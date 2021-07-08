 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как талибы победили армию США примитивным оружием, - Алексей Анпилогов
00:27 10.07.2021

Вооружение талибов примитивно, но на их стороне другие важные факторы победы

8 июля 2021, Алексей Анпилогов

Почему самая богатая, технологически оснащенная и наиболее подготовленная в мире армия с позором проиграла противнику с примитивным вооружением? Речь идет, конечно же, о бегстве американских войск из Афганистана. Рецептом победы стало использование некоторых гражданских технологий, и аналоги этому можно найти в том числе в российской истории.

Уход американских войск из Афганистана, все больше напоминающий бегство, вновь поставил вопрос о том, может ли низкотехнологичная, но мотивированная армия победить высокотехнологичного противника. Как ни странно, ответ на этот вопрос не столь очевиден. История современных войн содержит примеры, подтверждающие два противоположных исхода событий.

Два сценария войны

Вкратце перечислим те войны, в которых высокотехнологичный соперник разделывал под орех добротные армии, построенные по образцам середины ХХ века. Это, конечно же, "Буря в пустыне" – операция США и их союзников против Ирака в 1991 году. Это и нападение НАТО на Югославию в 1999 году, и начальный период второй американо-иракской войны, который условно можно завершить падением Багдада в апреле 2003 года.

Во всех этих конфликтах высокотехнологичная армия США и их союзников одерживала убедительную победу, опираясь на превосходство в воздухе и используя быструю наземную операцию для закрепления успеха на земле. Причем в случае Югославии до полноценной наземной операции дело так и не дошло – основная политическая задача конфликта, отторжение Косово от Сербии, была решена по итогам воздушного наступления.

Но если прибавить к этим конфликтам второй этап войны в Ираке, стартовавший после капитуляции режима Саддама Хусейна, уже упомянутую оккупацию Афганистана, чье бесславное окончание мы видим на наших глазах, а также военные операции НАТО против Ливии и Сирии, то "счет на табло" будет уже совсем иным. Кроме того, в таком же сценарии, например, развивается сегодня противостояние Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Напичканная самым современным оружием армия королевства раз за разом "сливает" каким-то невнятным бородачам в рваных шлепанцах, которые вооружены в массе своей автоматами Калашникова.

Таким образом, победа высокотехнологичной армии в современном конфликте выглядит как минимум не очевидной. Что же это за "рецепт победы", который уже несколько раз заставил отступить даже Соединенные Штаты?

Ставка на сетевую войну

Наиболее показательной в этом отношении будет именно вторая война в Ираке, которая продолжалась без малого восемь лет – с марта 2003 года по декабрь 2011 года.

Сначала армия США в стиле операции "Буря в пустыне" 1991 года полностью уничтожила регулярную армию Ирака. Однако после свержения правительства Саддама Хусейна американские военные втянулись в безнадежную войну против многочисленных иррегулярных, по сути – партизанских групп, которые в большинстве своем не имели единого руководства, опирались на поддержку местного населения и, что важно, использовали относительно примитивные виды вооружений.

Наглядным примером такого асимметричного конфликта стало противостояние вокруг "Зеленой зоны" в Багдаде, где располагался штаб армии США в Ираке. "Зеленая зона" часто подвергалась обстрелу иракскими повстанцами из минометов и ракет. 6 апреля 2008 года два американских солдата были убиты, и еще 17 получили ранения в результате минометного обстрела внутри "Зеленой зоны", причем в качестве транспорта для миномета использовался обычный гужевой осел.
Второй подобный инцидент произошел 22 июля 2010 года, когда три подрядчика службы безопасности были убиты и еще 15 ранены в результате ракетного обстрела внутри "Зеленой зоны". Способ доставки ракет так и остался неизвестен, но, скорее всего, речь также шла о каком-то "партизанском" варианте.

Этап войны, который начался с приходом в Ирак боевиков ИГИЛ*, принес свои особенности. Фирменной карточкой игиловцев стали гантраки – грузовики и легковые пикапы, на которые устанавливали самое разнообразное вооружение, от крупнокалиберных и зенитных пулеметов и заканчивая блоками неуправляемых ракет и безоткатными орудиями.

Современные "тачанки" оказались очень востребованными в маневренной пустынной войне,

где основные боевые действия велись вокруг немногочисленных опорных пунктов, обычно – городской или промышленной застройки, и протяженных коммуникаций, представленных в основном шоссейными дорогами. Впервые массово опробованные в 2011 году в Ливии, гантраки стали "визитной карточкой" всех современных сетевых, партизанских конфликтов.

Более того – это оружие показало такую эффективность, что вполне серьезные, современные армии стали заказывать себе нечто подобное. Появился целый класс разработок, на профессиональном уровне реализующих кустарное военное решение.

Партизаны поднимаются в воздух

Еще одна маленькая революция произошла с появлением на поле боя современных беспилотников. Впервые массово беспилотники начали использовать в конфликте в Сирии в 2011 году и в Донбассе с 2014 года. Всем известно, насколько трудно было организовать оборону российской базы Хмеймим от нападения массы кустарных беспилотников.

Однако до предельной отточенности применение ударных и разведывательных беспилотников довели именно в Афганистане. Талибы использовали в своих целях самые распространенные и бюджетные модели квадрокоптеров, по сути, продающиеся в обычных супермаркетах – с минимальным весом полезной нагрузки и с коротким временем нахождения в полете. Чтобы нивелировать технические недостатки таких аппаратов, талибы в лучших традициях асимметричной войны объединили их с "полевыми расчетами", использующими обычные мотоциклы и мопеды, с которых запуск беспилотников можно было произвести в непосредственной близости от противника.

Именно такое преимущество в воздушной разведке стало залогом успешных действий талибов при штурмах форпостов правительственных войск. Помимо прочего, талибы неоднократно использовали беспилотники в качестве мини-бомбардировщиков для нападений на блокпосты. Это незамысловатая тактическая уловка: при сбросе самодельных бомб солдаты и полицейские бежали в укрытия, а в этот момент боевики начинали круговую атаку укреплений.

Иначе говоря, залогом успеха стало массовое применение в военных целях дешевой и изначально гражданской техники.

Похожую тактику использовал Азербайджан в недавнем конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. В качестве дешевых беспилотников для азербайджанской армии выступили переоборудованные самолеты сельхозавиации – старые советские Ан-2. С помощью дистанционно управляемых Ан-2 не только производилась разведка местности и вскрытие системы ПВО противника, но осуществлялись камикадзе-атаки на выбранные объекты военной инфраструктуры.

Используй все, что убивает

Впрочем, такая "эрзац-война" – это отнюдь не изобретение XXI века. И при определенных условиях (главным образом наличия ресурсов) она может продолжаться очень долго. Ровно такие же причудливые формы приобрело оружие Гражданской войны в России, которая последовала сразу же за опустошительной Первой мировой.

В частности, именно тогда возникли первые, классические тачанки, представлявшие собой чисто гражданские подрессоренные повозки извозчичьего типа, на которые кустарным образом ставили пулемет. Столь же кустарным было производство броневиков. В самых простейших мастерских было освоено производство самых разных ручных гранат, бомб – всего, что угодно, лишь бы взрывалось и человек мог это бросить.

Вторым легендарным оружием советской Гражданской стал бронепоезд – опять-таки переделанные гражданские поезда. Со всех сторон конфликта использовалась добрая сотня бронепоездов, их "клепали" все, кому не лень – для этого нужен был паровоз, стальные листы и обычная мастерская при станции. Пушка и пулеметы, понятно, тоже требуются, но это оружие все-таки находили – или в старых арсеналах, или за счет поставок из-за рубежа.

Ровно таким же стал ответ Великобритании на блокаду британских островов гитлеровской Германией двадцать лет спустя. Лишившись возможности производить хорошее стрелковое оружие, британцы разработали "самый уродливый пистолет-пулемет" – STEN, который, по сути, представлял собой до предела упрощенный вариант немецкого МР28. Британский STEN изготавливали из трубчатых заготовок и штампованных деталей. В автомате было всего две движущиеся части, но STEN идеально подходил для уличных боев. Себестоимость изготовления одного пистолета-пулемета STEN была два с половиной фунта (чуть больше пяти долларов), а первый опытный образец был создан в течение 30 дней.

Иначе говоря, не существует "плохого" оружия. Все, что убивает противника – опасно, даже если это переделанное устройство гражданского назначения. И если даже самая высокотехнологичная армия воюет с партизанами, которые получают извне хотя бы минимальную помощь и пользуются поддержкой местного населения, то она проиграет.

Источник - vz.ru
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