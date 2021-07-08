Переговоры на сирийском уровне. Как на встрече в Казахстане решали три проблемы страны, - "Къ"

10:41 09.07.2021

Газета "Коммерсантъ" №118 от 09.07.2021, стр. 5

Участники встречи по Сирии в Нур-Султане в "астанинском формате" разъезжаются по своим столицам довольные друг другом в надежде, что им удалось продвинуть решение трех главных проблем. Первая - судьба механизма трансграничной гуманитарной помощи. Вторая - обмен пленными и освобождение заключенных. И третья - продолжение работы сирийского Конституционного комитета. Правда, видение того, как следует решать эти вопросы, у делегаций осталось по большей части разным, но для "Астаны" важно продолжение диалога самого по себе и сохранение формата.



Двухдневная встреча по Сирии завершилась в четверг в Нур-Султане заявлением стран--гарантов "астанинского формата": России, Ирана и Турции. В нем, как и в коммюнике, принятых на предыдущих подобных консультациях, говорилось о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии, решимости продолжать борьбу с террористами и противостоять сепаратистским настроениям на востоке страны. В документе осуждаются "незаконный захват" сирийских природных ресурсов - в первую очередь нефти (камень в огород США), а также "военные нападения Израиля в Сирии".



Напомним, на переговорах в "астанинском формате" встречаются делегации трех стран-гарантов, представители правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Участвуют и делегации Международного комитета Красного Креста и ООН.



Россия, Турция и Иран традиционно пообещали содействовать работе сирийского Конституционного комитета, чем обнадежили спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена.

За время, прошедшее с предыдущей встречи в "астанинском формате", состоявшейся в феврале в Сочи, никаких подвижек в вопросе политического урегулирования в Сирии не произошло. Редакционная группа комитета, ответственная за подготовку конституции, в последний раз собиралась в Женеве в январе. Это была уже пятая встреча, но делегации, представляющие официальный Дамаск, оппозицию и гражданское общество, так и не приступили к обсуждению текста конституции.



Предполагалось, что шестой раунд работы группы состоится до президентских выборов в Сирии, но этого не произошло - господин Педерсен так и не смог убедить глав правительственной (национальной) и оппозиционных делегаций Ахмеда аль-Кузбари и Хади аль-Бахра дать письменные обязательства придерживаться согласованного регламента работы.



По данным источников "Ъ", знакомых с ситуацией, основная проблема заключается в позиции господина аль-Кузбари. Представители Дамаска не склонны проявлять гибкость.

По мнению главы делегации вооруженной оппозиции на переговорах в Нур-Султане Ахмеда Тома, после недавних президентских выборов, на которых Башар Асад одержал ожидаемую победу, "режим стал более жестким, они не нуждаются в конституции".



В то же время спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев выразил надежду, что работа Конституционного комитета не будет затянута и удастся организовать регулярные встречи между делегациями. "У нас состоялись очень заинтересованные разговоры и с сирийской оппозицией, и с сирийским правительством. Мы видим, что существуют определенные перспективы постепенного повышения уровня доверия",- обнадежил он журналистов на пресс-конференции. Правда на пару часов раньше он сказал ТАСС, что уровень доверия между сирийской оппозицией и властями страны "достаточно низкий и не позволяет пока еще выходить на принятие компромиссных решений".



На какие слова полагаться - неясно. Впрочем, и глава иранской делегации в Нур-Султане, помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи сообщил, что в ходе своего недавнего визита в Дамаск получил от президента Асада заверения в продолжении как работы Конституционного комитета, так и процесса обмена пленными.



О последнем говорил и Александр Лаврентьев. Он напомнил о состоявшемся 2 июля обмене "пятерых пленных сирийских военнослужащих на пятерых членов незаконных вооруженных формирований" в рамках проекта рабочей группы, созданной "астанинской тройкой". "Многим кажется, что этот обмен пять на пять ничего не значит или очень мало. Но обмен задержанными - очень сложный и деликатный процесс, на кону человеческие жизни. Любая жизнь бесценна",- сказал спецпредставитель президента РФ. Ахмед Тома сообщил, что результаты этой работы пока не удовлетворяют оппозицию, но выразил надежду, что в будущем результат будет более успешным.



Наибольшие разногласия на данный момент вызывает судьба механизма доставки гуманитарной помощи в Сирию.

Срок действия резолюции СБ ООН, позволяющей отправку гуманитарных конвоев в Идлиб из Турции через КПП "Баб-эль-Хава", истекает 10 июля. Запад надеется на продление сроков действия работы этого КПП еще на год или на открытие новых пунктов пропуска (см. "Ъ" от 8 июля). Официальные сирийские власти хотели бы прекращения работы механизма трансграничной гуманитарной помощи (ТГМ). Заместитель главы МИД Сирии Айман Сусан надеется, что "Баб-эль-Хава" будет закрыт, а Ахмед Тома, напротив, рассчитывает, что Россия не будет использовать право вето в СБ ООН в ходе ожидаемого в ближайшие дни голосования о продлении ТГМ. России ближе позиция Дамаска.



Марианна Беленькая