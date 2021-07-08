Послом Узбекистана в Японии назначен Мухсинхужа Абдурахмонов

00:02 10.07.2021

Назначен посол Узбекистана в Японии

Послом Узбекистана в Японии назначен Мухсинхужа Абдурахмонов. Ранее он был начальником департамента МИДа, а прежде - заместителем хокима Ферганской области.



Решением Сената Олий Мажлиса Мухсинхужа Турсунхуджаевич Абдурахмонов назначен послом Узбекистана в Японии, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.



Мухсинхужа Абдурахмонов родился в 1974 году в Ферганской области. Окончил Калифорнийский государственный университет (США) и Коммерческий университет Отару (Япония).



В 2004-2006 годах работал менеджером в Coca Cola Ichimligi Uzbekistan. В 2008-2018 годах был главным директором японской компании MTRUST. В 2018-2021 годах занимал пост заместителя хокима Ферганской области - начальника управления инвестиций и внешней торговли. С 2021 года до нынешнего назначения возглавлял департамент МИДа.