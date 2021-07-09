 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Идлибская катастрофа. Путин диктует ход событий - Запад беспомощно наблюдает, - Tagesspiegel
00:23 10.07.2021

9 июля 2021 г.
Кристиан Беме | Tagesspiegel

"Москва хочет закрыть последний пограничный переход для доставки помощи Сирии. Снабжать людей в Идлибе должен Дамаск. Циничнее едва ли могло быть", - считает журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Кристиан Беме.

"Надвигается ожидаемая катастрофа. Отчаявшиеся люди будут страдать от голода, не смогут пользоваться даже самыми необходимыми лекарствами и поэтому сделают все возможное, чтобы избежать страданий. Миллионы детей, женщин и мужчин в сирийском Идлибе уже сегодня страдают от больших лишений. Но уже в эту субботу ситуация может стать намного хуже. По крайней мере, если Россия добьется своего", - пишет издание.

"Руководство Москвы настаивает на закрытии последнего оставшегося свободного перехода для доставки международной помощи между Турцией и провинцией сирийских повстанцев. Баб эль-Хава - так называется небольшой пропускной пункт, который в очередной раз показывает, насколько сильные козыри могут быть у Кремля и как мало оказывается серьезного сопротивления".

"Президент Владимир Путин диктует ход событий по собственному усмотрению - а Запад беспомощно наблюдает. Возможно, даже без интереса", - указывает Der Tagesspiegel.

"Сегодня через Баб эль-Хава около 1000 грузовиков в месяц доставляют предметы первой необходимости в единственный оставшийся регион сирийской оппозиции. (...) Если эта поддержка исчезнет, у людей ничего не останется. Именно на это рассчитывают Москва и ее ставленник в Дамаске. Следуя своему циничному расчету, эти двое намеренно делают ставку на то, что люди - которых они объявили террористами или их сторонниками, - в конце концов сдадутся. Или умрут", - говорится в статье.

"Конечно, путинские дипломаты не будут говорить об этом так прямо. Они предпочитают указывать на то, что Баб эль-Хава отслужил свой срок в качестве гуманитарного коридора, ведь Башар Асад, будучи законным президентом всей Сирии, недавно переизбранным с 95% голосов, может позаботиться о повстанцах".

"Это якобы предотвратит и попадание международной помощи в руки исламистов, которые контролируют Идлиб и используют этот переход для контрабанды оружия и боевиков".

"Симпатизанты России и друзья Асада, конечно, аплодируют этой точке зрения. Но они старательно игнорируют тот факт, что отсылка к необходимости защиты от терроризма является прикрытием для нарушения международного права. В Идлибе исламисты действительно главенствуют, но их всего лишь несколько тысяч. Подавляющее большинство гражданского населения никогда не держало в руках оружия. Они не хотят воевать, они хотят, чтобы их оставили в покое", - подчеркивает издание.

"Асад не окажет им такой услуги, зная, что Россия на его стороне. Поэтому оставлять помощь жителям Идлиба на усмотрение только сирийского режима не представляется возможным. Правитель уже несколько раз давал понять, как он собирается править: подданные должны встать на колени или будут уничтожены. Например, врагов можно намеренно уморить голодом".

"В эту пятницу Совет Безопасности ООН, вероятно, примет решение по Баб эль-Хава. Россия, будучи страной с правом вето, отказывается продлевать мандат на доставку помощи через пограничный пункт. Даже для минимального компромисса - сохранения коридора открытым еще на год - потребуется политическое чудо. Или реальное давление на Кремль. Но есть ли чего бояться Москве? Очевидно, не Запада. В итоге мир бросит Сирию на произвол судьбы. В очередной раз", - заключает Der Tagesspiegel.

Источник: Tagesspiegel

Источник - inopressa.ru
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