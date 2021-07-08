Экс-президент ЮАР и афро-расист Джейкоб Зума сел в тюрьму за коррупцию

11:19 09.07.2021

Бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума, приговоренный к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду, сдался властям после нескольких дней противостояния с правоохранительными органами.



29 июня Джейкоб Зума был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе страны – он не явился на заседание по делу о коррупции. Это первый случай в истории ЮАР, когда бывший президент был приговорен к тюремному заключению.



Изначально Зума отказался сдаться полиции, но в коротком заявлении в среду Фонд Джейкоба Зумы заявил, что он "решил подчиниться". Ранее правоохранительные органы ЮАР получили распоряжение арестовать Зуму, если бы он не сдался до конца среды. Бывший президент был помещен в исправительный центр Эсткур в его родной провинции Квазулу-Натал.



Джейкоб Зума занимал пост президента ЮАР с начала 2009 года, а в начале 2018-го был вынужден уйти в отставку. Таким образом Зума избежал рассмотрения в парламенте вопроса о вотуме доверия президенту страны, который собиралась внести его собственная правящая партия Африканский национальный конгресс.



Бывший президент ЮАР обвиняется в целом ряде эпизодов мошенничества, коррупции, рэкета и отмывания денег. В случае признания его виновным в рамках этого дела ему грозит тюремное заключение сроком до 25 лет и крупный штраф.