана в этой сделке. И ответственность за все это лежит на так называемой старой элите.



К слову, многие ее представители сегодня продолжают трудиться "на благо Отечества" в качестве депутатов ЖК. И наверняка рассчитывают снова оказаться в парламенте - по накатанной схеме. В октябре 2020 года кыргызстанцы в очередной раз смогли убедиться, что без кардинальной перестройки системы управления страны места в ЖК для молодых политиков заказаны. Что мандаты снова просто раздадут олигархам, только поменявшим партийную вывеску.



В общем, "мягкий процесс самореанимации государства", о котором говорит активист, в наших реалиях невозможен без больших перемен, без смены политической элиты. А получится ли сделать это, покажут осенние выборы в ЖК.



Если вернутся к строительной аналогии, то очередной созыв парламента должен стать фундаментом для дома, который строит Садыр Жапаров, основой для прозрачного и демократичного госуправления. И если в парламенте мы увидим новых людей, то фундамент может быть прочным. А если в ЖК соберется старая братия, то все у нас пойдет по кругу. Источник - rosbalt.ru

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