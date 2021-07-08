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|Пала Ислам-Кала. Талибы развивают наступление на гератском (западном) направлении
13:31 09.07.2021
Боевики "Талибана" (запрещено в РФ) захватили приграничный населенный пункт Ислам-Кала на границе с Ираном, сообщило информационное агентство "Associated Press".
Столица провинции Бадгис подверглась атаке талибов
Афганский чиновник на условиях анонимности сообщил изданию, что контрольно-пропускной пункт в западной провинции Герат перешел под контроль талибов.
Между тем иранские СМИ сообщают, что афганские военнослужащие покинули свои позиции в Ислам-Кале и перешли на территорию Ирана в поисках убежища.
Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид подтвердил сообщения о захвате приграничного пункта и заявил, что члены движения были тепло встречены местными жителями.
Напомним, что на фоне вывода иностранных войск в Афганистане усилились боевые действия. В последние недели повышенная активность талибов наблюдалась в северных провинциях страны, граничащих с республиками Центральной Азии.