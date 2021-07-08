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    Узбекистан   | 
В Ташкенте уничтожили Мону Лизу В Ташкенте уничтожили "Мону Лизу"
14:10 09.07.2021

Растет беспокойство по поводу давления со стороны религиозных радикалов

4 июля в Чиланзарском районе Ташкента неизвестные бесцеремонно уничтожили картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", выполненную в жанре стрит-арта на стене одного из домов.

Это произошло вскоре после того, как ташкентский мулла Аброр Мухтар Али (в миру – Аброр Абдуазимов) во время показательного рейда по столичным книжным магазинам растолковал своим последователям значение шедевров мирового искусства, объявив их "чуждыми для узбекского народа".

"После того, как наш наставник Аброр Мухтар Алиев дал исчерпывающее разъяснение о том, что произведения искусства - это чушь, в Чиланзарском районе Ташкента была уничтожена картина "Мона Лиза", написанная в жанре стрит-арт (автор – 32-летний художник-граффитист "Бэнкси" из Ташкента по имени Абдурахмон, известный в соцсетях под логином inkUZart – ред.). (…) Еще один дебил, dabba, пишет свой собственный блог о живописи Ташкента в стрит-арт. Мы скоро удалим и его", - с гордостью сообщает об этом некий последователь столичного "слуги Аллаха" Шокиржон Ахмедов.

Творение художника по имени Абдурахмон в Ташкенте. Фото Mover.uz

Сам Мухтар Али поясняя своей аудитории, почему он лично не признает гениальности Леонардо да Винчи, Рембрандта и многих других, в своем видеовыступлении от 3 июля говорит, что "информация об этих людях до нас дошла через кяфиров ("неверных" – ред.)", и это, по его логике, уже является достаточным основанием для непочтительного к ним отношения.

"Для меня это не произведения искусства (об изображениях обнаженных женщин – ред.), а попытка выйти за пределы дозволенного. Эти действия живописцев берут начало из церковных будней, когда художники пытались изображать лики богоматерей и почитаемых верующими святых. (…) После запрета культа церковных богослужений эти художники вынуждены были перейти на отображение "бесстыжих" произведений. Вот их теперь и продают как искусство!..", - пытается убедить аудиторию мулла-оратор, позиционирующий себя еще и как преуспевающий блогер.

Уничтожение произведения стрит-арта

Следует заметить, что в последнее время в социальных сетях и мессенджерах узбекского сегмента Сети активизировались радикальные элементы, ратующих за "исламское государство" с законами шариата. Некоторые из них откровенно призывают к "исламизации" и отрицанию научных достижений, всей накопленной человечеством культуры. "Интеллектуал" Шокиржон Ахмедов, проживающий сегодня в Лондоне, – лишь один из них.

По мнению Шокиржона Ахмедова, бывшего выпускника Бирмингемского университета Великобритании и преданного ученика Аброра Мухтара Али, достопочтенный имам "говорит абсолютно правильные вещи". "Подобные позорища – не произведения искусства. В Узбекистане необходимо ввести уголовную ответственность против тех, кто пропагандирует творения стрит-арта", - назидательно "рекомендует" Ахмедов, предупреждая оппонентов своего "уважаемого домлы", что тому "все полномочия даны сверху" (намекая на связь последнего с властными структурами).

"УЗБЕКСКИЕ ГЕРОСТРАТЫ"

Приведем лишь несколько актуальных постов и комментариев на данную тему, которые были размещены в эти дни на странице Rassom Tuz в Фейсбуке и ряде Телеграм-каналов тему (в нашем переводе). Возможно, многим они помогут открыть глаза на серьезность ситуации.

"Только что вселенские узбекские инквизиторы совершили крестовый поход против мировой культуры, вторглись в книжные магазины, но оказалось, что этого недостаточно, чтобы "улучшить" наш имидж", и теперь "Узкомназорат" (Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана – ред.), идущий по стопам России, может начать блокировать социальные сети. Этот инквизитор начал свою [разрушительную] работу с Twitter, Skype, ВКонтакте и Tik-Tok. Затем он может начать блокировать Facebook, Telegram, Yotube. Тик-Ток мне тоже не нравится, но бан - это не выход, и тот факт, что Тик-Ток полон идиотов, - конечно же, заслуга не соцсетей, а государства, "кормившего" большую часть общества духовностью и, извините, вконец его одурманившего. (… )

У меня такое чувство, что перед мировым сообществом Узбекистан хочет предстать самой глупой страной на планете. То он заявляет о дружбе с талибскими террористами, то переходит к запрету мировой классики, а теперь вот начал блокировку соцсетей. (…) Национальная олимпиада по повышению градуса глупости и безумия, похоже, уже началась";

Леонардо да Винчи был не только художником, но и энциклопедистом-ученым эпохи Возрождения. Я не удивлюсь, если эти (ряд нецензурных ругательных выражений – ред.) мракобесы-последователи Джумы Намангани (исламский боевик-экстремист, один из руководителей Исламского движения Узбекистана (ИДУ), присягнувшего террористическому "Исламскому государству" (ИГ) – ред.) (…) выйдут с предложением отчуждения от народа произведений да Винчи и Рембрандта, завтра - Мирзо Улугбека (известный ученый-просветитель – ред.) и Камолиддина Бехзода (известный художник-миниатюрист средневековья – ред.), Алишера Навои (поэт, музыкант, художник, архитектор и государственный деятель – ред.) и Беруни (выдающийся ученый-энциклопедист – ред.), признав чуждыми их нашему менталитету?! Кто дает этим агрессивным невежественным неучам-муллам такие полномочия?!.

(…) Кто вам, презренным салафитам, позволил вторгаться на книжный рынок, жалким бестолковым мракобесам, не прочитавшим в своей жизни ни одной достойной книги?! Тем (…) латентным террористам, кто оптом продает, словно скотину, в Китай своих дочерей, по 500 долларов/штука?!";

"[Эти] События в Узбекистане - всеобщий позор на глазах всего мира: представьте, кто-то запретил Алишера Навои сегодня, Шекспира или Руми. Или под запретом не только интернет, но и телевидение, автомобили, газеты и журналы: зампред Комитета по делам религий Музаффар Камилов и [сотрудник Исламского центра цивилизации] Аброр Али предложили нам именно такой глобальный запрет, который сегодня и не снился человечеству, запрет Леонардо да Винчи – это в целом запрет культуры и искусства! Это всеобщая дикость и варварство! Для мира изобразительного искусства да Винчи – это все равно, что Навои для нас, что Пушкин для русских, Шекспир - для литературы Запада, поэзия Дж. Руми - для всего Востока!

Это запрет, который не решались воплотить в жизнь в свое время даже коммунисты и нацисты!

Такое не могло прийти в голову даже Джорджу Оруэллу, поэтому стыдно сравнивать т. н. новый Узбекистан с его [знаменитым] "скотным двором". Даже тот абсурд, описанный великим Оруэллом в его романе о скотном дворе, - это еще куда более благопристойное общество, нежели сегодняшний "новый Узбекистан". (…)

В Древней Греции жил некто по имени Герострат. Он не оставил следа ни в литературе, ни в науке, но именно он сжег образцовый Храм Артемиды, знаменитый шедевр искусства, и хотел таким образом остаться в истории. Герострат запечатлел-таки себя в истории путем уничтожения Храма Артемиды (это варварство еще называют "подвигом Герострата"). В наши дни авторами запретов также выступают узбекские геростраты - в нашей истории они "прославились" исключительно тем, что попытались запретить великих личностей [и их творения]".

ПРАВА ЖЕНЩИН В "НОВОМ АФГАНИСТАНЕ"

Тем, кому не терпится встретить как "освободителей" афганских талибов и их союзников, можно было бы посоветовать просмотреть следующий видеосюжет.

Видео.

Талибы жестоко бьют камчой узбекскую женщину в Афганистане из-за того, что та посмела выйти на улицу без сопровождения мужчины с ребенком на руках за хлебом.

Вот что об этом пишут в соцсетях и мессенджерах. "Талибы вторглись в узбекские районы и начали избивать узбекских женщин посреди дороги. Таковы законы шариата, независимо от того, принимают ли (ругательство) данную публикацию или нет, утверждая, что это "еврейские байки" или "монтаж". Женщины там рассматриваются как животные, музыка, техника, развлечения и все прочее [не чуждое человеку], кроме "баччавозлик" (использование богатыми людьми юных мальчиков-подростков с целью сексуальной эксплуатации – ред.), считаются запретными";

"Я не верю людям, которые просто разрушили статуи Будд в Афганистане. До них в Афганистане не было мусульман? Амир Тимур, который завоевал Афганистан, не разрушал статуи Будд. Я лично не верю людям, которые разбивают телевизоры из-за их "греховности", но при этом торгуют наркотиками!";

В качестве итога всему сказанному выше - "послесловие" от журналиста Никиты Макаренко:

"Ввиду нарастающей, как снежный ком, радикализации в стране, и ввиду игнорирования властями всяких экстремистских блогеров/проповедников, которым разрешается все, хотелось бы напомнить парочку цифр:

В 1917 году в партии большевиков Владимира Ленина состояли всего 0,16% населения Российской Империи. Что не помешало им прийти к власти в том же году.

В 1933 году в партии НСДАП Адольфа Гитлера были членами всего 1,2% населения Германии. Что не помешало им прийти к власти в том же году".

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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