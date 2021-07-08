Олимпиада в Токио пройдет совсем без зрителей. Вопрос решен

10:16 09.07.2021

Информацию об этом сообщил министр Японии по делам Олимпиады Тамае Марукава.



По данным западных СМИ, власти Японии решили не допускать зрителей на соревнования в рамках летней Олимпиады в Токио по причине чрезвычайного положения, связанного с COVID-19.



"Мы достигли соглашения об отсутствии зрителей на площадках в Токио", - сказал японский министр по делам Олимпиады Тамае Марукава.



Большая часть состязаний Олимпиады будут проводиться в Токио, но некоторые из них пройдут за пределами столицы, сообщает Interfax. Организаторы Олимпийских игр примут решение о мерах для зрителей касательно каждого соревнования по итогам обсуждения с региональными властями, говорит Марукава.



В Токио объявлено чрезвычайное положение в связи с коронавирусом, с 12 июля по 22 августа. Японские власти обеспокоены количеством заразившихся штаммом "дельта".



Олимпиада запланирована на период с 23 июля по 8 августа. Ранее планировалось допустить местных зрителей на трибуны. Также сообщалось о том, что количество присутствующих на всех объектах не должно превышать 10 тысяч человек.



Олимпиада должна была состояться в прошлом году, но была перенесена по причине пандемии.