Пала Ислам-Кала. Талибы развивают наступление на гератском (западном) направлении

13:31 09.07.2021

Боевики "Талибана" (запрещено в РФ) захватили приграничный населенный пункт Ислам-Кала на границе с Ираном, сообщило информационное агентство "Associated Press".



Столица провинции Бадгис подверглась атаке талибов

Афганский чиновник на условиях анонимности сообщил изданию, что контрольно-пропускной пункт в западной провинции Герат перешел под контроль талибов.



Между тем иранские СМИ сообщают, что афганские военнослужащие покинули свои позиции в Ислам-Кале и перешли на территорию Ирана в поисках убежища.



Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид подтвердил сообщения о захвате приграничного пункта и заявил, что члены движения были тепло встречены местными жителями.



Напомним, что на фоне вывода иностранных войск в Афганистане усилились боевые действия. В последние недели повышенная активность талибов наблюдалась в северных провинциях страны, граничащих с республиками Центральной Азии.