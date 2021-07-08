Росровутский район. В боестолкновении на кыргызо-таджикской границе погиб 1 кыргызский сержант

10:31 09.07.2021

ГКНБ КР: в перестрелке на границе с Таджикистаном погиб кыргызстанский пограничник



Власти Кыргызстана 9 июля сообщили, что военнослужащий Пограничной службы ГКНБ КР, 27-летний сержант Хуснидин Хожиев погиб в результате перестрелки на границе с Таджикистаном. Вчера ГКНБ Таджикистана сообщил, что на таджикско-кыргызской границе ранены двое военнослужащих Погранвойск Кыргызстана.



В перестрелке на границе стороны обвиняют друг-друга. Погранслужба Таджикистана сообщает, что кыргызские военнослужащие первыми открыли стрельбу из автоматического оружия и ответным огнем двое из них были ранены. В Бишкеке настаивают, что конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана.



Как сообщили кыргызской службе Радио Свобода в пресс-службе ПС ГКНБ, обстоятельства гибели пограничника Хуснидина Хожиева выясняются.



По предварительным данным, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые, пишет издание со ссылкой на кыргызскую погранслужбу. Власти Таджикистана пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.



Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Таджикистана 8 июля сообщил, что в четверг в 14 часов 55 минут четверо кыргызских пограничников незаконно пересекли госграницу на участке Росровут района Деваштич Согдийской области. "Нарушители госграницы были одеты в военную и гражданскую форму, имели при себе автоматы Калашникова, намеревались похитить 9 лошадей, принадлежащих жителям района Деваштич, и увести на территорию Кыргызстана", говорится в заявлении пресс-центра погранвойск ГКНБ Таджикистана.



В заявлении отмечается, что на предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем таджикских пограничников двое нарушителей были ранены.



У кыргызской стороны другая версия инцидента. По данным Погранслужбы ГКНБ КР, конный пограничный наряд, несший службу вдоль границы в районе перевала Наумина в Лейлекском районе, был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана.



28-29 апреля на таджикско-кыргызской границе произошел вооруженный конфликт. Власти Таджикистана сообщили, что в ходе конфликта 19 человек погибло и 87 получили ранения. По данным кыргызской стороны, 189 граждан Кыргызстана получили ранения и 36 человек, в том числе двое детей, погибли. Власти Таджикистана и Кыргызстана обвиняют друг друга в развязывании войны и нанесении огромного ущерба.



Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970-980 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 519. По итогам недавней встречи президентов Таджикистана и Кыргызстана в Душанбе стало известно об уточнении в рабочем порядке еще 32 километров.