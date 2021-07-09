Кто убил президента Гаити? - Нил Никандров

00:05 10.07.2021

НИЛ НИКАНДРОВ | 09.07.2021 |



"Звездная пыль", или Наркокартели и DEA



Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь с 6 на 7 июля в своей резиденции. Командный мужской голос через мегафон несколько раз предупредил президентскую охрану, что DEA [Управление по борьбе с наркотиками США] проводит спецоперацию и всем следует незамедлительно покинуть резиденцию. Через несколько секунд раздались первые выстрелы.



Расправились с президентом жестоко, выпустив всю обойму из автомата в голову и грудь. Несколько пуль попало в жену Моиза. Нападавшие действовали решительно, следуя заранее отработанному плану. Свидетели утверждают, что ультиматум прозвучал на английском языке "с американским акцентом", хотя посол Гаити в США Бокчит Эдмонд (Bocchit Edmond) несколько раз раз старательно подчеркнул, что "это были иностранные наемники, которые говорили по-испански".



Если верить распространенным в сетях видеороликам, нападением на резиденцию Моиза руководил американец, а его команда была экипирована в униформу черного цвета с крупными буквами DEA желтого цвета. Охрана президента в этот день осуществлялась ограниченным числом сотрудников безопасности.



Невольные свидетели террористической акции предпочитают отмалчиваться: любая правда о событиях чревата последствиями. В ходе погони за нападавшими полиция расправилась с четырьмя участниками покушения, среди которых, по информации Washington Post, были иностранцы.



По неподтвержденным данным, схвачено восемь человек, среди них – гражданин США гаитянского происхождения. Информация о национальной принадлежности других боевиков властями придерживается; Госдепартамент проявляет нехарактерную сдержанность, настаивая на невозможности делиться сведениями, пока "гаитянцы не завершили своего расследования". Леон Шарль (Léon Charles), директор Национальной полиции Гаити, заявил на одной из своих первых пресс-конференций, что по меньшей мере четверо ликвидированных убийц президента были иностранными гражданами. Каких государств? Шеф полиции воздержался от ответа (мол, допросы продолжаются). Однако власти соседней Доминиканской Республики сообщили версию о том, что наемниками были выходцы из Колумбии и Венесуэлы. Их якобы рекрутировали гаитянские наркоторговцы.



В английской The Guardian появились данные уполномоченного по вопросам выборов в Гаити Матиаса Пьера: в банду, члены которой убили президента Моиза, входило 28 боевиков, из них – двое американцев гаитянского происхождения, остальные – колумбийцы. От углубления темы вооруженных наркоколумбийцев, действующих в Гаити, журналисты британской газеты благоразумно воздержались.



Информацию об американцах, организовавших убийство Моиза, власти Гаити тоже не спешат раскрывать, поскольку она приведет к DEA. Контрабанда наркотиков – главный фактор экономики и политики Гаити. Между колумбийскими наркокартелями и гаитянской верхушкой (военными, спецслужбистами, политиками) существует прочное кокаиновое партнерство. Десятки тонн "звездной пыли", от 13 до 15 процентов всего потребляемого в США кокаина, проходят через Гаити. Этот канал поставок действует безостановочно, принося до миллиарда долларов прибыли в год.



Вряд ли администрация США способна на серьезные меры по разгребанию "авгиевых конюшен" наркотрафика в странах Западного полушария. Гарантированные поставки галлюциногенов в США – важный элемент поддержания стабильности в криминальных структурах Америки. Падение доходов от наркоторговли чревато ударом по теневой финансово-экономической базе. При этом имитацией борьбы с наркотрафиком людей не обманешь. На территории США наркобароны чувствуют себя вольготно, а если кого-то и отправляют за решетку, то исключительно самозванцев, вторгающихся на запретную территорию, которую окучивает DEA.



Стремление президента Моиза закрепиться у власти через "корректировку" конституции американцам не понравилось, как и намеки главы гаитянского государства на возможность громких разоблачений наркотрафика, ориентированного на США. Бывший президент Гаити Мишель Мартелли, организуя продвижение Моиза к президентскому креслу, во всем советовался с послом США, знал свое место и никогда не грозил Вашингтону. А Жовенель Моиз переступил "красную черту", проведенную оперативниками DEA для гаитянских президентов в сверхчувствительной для США сфере наркоторговли.



На Гаити и в соседней Доминиканской Республике действуют практически все американские спецслужбы, включая военную разведку. Осуществляется тотальный контроль над населением, за приезжающими иностранцами, особенно из таких государств, как Колумбия, Перу, Гондурас, Бразилия. Поэтому спецслужбы США не могли не зафиксировать появления в Порт-о-Пренсе целого отряда колумбийских наркобоевиков. В Колумбии у американцев все схвачено, особенно в наркотрафике. Колумбийцы могли отправиться "с миссией" на Гаити только с ведома DEA.



Судя по всему, американцами прорабатывался для истории с убийством и "венесуэльский сюжет", чтобы обвинить "диктатора Мадуро" в расправе над президентом Моизом. Над мотивировкой задумываться бы не стали: борьба за контроль над наркобизнесом в Карибском регионе. В Доминиканской Республике представители силовых структур в тесной связке с DEA неоднократно выдвигали обвинения в адрес венесуэльских властей по поводу "поддержки наркотрафика". Обвинения, как правило, рассыпались, поскольку доказательств причастности боливарианского режима к наркобизнесу, прикрываемому государством, в природе не существует. Тем не менее в информационное поле постоянно вбрасываются фальшивки о функционирующем в Венесуэле "звездном наркокартеле" силовиков. Фальшивки создаются по стандарту, с опорой на "агентурные сообщения" сомнительной достоверности и выдумки перебежчиков, стремящихся заработать на клевете. В DEA особенно котируются обвинения в адрес президента Мадуро, его родственников и военно-политических руководителей.



Спецслужбы США неоднократно пытались покончить с Николасом Мадуро, но покушения проваливались. Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза – серьезное предупреждение для латиноамериканских лидеров: в борьбе за удержание мирового господства США готовы на самые крайние меры.



Нил Никандров