"Ситуация плохая, но это еще не катастрофа". Талибы ворвались в Кандагар!

00:36 10.07.2021

Оценена способность талибов прорваться в Среднюю Азию

"Ситуация плохая, но это еще не катастрофа"



Россия не планирует вмешиваться в ситуацию в Афганистане до тех пор, пока она остается в границах этой страны, не выходя за ее пределы и не затрагивая непосредственно Россию и ее союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Прокомментировать слова министра и рассказать о возможных действиях России в сложившихся условиях, мы попросили эксперта, директора Московского центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова.



"Ситуация плохая, но это еще не катастрофа"



Эскалация и ухудшение ситуации в Афганистане связано с выводом оттуда американских войск, который должен завершиться к 11 сентября этого года. В данный момент в Афганистане обострилось противостояние правительственных войск и сил движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории России – "МК"), которые контролируют огромную часть территории страны в сельскохозяйственных провинциях и ведут наступление на крупные города. Из-за боевых действий между афганскими правительственными войсками и талибами резко обострилась обстановка на таджикско-афганской границе. В случае необходимости оказать помощь Таджикистану пообещал президент России Владимир Путин.



Одновременно с этим ряд стран, отстаивая свои экономические интересы в Афганистане, уже ведут переговоры с афганскими талибами. В частности, этим активно заняты Китай и Пакистан. На днях к этому процессу подключилась и Москва: 8 июля с двухдневным визитом сюда прибыла делегация "Талибана" во главе с шейхом Шахабуддином Делаваром.



Подробности переговоров не сообщаются. Однако на пресс-конференции в Москве представители катарского офиса движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация – "МК") заявили, что в их планах – начало политического процесса исключительно внутри самого Афганистана. Военная агрессия против центральноазиатских государств – союзников России по ОДКБ, в их планы не входит.



– Мы в России сейчас находимся под сильнейшим информационным прессингом, - считает Директор московского центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. – Про Афганистан в последнее время мы просмотрели массу видео, прочитали кучу публикаций в прессе, наполненных криками: "Кошмар! Ужас! Все пропало!" Примерно то же самое было во время войны в Карабахе. Там армяне проиграли войну азербайджанцам не только в военном отношении, но в том числе и медийно. Информационная победа Азербайджана приобрела уже такие масштабы, что казалось будто он победил не армянскую армию, а как минимум справился с многомиллионной китайской. В Афганистане сейчас происходит то же самое.



Но не все так страшно, как по этому поводу завывает целый ряд наблюдателей и на Западе, и у нас. Да, большую часть Афганистан уже контролирует "Талибан". Центральное правительство – лишь половину территории. Но американцы, как это у нас злорадно заявляют некоторые аналитики, его не бросили, как в свое время сделали мы, когда, уйдя из Афганистана, оставили без поддержки правительство Наджибуллы.



Американцы продолжают поставлять подконтрольному им афганскому правительству "горючку", консультируют его. Если понадобится, обещают наносить удары авиацией. Так что ситуация не столь драматична, как может многим показаться. Да, она плохая. Но это еще не катастрофа.



Кроме того, талибы заявляют, что не полезут в Центральную Азию. И это, действительно, похоже именно так. Они в первую очередь будут окучивать свою страну. Однако нельзя быть уверенным, что часть этой экстремистской волны все-таки не выплеснется на Таджикистан. В этом случае там могут начать поднимать голову какие-нибудь местные экстремистские силы, что может в целом повлиять на ситуацию в стране.



Ухудшение ситуации в Афганистане бьет по нам напрямую. Именно поэтому мы должны помнить, что пропаганда пропагандой – помощь, взаимовыручка, обязательства – но мы обязаны работать не только с центральным правительством, но и с талибами, и с американцами – со всеми. Тем более, что Афганистан от Америки далеко, а от нас очень даже близко.



Ну и, конечно, мы должны понимать, что, безусловно, наша 201-я военная база в Таджикистане – это очень мощная военная структура. Там служат обученные, подготовленные военнослужащие, имеется великолепный офицерский корпус, нет ни единого "срочника", сплошные профессионалы-контрактники, которые получают высокие зарплаты… Однако риски, связанные с ситуацией в Афганистане пока еще напрямую не экстраполируются на вооруженные силы ни на нашей территории, ни на таджикской, ни на территории стран ОДКБ.



ИГИЛ подняло голову после наступления талибов в Афганистане



Вот, к примеру, сейчас в Таджикистане наши войска провели учения ПВО с комплексами С-300. Но при этом у талибов пока нет таких средств воздушного нападения, которые требуется сбивать этими комплексами. Как нет и таких средств, для которых сами эти комплексы могли бы быть достойными целями



Пока речь не идет о том, что на территорию Таджикистана и далее к нам в Россию колоннами через границу двинутся войска талибов. Такой сценарий не реалистичен. Он даже не рассматривается. Сейчас мы проходим момент, когда предстоит колоссальная работа спецслужб. С кем-то им придется договариваться, кого-то покупать, кого-то запугивать, кого-то склонять на нашу сторону… То есть, делать все возможное, чтобы ситуация в Афганистане становилась для нас менее опасной и как можно дольше не требовала нашего военного вмешательства.



Между тем: Как сообщает РИА Новости, отряды движения "Талибан" вошли во второй по величине город страны в Кандагар. В районе рынка и городской тюрьмы идут бои. Есть убитые и раненые в том числе среди мирных жителей, однако точное их количество неизвестно.