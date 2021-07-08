Европарламент призывает бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за нарушений прав человека

19:44 09.07.2021

Уйгурские женщины проходят через блокпост, чтобы попасть на территорию рынка в Хотане, городе в Синьцзяне



Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, призывающую официальных лиц стран Евросоюза бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года из-за нарушений прав человека в Китае.



Европейские законодатели, представляющие основные политические фракции, приняли 8 июля не имеющую обязательной силы резолюцию: "за" высказались 578 депутатов, "против" - 29, воздержались - 73.



Резолюция призывает институты ЕС и государства блока "отклонить приглашения представителей правительства и дипломатов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, если правительство Китая не продемонстрирует поддающееся проверке улучшение ситуации с правами человека в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском районе, Тибете, Внутренней Монголии и в других регионах Китая".



Парламент Бельгии также принял резолюцию, предупреждающую о "серьезном риске геноцида" этнических уйгуров, казахов и представителей других преимущественно мусульманских народов в провинции Синьцзян на северо-западе Китая.



Проводимую Пекином политику в Синьцзяне ранее признали геноцидом администрация США и ряд других стран Запада, в том числе Великобритания, Канада и Нидерланды.



Комитет по иностранным делам британского парламента 7 июля призвал правительство и бизнес бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, если Китай не разрешит провести масштабное расследование нарушений прав человека в Синьцзяне.