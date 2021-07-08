Экс-пресс-секретарь Узбпреза Алламжонов написал книгу "Алламжонов виноват"

14:12 09.07.2021 О чем Комил Алламжонов рассказал в своей книге



Комил Алламжонов 27 июня представил книгу "Алламжонов виноват". В ней он вспоминает свою работу в госорганах, пресс-секретарем президента и главой АИМК, отвечает, племянник ли он Парпиеву, а также рассказывает, как создавались его частные проекты. "Газета.uz" выделила основные цитаты из книги.



Председатель попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа Комил Алламжонов 27 июня представил свою книгу "Алламжонов виноват". В ней автор вспоминает годы работы в государственных ведомствах, рассказывает, как создавал свои проекты, а также делится мыслями о свободе слова.



"Газета.uz" приводит основные мысли и интересные цитаты из книги.



В книге Алламжонов рассказывает, как появились слухи о том, что он является племянником Ботира Парпиева (в различные годы возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям, налоговый (ГНК) и таможенный (ГТК) комитеты, на данный момент является заместителем министра по делам махалли и семьи):



"Взял меня в МЧС, затем в Таможенный комитет, затем в Налоговую службу. Почему доверяет? Явно же родственники. Так родился слух, что я - племянник генерала [Парпиева], поэтому он и двигает меня по карьерной лестнице. Доказательства были „железными": Парпиев из Андижана, его папа из Маргилана, мой дедушка из Ферганы, ну сразу же понятно, что он мне дядя. В Ферганской долине все друг другу родственники".



Автор отмечает, что сам Ботир Парпиев узнал о том, что Алламжонов его "племянник", из статьи, опубликованной в онлайн-издании "Узметроном". Про свой уход из ГНК он пишет так: "Я ушел, но до сих пор бесконечно благодарен Ботиру Рахматовичу за ту школу и за дисциплину, которой он меня научил… По сути, он меня воспитал как самый настоящий дядя".



В своих воспоминаниях о работе в ГНК Комил Алламжонов также делится мыслями о политике первого президента Узбекистана, Ислама Каримова.



"У Ислама Абдуганиевича была политика „разделяй и властвуй". Заместители министров всегда стояли в негласной оппозиции к руководителям. Возможно, это давало Каримову больше информации о происходящем, но убивало командную работу и только способствовало интригам".



Алламжонов пишет, что идеология "мирного неба", которая появилась в годы борьбы против религиозного экстремизма, не подразумевала появления богатых людей в стране.



"…И идеологией государства стало „Мусаффо осмон" - „Мирное небо". Считалось, что самое главное, чтобы у нас было мирное небо над головой и не было войны. Идея неплохая, но в нее не вписывалось появление супербогатых людей. Руководство страны боялось, что они могли нарушить существующее спокойствие. Да, зарабатывай, но на уровне коммерческого ларька. Купи машину, дом, копи золото в трехлитровой банке, но не вздумай расти до олигарха".



В книге Комил Алламжонов также отвечает на критику о принудительной подписке на газету "Солик-инфо", которую он выпускал со своей командой во время работы в ГНК.



"На „Солик-инфо" подписывались и покупали ее добровольно. Газета нравилась, это был по-настоящему нужный инструмент в работе бухгалтеров. Про тех, кто выписывал ее сам, люди ничего не знают, а вот про тех, кого возмутили звонки с ГНИ с требованием подписаться, знают все". Алламжонов считает, что многие подписывались на газету ради "эксклюзивной информации, а не из-за страха перед налоговой".



Он отмечает, что подписываться не добровольно могли те предприниматели, "кто не мог себе позволить поссориться с налоговой. Те, чьи документы были не в порядке, старались или договориться с инспектором, или просили помочь разобрать бардак".



Автор также вспоминает свою учебу на языковых курсах по политологии в Гарвардском университете, на которые, как он говорит, "мог поступить любой желающий, заплативший деньги".



"У меня были курсы английского языка в Ташкенте. Разница в часовых поясах сыграла мне на руку: я отправлял все заданное в Ташкент. Мы создали в Ташкенте команду, которая и делала мои домашние задания. Четыре человека корпели над эссе на английской языке и переводили на русский, чтобы я хоть что-то понимал, а также подготавливали мои ответы, которые я просто зазубривал и выдавал на уроках".



Алламжонов пишет, что для продвижения программы "Автотест" во все автошколы страны добивался встречи с тогдашним вице-премьером Адхамом Икрамовым (ныне глава ТПП). После презентации продукта "…Икрамов провел собрание по этой теме, и Кабинет Министров вынес решение, что все автошколы страны должны учить по софту „Автотест"".



Вспоминая открытие автошколы "Автотест" и закрепление Кабмином обязательного повышения квалификации для водителей юридических лиц в этой школе, Алламжонов отмечает, что "где-нибудь за рубежом такое государственно-частное сотрудничество все бы одобрили. Но не у нас".



Автор пишет, что из-за "давления большинства, объявившего его монополистом", он решил свернуть проект. "Позиция „сделай для страны, но сам не смей иметь прибыль" очень ошибочна", - утверждает он.



В 2014 году Комил Алламжонов связался с российским изданием журнала "Форбс", чтобы опубликовать свое интервью на коммерческой основе. Он пишет, что за веб-версию статьи заплатил около 5000 долларов, но через некоторое время статью убрали из-за поступивших жалоб. Тогда Алламжонов решил опубликоваться в печатной версии издания, "чтобы никто не смог ее снять".



"Благодаря „Форбсу" обо мне узнала Саида Шавкатовна (старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева - ред.). Мы еще не были знакомы, когда она с интересом прочитала статью об узбеке с узбекским гражданством, который во времена Каримова вдруг решил заявить на весь мир, что почти олигарх. И это в то время, когда все богатые люди предпочитали не светиться лишний раз и не раздражать власть. „Олигарх, тоже мне…" - сказала она, когда уже познакомились. Никто же не обращал внимания на маленькую приписку „promo" вверху статьи", - пишет автор.



В 2018 году Алламжонов работал над созданием информационного агентства "Турон24", которое просуществовало три месяца.



"Признаюсь честно, так как я в это время являлся пресс-секретарем президента, то целью проекта было продвижение политики главы государства и его реформ, и мне нужны были мощные ресурсы для реализации этих идей".



Закрытие проекта он комментирует так: "Я был не готов к клевете (далее зачеркнутый текст, как и в некоторых других фрагментах книги - ред.), и мы решили оставить этот проект до лучших времен".



Алламжонов также высказался о судьбе сайта Toʻgri.uz, который также проработал всего лишь три месяца после открытия. Он отмечает, что инициатором создания сайта был хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Автор пишет, что на его вопрос, какую цель ставит перед собой хоким, открывая собственное издание, Артыкходжаев ответил "Мне нужно защищаться!"



"Как он собирался защищаться, мне до сих пор непонятно. Чиновник такого ранга не должен иметь подконтрольные СМИ, они не будут пользоваться доверием. Негативные городские новости, так или иначе, будут связаны с градоначальником, и если сайт будет игнорировать эти темы, кто будет его читать? А хвалить хокима при существующих городских проблемах уважающие себя журналисты не смогут, провальная затея".



С декабря 2017 года по октябрь 2018 года Комил Алламжонов возглавлял пресс-службу президента Узбекистана. Вспоминая свою работу пресс-секретарем президента, он отмечает, что во "дворце" были сложности и тонкости, что "начал выгорать" и ушел, потому что ему "нужен был перерыв".



После Комил Алламжонов возглавил УзАПИ, которое в феврале 2019 года было преобразовано в АИМК. В апреле 2019 года Саида Мирзиеева, дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, стала его заместителем в АИМК. Автор объясняет это так:



"Я не знаю, как так получилось, но, думаю, что президент заметил эти игры с ограничениями (о каких ограничениях идет речь, автор не уточняет - ред.). Потому что он принял решение, которое тут же огородило меня от всех интриг. Он назначил заместителем директора АИМК свою дочь, Саиду. Мне тогда показалось, что мне просто подарили крылья".



Говоря об агентстве, Алламжонов отмечает, что проект АИМК был рассчитан на два года и был создан для выполнения двух конкретных задач. "Первая - наладить работу пресс-служб министерств и ведомств… Вторая - преодолеть „телефонное право", сделать так, чтобы журналисты поверили в реформы, избавились от самоцензуры, начали активно работать и двигать прогресс во всех сферах".



В феврале 2021 года Комил Алламжонов и Саида Мирзиеева одновременно покинули свои должности в АИМК.



Автор характеризует дальнейшую деятельность агентства следующими словами: "Как показала практика, политика госструктуры порой зависит от руководителя, а не от возлагаемых на нее функций и задач. Это случилось и с АИМК: его следующий директор вместо защиты журналистов запретил им освещать действительность под выдуманным предлогом спокойствия страны. Как будто от того, что журналисты перестанут писать о проблемах, об этих проблемах никто не узнает".



Алламжонов утверждает, что "учитывая сегодняшнюю ситуацию АИМК как структура себя изжило, стало избыточным". "В нашей новой демократии у СМИ не должно быть надзорного органа", - считает он.



В книге особое место отводится политике Шавката Мирзиеева в отношении свободы слова:



"Провозглашение свободы слова президентом Узбекистана не было формальным красивым жестом в сторону демократических стран. Это был осознанный стратегический шаг, при помощи которого можно было начать побеждать коррупцию… Я думаю, президент прекрасно понимал, что контролировать всех чиновников эффективнее имея тысячу глаз вместо двух. Свобода слова стала для него прожектором, чтобы осуществить все реформы, которые он задумал".



"Если мы сейчас информационно закроемся… Пропадет все, чего мы добились в ходе реализации наших реформ. Потому что свобода слова - это дополнительные глаза для тех, кто двигает реформы", - отмечает автор. Источник - Газета.uz

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