РосМИД грубо нарушил РосЗаконы. Объяснился роман Москвы с запрещенным "Талибаном", - М.Ростовский

00:31 10.07.2021

Разумной альтернативы все равно нет



Ай-яй-яй, МИД РФ, как нехорошо! Разве вы не знаете, что движение "Талибан" запрещено в России (и признано экстремистским)? А если знаете, то где упоминание об этом в вашем пресс-релизе? "Спецпредставитель президента России по Афганистану З.Н. Кабулов провел консультации с делегацией политического офиса Движения талибов. В ходе встречи были обсуждены ситуация в Исламской Республике Афганистан и перспективы запуска межафганских переговоров".



А теперь, как любят выражаться современные и модные личности, дисклеймер: все написанное выше следует считать дружеским троллингом, основанном на белой (впрочем, чего греха таить - на черной) зависти. Наладив устойчивый контакт с талибами, российская дипломатия поступила абсолютно правильно.



Разумной альтернативы все равно нет

ФОТО: AP

Разумеется, ценности, идеи, лозунги и цели этого политического движения были и остаются для нашей страны абсолютно неприемлемыми. Но здесь необходимо сделать важное уточнение: такая неприемлемость должна для России заканчиваться там, где начинаются афганские границы.



Циничное высказывание, не спорю. Но это выстраданный цинизм. Цинизм, который не имеет никакой другой разумной альтернативы. "Перевоспитать" Афганистан у мирового сообщества не получалось, не получается и не будет получаться в будущем. Афганистан - это совершенно уникальная страна, которую совершенно не зря называют "кладбищем империй". Англичане не смогли сделать Афганистан своей колонией. Советский Союз не смог построить в Афганистане развитой социализм, а Соединенные Штаты - "современное демократическое общество".



Всем "учителям и потенциальным строителям" пришлось уходить из Афганистана с хвостом, поджатым между ног. Вывод напрашивается сам собой: если кто-то и сможет что-то построить в Афганистане, то только сами афганцы. Им же и придется решать, что именно они хотят построить. Движение "Талибан" - это, похоже, сейчас самый сильный претендент на роль такого "строителя".



Я не хотел бы сейчас выступать в роли "диванного аналитика". Но просоветский режим Наджибуллы не разваливался с такой скоростью после вывода из Афганистана наших войск в 1989 году. Наджибулла держался - и мог бы держаться еще и дальше, если бы не прекращение поставок топлива в момент распада СССР. Судя по тому, с какой стремительностью нынешние власти в Кабуле теряют контроль над страной, режим президента Гани сделан из другого теста.



Но даже если этот режим сумеет удержаться, то что? Советский Союз влез в абсолютно не нужную ему афганскую войну потому, что тогдашние обитатели Кремля добровольно стали "заложниками" одной единственной политической фракции в Кабуле. Современная Россия должна разговаривать в Афганистане с максимально возможным числом влиятельных политических игроков и при этом очень четко артикулировать свои интересы. Интересы, суть которых можно выразить всего одной фразой: никакого "экспорта революции" из Афганистана в бывшие советские республики Средней Азии быть не должно.



Афганцы оценили опасность талибов для России



Впрочем, написав эти несколько абзацев, я обнаружил, что они вполне могут считаться литературным (или, наоборот, не очень литературным) пересказом того, о чем уже сказал Сергей Лавров: Россия не будет вмешиваться в то, что происходит на территории Афганистана. Разумеется, такое невмешательство (и с нашей стороны, и со стороны других влиятельных зарубежных стран) будет иметь свои границы. Как показало то, что происходило в Афганистане в 90-е годы прошлого века, попытка уставшего мирового сообщества отгородиться от этой страны - это тоже однозначно проигрышная стратегия.



Зарубежные державы предоставили талибам полную свободу рук, а они использовали эту свободу для того, чтобы приютить у себя амбициозного и удачливого организатора самых масштабных терактов в современной мировой истории.



Где же тогда выход? На данный момент - в политике, основанной на принципе wait and see - подождем и увидим. Подождем создания в Афганистане нового политического порядка (или, что более вероятно, беспорядка) и увидим, каким именно он будет. А пока можно и с талибами поговорить - и не важно, что они "запрещены в России".



Михаил Ростовский