Ликвидация Молдовы стоит 56 миллионов евро, - А.Цуканова

00:04 10.07.2021

АРИНА ЦУКАНОВА | 09.07.2021 |



НАТО будет продолжать расширяться на восток через поглощение Молдовы Румынией



Несмотря на то, что в New Europe появилось журналистское расследование, где рассказано, как Запад вложил 56 млн евро в победу партии Майи Санду на парламентских выборах 11 июля, ничто в Молдавии не говорит о грандиозном скандале.



Пишут о выходках партии "Альянс за объединение румын", активисты которой то памятник Ленину обклеят черными пакетами, то устроят стычку с приднестровскими пограничниками. Пишут о том, что избирательный процесс идет своим чередом: ЦИК распределяет бюллетени по окружным избирательным комиссиям, в Кишиневе приземлился борт с группой наблюдателей от стран СНГ, блок социалистов и коммунистов (ПСРМ – ПКРМ) в лице Игоря Додона и Владимира Воронина выразил уверенность в том, что в парламент пройдут левый блок и партия "Действие и солидарность" (PAS). Все тихо и спокойно, разве что депутат парламента от ПСРМ Грегоре Новак заявил, что социалисты потребовали от Генеральной прокуратуры провести расследование по информации о финансировании партии "сандунистов". А ЦИК, по его словам, должна зафиксировать внешнюю поддержку PAS. "Опубликованные документы показывают, что на этих выборах PAS было выделено внешнее финансирование на сумму 56 млн евро. Мы предполагаем, что эта цифра намного больше", – утверждает политик. Но это уже никого не интересует. Шоу должно продолжаться.



А в New Europe опубликован детальный расклад, откуда приходили средства в Молдавию, кому они предназначались. Редакции были переданы секретные документы, проливающие свет на операцию "Поддержка евроатлантического будущего Молдовы". За этой операцией стоит Германия. Финансирует группу, которая работает на Майю Санду, Фонд Конрада Аденауэра, подписавший с президентской администрацией соглашение о сотрудничестве. Названы и другие источники финансирования: Европейский фонд за демократию***, Фонд Сороса***, USAID***, IREX, IND***, IRI***… Все они работают на территории Молдавии, их официально провозглашенные цели известны – поддержка "гражданского общества", независимых СМИ, честных и прозрачных выборов, продвижение демократии. А за этим – вмешательство во внутренние дела Республики Молдова. Молдавские власти на это согласны.



Осенью 2020 года депутат от ПСРМ Богдан Цырдя выпустил книгу "Гражданское общество Республики Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны", в которой подробно рассказал, как Запад конструировал сеть неправительственных организаций, количество которых с 1992 года выросло с 38 до 14.000 (почувствуйте внушительность цифры!). "Эти НПО используются в качестве инструмента для внешнего руководства страной, захвата разума, невооруженного завоевания гибридного типа", – пишет Цырдя.



Вся эта армия воюет за победу 11 июля партии PAS. Запад возлагает на партию Санду большие надежды, связанные с полным отрывом Молдавии от России и с расширением НАТО через унирю – поглощение молдавского государства румынским. Об этом пишет The Washington Times, предсказывая партии PAS победу за счет "молдавской диаспоры по всему миру". Один раз это уже отлично сработало: во время президентских выборов в день решающего повторного голосования на 139 зарубежных участков пришли 260 тысяч молдавских избирателей, 93% из них проголосовали за Майю Санду, это дало больше четверти голосов!



Ныне будет открыто 150 участков для голосования, в т. ч. в России, где временно живут и работают около 360 тысяч молдавских граждан (40% из них – в Москве и Московской области, 10% – в Санкт-Петербурге) – всего 17. А в Италии, где молдаван около 125 тысяч, участков не менее 31.



Как сообщает New Europe, "по статье "Голосование за рубежом" фигурирует значительная сумма более чем в 35 миллионов евро; эти деньги предназначены для того, чтобы как минимум 300000 граждан Молдовы проголосовали в западных странах, причем не менее двух третей проголосуют за PAS". Деньги пойдут на организацию подвоза граждан Молдовы к избирательным участкам, "гонорары" для членов избирательных комиссий, "стимулирование" самих голосующих. Классическая схема!



Временно проживающая в странах Запада диаспора стала действенным инструментом внешнего вмешательства. Этим инструментом умело воспользовались, смещая Додона, теперь его применят 11 июля, чтобы обеспечить партии Санду парламентское большинство.



Что касается доставки молдаван к избирательным урнам, то, по данным NE, "большинство транспортных единиц планируется арендовать в Италии (более 350), Франции (212), Германии (198), Великобритании (184) и т. д. Организованные перевозки также будут предоставляться в США и Канаде, баптистская церковь будет активно участвовать в мобилизации молдаван в США".



Как и на президентских выборах, широко задействованы группы, работающие с молдавскими гражданами за рубежом в социальных сетях. Grupul Basarabenilor din Irlanda, имеющая более 30 тысяч подписчиков, агитирует за PAS и вывешивает графики голосования на участках в Дублине и Лимерике. А в ответ на вопль: "Ребята, я в Молдове, вы не представляете, сколько здесь поддержки Додона, они смеются нам в лицо!" – дружный хор: "У нас осталась только PAS! Массово голосуем за PAS!"



И таких групп – десятки по всей Европе, в Штатах. Уехавшие в поисках лучшей жизни на Запад молдаване – очень дешевое и безотказное оружие в войне за будущее Молдавии. Точнее, за будущее Румынии. Сценарий будущего уже написан: "Только четкая линия на сближение с Бухарестом откроет перед Кишиневом европейскую перспективу", – заявляет The Washington Times.



В Вашингтоне уверены, что Санду вместе с парламентским большинством PAS "могут воплотить в жизнь сценарий воссоединения двух разделенных частей единого народа" (то есть унири – поглощения Молдавии Румынией). Могут, конечно, могут! Ведь процессом руководят из Бухареста и посольства США в Кишиневе. Над этим работает посол Дерек Хоган, ставший завсегдатаем ЦИК Молдовы, на это отпущены деньги перечисленных в расследовании New Europe государств и фондов.



А молдаване спорят: те, кто продают республику и ее народ за 56 млн евро, не дешево ли берут?