На границе Афганистана и Туркменистана слышна стрельба

19:42 09.07.2021

В городе Серхетабаде на юге Туркменистана 8 июля были слышны выстрелы, эти звуки доносились из афганского поселка Тургунди, пишет Turkmen.news cо ссылкой на источники.



Местные жители видели, как через Серхетабад проехали восемь грузовиков с солдатами в полной экипировке, а также мотоциклисты.



Другой источник издания рассказал, что в одном из пограничных отрядов на юге Марыйской области военные начали эвакуировать свои семьи подальше от границы с Афганистаном. "Отправляют жен и детей домой, к родным, сейчас опасно", – сказал он.



По данным собеседников, в Мары 7 июля сел самолет Вооруженных сил Украины, прилетевший из Анкары. Кто или что было на борту – неизвестно. Журналисты зафиксировали самолет на сервисе Flightradar, но впоследствии он исчез из поля зрения.



Ранее издание со ссылкой на Menafn сообщало о закрытии контрольно-пропускного пункта "Акина" на границе Афганистана и Туркменистана из-за того, что местность по другую сторону линии разграничения взяли под контроль талибы. Мохаммад Рози, член совета провинции Фарьяб, которая находится на северо-западе Афганистана у туркменской границы, заявил, что талибы перекрыли дорогу к КПП, в результате перекрыт канал импорта продуктов. Правительственные силы располагаются в десяти километрах.



Талибы продолжают наступление одновременно с выводом из Афганистана военнослужащих США и других стран НАТО. Западная коалиция планирует полностью вывести свои силы к середине сентября. По данным правительства Афганистана, из-за конфликта между правительственными войсками и боевиками "Талибана" беженцами стали более двух миллионов человек.



Таджикистан уже обратился к государствам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в охране границы с Афганистаном. Как отмечают таджикские власти, под контролем радикальных исламистов сейчас находятся примерно две трети от общей линии границы с Афганистаном.



Представители движения "Талибан" накануне (признано террористическим и запрещено в ряде стран) прилетели в Москву. Официальный представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин сказал ТАСС, что они прибыли в Москву для обсуждения текущей ситуации в Афганистане с российской стороной.