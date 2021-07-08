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При ГосДепе США учреждена должность спецпосланника по правам ЛГБТ
10:16 10.07.2021

БАЙДЕН ВЫДВИНУЛ КАНДИДАТУРУ ДЖЕССИКИ СТЕРН НА ПОСТ СПЕЦПОСЛАННИКА ПРИ ГОСДЕПЕ ПО ПРАВАМ ЛГБТИ

Байден выдвинул кандидатуру Джессики Стерн, бывшего исполнительного директора НПО Outright Action International и преподавателя Колумбийского университета, на пост спецпосланника при Госдепе по правам ЛГБТИ.

Этот пост был учрежден при Обаме в 2015 году, первым назначенцем стал открытый гей, кадровый американский дипломат Рэнди Берри.

При Трампе позиция пустовала, однако сейчас демократическая Администрация "восполнила пробел", заявив тем самым о возобновлении политики агрессивного продвижения ценностных аспектов сексуальных меньшинств в социальную среду фокусных государств.

"Работы" предстоит немало: помимо известных критическим отношением к сюжету стран и регионов за пределами "золотого миллиарда", не все готовы разделять подходы Вашингтона и в Европе. В ЕС "ценностный мятеж" на правительственном уровне подняли Варшава и Будапешт; традиционалистские настроения усиливаются в ряде других стран.

Да и в самих США тематика ЛГБТ превратилась в неотъемлемый элемент конфронтации между поляризующимися частями общества.

Так что новоиспеченному "миссионеру" скучать не придется. Парадокс, однако, в том, что проблематика ЛГБТ, которую либерально-демократическая пропаганда подает в качестве объединительного общественного элемента, в действительности становится конфликтным, дестабилизирующим фактором: политика "слона в посудной лавке" в условиях отказа Вашингтона от признания многообразия ценностных ориентиров в мире и его тоталитарных подходов к насаждению "диктатуры меньшинств" к иному и не может привести.

Источник - katehon.com
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