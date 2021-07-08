Вице-мэр таджикского Куляба Рахимов задержан за корруп

09:06 10.07.2021

Вице-мэр Куляба задержан по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями



Сухроб Рахимов, заместитель председателя города Куляб, задержан сотрудниками госбезопасности по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Расследование по делу ведет Кулябская зональная прокуратура.



Источник в прокуратуре на условиях анонимности 9 июля сообщил Радио Озоди, что вице-мэр города был задержан во вторник в своем рабочем кабинете сотрудниками ГКНБ. В настоящее время он находится в следственном изоляторе, добавил источник.



Сухроб Рахимов в 2020 года был назначен заместителем председателя города Куляб по строительству. В декабре прошлого года независимое издание "Пайк" критиковало чиновника за занятие предпринимательством и непогашенные долги за электричество. В начале года Сухроб Рахимов в ответ на эту критику на пресс-конференции заявил: "Это частный дом, там несколько человек снимают комнаты, разве это считается предпринимательством? Дом пустовал, комнаты сдал студентам, это разве преступление?".



В чем конкретно вице-мэра обвиняют, пока что не сообщается. Взять комментарий у адвоката и родных задержанного не удалось.



Согласно таджикскому законодательству, по инкриминируемым статьям Сухробу Рахимову грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до 5 лет. Вице-мэр Куляба ранее работал главой горводоканала и госхозяйства "Нихолпарвари".



Сухроб Рахимов – второй за последние годы высокопоставленный чиновник хукумата города Куляб, задержанный за совершение уголовного преступления. В ноябре прошлого года Хатлонский областной суд приговорил бывшего мэра города Куляб Бахром Иноятзода к 12 годам лишения свободы. Бывший мэр обвинялся по шести статьям УК РТ - 245 ч. 2 (присвоение или растрата), 247 (мошенничество), 314 ч. 2 (злоупотребление властью), 319 ч. 4 (получение взятки в крупном размере), 338 прим 1 ч. 2 (незаконное предоставление земельного участка), 262 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).



Бахром Иноятзода не признал свою вину и в ответ на приговор суда заявил: "О, разве можно давать 12 лет за то, что человек исполнял государственную службу, строил государственные объекты, развивал и строил Куляб? Ладно, было бы за что, если бы я строил себе дом. Было бы справедливо, если бы я присвоил себе деньги. В Таджикистане нет правосудия, нет, нет!".



Бахром Иноятзода ранее был мэром города Истаравшан на севере страны и членом Маджлиси милли – верхней палаты парламента Таджикистана. В мае 2019 года он был назначен мэром города Куляб, второго самого крупного города на юге Таджикистане, но был освобожден от должности указом президента от 8 июня 2020 года сразу после ареста.