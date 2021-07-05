Мы тут как подопытные обезьяны: Казахский генерал выдвинул обвинение США и умер

01:02 10.07.2021

Мы тут как подопытные обезьяны: Казахский генерал выдвинул обвинение США и умер |

В 2016 году Департамент обороны США построил в Казахстане научный объект, имеющий третью степень биозащиты - центральную референс-лабораторию. Она расположена на территории Казахстанского научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева.



Военные исследования в интересах США и НАТО велись и на других научных объектах, в том числе в НИИ Проблем Биологической Безопасности и Национальном центре биотехнологий с его филиалами. Всеми проектами руководили специалисты из Центра медицинских исследований ВМФ США, а также ряда британских и немецких научных центров.



Что изучали американские специалисты в этих краях?

Болезни, характерные для региона, а также способы их распространения при помощи животных и насекомых.



С какой целью?

Во-первых, чтобы защитить своих военных в случае вторжения и оккупации этих земель. И во-вторых, для подготовки к ведению биологической войны в центральноазиатском регионе.



Да, американцы открыто об этом не говорили, но кто ж поверит в их благие намерения и заботу о людях? Особенно, если вспомнить, что даже вирус с низкой летальностью может навредить обществу и экономике. Пандемия коронавируса это уже доказала.



Россия негативно оценивает активность США и стран НАТО близ своих границ, в том числе проведение секретных работ и исследований в военных биолабораториях. Это ставит под угрозу наши национальные интересы.



К сожалению, после распада Советского Союза на территориях бывших "братских" (?) республик остались советские биолаборатории. Теперь их заняли американцы, под которых прогнулись украинцы, грузины, узбеки, молдаване и, как видим, те же казахи. Мнение последних, к слову, мало интересует их же собственные власти.



Впрочем, вернемся к алматинской биолаборатории, полностью финансируемой Штатами. Это режимный объект, где работают с опаснейшими патогенами и смертельно опасными вирусами. Среди них возбудители чумы и сибирской язвы, туляремии и бруцеллеза.



И что мы имеем? Проблемы с мониторингом работы подобных объектов. И как тут не вспомнить о вспышках опасных инфекций в регионах, где были размещены американские биолаборатории? Давно не секрет, что армия США производит смертельно опасные токсины, бактерии и вирусы, причем нарушая Конвенцию ООН, которая запрещает производство биооружия.



Экс-замминистра обороны Казахстана генерал Амирбек Тогусов заявил: "мы тут как подопытные обезьяны, а наша территория - естественный испытательный полигон Пентагона для тестирования новых вирусов (…) Лаборатории выводятся из-под национального контроля и работают в секретном режиме".



Высокопоставленный военный в 2020 году передал России соответствующие материалы и вскоре скоропостижно скончался.



Стоит добавить, что в 1967 году был опубликовал отчет армии США с говорящим названием "Членистоногие, имеющие медицинское значение в Азии и СССР". В то время эксперименты над добровольцами тоже проводили.



В наше время Пентагон пытается создать этническое биологическое оружие, или биогенетическое, чтобы уничтожать отдельные генотипы или этнические группы. Официального подтверждения нет, но это и не нужно. Штаты, как все помнят, уже собирают биоматериалы русских и китайцев, причем данная информация была опубликована на сайте Госреестра госзакупок США.



Неудивительно, что Москва обеспокоена активностью американцев в биолабораториях, расположенных на территории постсоветских республик. По сути, Штаты занимаются биотерроризмом. Опасения экс-замминистра обороны Казахстана Тогусова были озвучены выше. К слову, за правду его убили. После сделанного им заявления генерал скоропостижно скончался.



Что же власти Казахстана? Они молчат и пытаются все замять, свести на нет общественное недовольство. Тех, кто не согласен смириться с деятельностью американцев на своей земле, заткнули уголовными делами якобы за фейки.



Сейчас казахов и россиян убеждают, что американцы покинули стены алматинской биолаборатории. Только вот недоверие все же остается.



Известно, что в 2021 году американские военные планируют выполнить в казахстанской ЦРЛ два проекта, в рамках которых будет изучаться оружие массового поражения. Спасибо за информацию подполковнику ВВС США Дэниэлю Сингеру, а также одному из агентств Пентагона - DTRA.



Напомню, что агентство в создание сети биолабораторий в Казахстане вложило порядка 400 млн долларов.



Жители республики недовольны.



Они уверены, что эпидемии в стране - результат проведения исследований на этих секретных объектах.



Людей превратили в подопытных кроликов, а власти утратили контроль над лабораториями. Показательно, что летом 2020 года американцы отказались покинуть алматинский объект, наплевав на решение президента страны.



Подопытные кролики, подопытные крысы… неважно. Судьба казахов вызывает сожаление.



Они хотели свободы, независимости и демократии, а получили право стать тушкой для опытов.



Русские люди для них оккупанты, а янки, вероятно, благодетели, правда, готовые в любой момент пустить их в расход.



России следует об этом помнить и не допускать повторения в нашей стране подобных событий.



Пятую колонну - зачистить, чтобы предатели внутри России не смогли всем нам навредить и помочь врагу победить.



Светлана Светличная, специально для "Русской Весны"

05.07.2021