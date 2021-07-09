Центральная Азия: кому - почести, кому - горести, - И.Джорбенадзе

11:44 10.07.2021 9 июля 2021,



Где в Туркмении президент Гурбангулы Бердымухамедов обнаружил "золотой век", и чем так вдохновляет казахов Нурсултан Назарбаев?



У Туркмении, именуемой ее президентом "Родиной процветания", в которой живут самые счастливые люди, появилось новое название - "медийная пустыня". Автор этого неообраза страны - международная организация "Репортеры без границ". Как передает Turkmen. news, она включила президента "самых счастливых людей" в список врагов свободы прессы. В соответствующий перечень вошли также руководители России, Китая, Таджикистана, Уганды, Венесуэлы, Белоруссии и некоторых других стран. Но тем все же до Аркадага далеко. Ведь в Туркмении заблокировано большинство популярных зарубежных сайтов, использование VPN запрещено, а СМИ - исключительно государственные.



Называя Туркмению "медийной пустыней", авторы отчета вышеназванной организации среди прочего поясняют: "Ряд журналистов по-прежнему анонимно сотрудничают с независимыми СМИ, базирующимися за пределами страны, но в случае поимки они подвергаются беспрецедентному преследованию. Поэтому большинство журналистов было вынуждено бросить свою работу".



Что касается работы вообще. Из-за жуткой жары в дневные часы в Туркмении отменено движение пригородных поездов - а ведь многие именно ими добираются к месту работы, которую даже при такой высокой температуре никто не отменял и не сокращал во времени. Автобусы - старые ПАЗики без кондиционеров - можно ждать часами, да и ездят они до 18.00. Но люди вкалывают, платя таксистам тройной тариф (это при туркменской-то нищете!), зачастую без перерыва, что грубо нарушает положения Трудового кодекса республики.



Не исключено, что "медийная пустыня" скоро станет свободной и от следов человека. Несмотря на то, что Туркмения - одна из самых закрытых стран мира, сравнимая разве что с Северной Кореей, исход населения из нее идет всеми правдами и неправдами. Дело дошло до демографического кризиса - по данным источников "Азатлык", непосредственно задействованных в переписи населения, на сегодняшний день в Туркмении проживает не более 2,8 млн человек, и "речь идет уже не просто о демографическом кризисе, а о депопуляции страны". В общем, официальная информация, в соответствии с которой численность населения Туркмении составляет 6 млн, действительности не соответствует.



Издание приводит слова эксперта по вопросам Центральной Азии, профессора Университета Глазго Луки Анчески - автора книги "Внешняя политика Туркменистана: Позитивный нейтралитет и консолидация туркменского режима". Реальные цифры по численности населения он назвал "шокирующими", однако подтверждающими давно вырисовывающуюся картину провала политики "золотого века" Аркадага. "Это яркое доказательство того, что так называемый „золотой век" существует только в голове у Бердымухамедова", - сказал профессор.



По его словам, "Люди уезжают целыми семьями, … сразу появляется вопрос, кто останется в стране и будет обеспечивать будущее Туркменистана. … население разъехалось. Остался только странный своеобразный диктаторский режим, который полностью оторван от ужасающей реальности, к которой он привел страну".



Вот такой вот парадокс - при том, что Туркмения обладает колоссальными природными богатствами, позволяющими обеспечить комфортную жизнь для своих граждан, последние бегут из страны.



Сейчас летние каникулы. Для одних школьников - это время отдыха, поездок, дач, на худой конец - лагеря; для других - не детского, не цивилизованного, изнуряющего и опасного труда. Как подчеркивает Turkmen. News, в то время как местное телевидение регулярно демонстрирует идеальные картины детского отдыха: купание в бассейнах, игры на современных площадках, участие в различных концертах и конкурсах, - "иные" с раннего утра начинают охоту на "пачаки", то есть на корки арбузов, дынь и другие овощные отходы - их скармливают домашнему скоту.



А чтобы добыть денег на прокорм семьи, дети (впрочем, как и взрослые) не брезгуют мусорными баками - из них извлекают пластиковые и стеклянные бутылки, за которые можно получить гроши. Еще один способ заработать на каникулах - попрошайничество. Например, в Ашхабаде дети просят подаяние у автомобилистов в пробках и на светофорах, но в последнее время популярен так называемый "ночной" магазин, принадлежащий, по данным издания, "кому-то из племянников президента: он открыт круглые сутки, хотя в столице есть ограничения на работу магазинов, в нем торгуют элитным импортным алкоголем и сигаретами".



В общем, магазин не для бедных, и его покупатели нередко подкидывают детям по 5-10 манатов. Это хоть какой-то доход для тех, кто не может покупать продукты в коммерческих магазинах, и ориентирован на добычу строго лимитированного съестного пайка в госмагазинах. Например, в Балканском велаяте в июне паек состоял из килограмма картофеля, одного куриного окорочка, 500 граммов сахара, одной бутылки хлопкового масла и трех бутылок воды на человека.



Словом, забота о семейном бюджете стала нормой для туркменских детей, которые также не чураются за гроши возить тяжелые тачки на базаре, торговать вразнос. И при такой бедности Туркмении ее столица, как пишет Eurasia Today, в рейтинге Cost of Living 2021 консалтинговой компании Mercer стал самым дорогим городом в мире для проживания иностранцев, опередив в этом году Гонконг.



Но если иностранцы, которых в Туркмении мало, как-нибудь переживут ашхабадскую дороговизну, местные бедняки постоянно получают под дых. По данным различных центрально-азиатских СМИ, власти республики лишили жителей Лебапского велаята доступа к продуктам по субсидированным ценам, если у них обнаружены долги за пользование природным газом. Да еще и угрожают неплательщикам конфискацией имущества.



А было время, когда туркмены, по распоряжению покойного ныне президента Сапармурата Ниязова, пользовались газом, электроэнергией, водой и поваренной солью бесплатно. Такая "лафа" была введена в 1993 году и должна была продлиться до 2030 года, однако Бердымухамедов, пришедший на смену Ниязову, с 1 января 2019 года эту "лавочку" прикрыл. Официально - для "достижения устойчивого и системного развития государства по всем направлениям, рационального использования базовых ресурсов, а также дальнейшего совершенствования социальных льгот". В результате вообще без льгот и в должниках очутились малообеспеченные семьи и инвалиды.



Зато Ашхабад буквально одет в белый мрамор - любимый цвет Аркадага и, несмотря на свой "нейтральный" статус, усиленно вооружается, но при этом становится "миролюбивее". "Хроника Туркменистана" приводит данные Глобального индекса миролюбия 2021 (Global Peace Index), в котором страна в этом году заняла в соответствующей номинации 109 место из 163-х. В прошлом году она была на 116-й позиции. Кстати, России отведено "почетное" 154-е место.



В общем, это еще один туркменский парадокс, поскольку Ашхабад энергично занят импортом оружия.



И еще одно "достижение", о достоверности которого судить сложно: в стране самый низкий уровень насилия в мире - 1%. Но что подразумевается под насилием в столь авторитарной стране, которая, к тому же, оказалась еще и самой стабильной в регионе "с точки зрения чувства безопасности".



Заметим, что Глобальный индекс миролюбия разработан не какой-нибудь шарашкиной конторой, а социологами и экономистами Института мира совместно с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета.



Говоря о насилии. Едва ли не все центрально-азиатские СМИ распространили информацию, в соответствии с которой супруга и дочь посла Туркмении во Франции запросили в этой стране политическое убежище, поскольку дипломат, как утверждают его домочадцы, избивал их. Видимо, эту некрасивую историю пытаются сейчас замять. Turkmen.news со ссылкой на свой источник в МИД Туркмении пишет, что во внешнеполитическом ведомстве Франции "противоборствуют два лагеря: политический и условно правозащитный". То есть первый старается спустить скандал на тормозах, поскольку "излишняя публичность сложившейся ситуации навредит бизнес-отношениям" Парижа и Ашхабада. А второй лагерь выступает за немедленное лишение посла аккредитации и его выдворение из страны, поскольку "домашнее насилие является уголовным преступлением". Только тогда, когда это происходит во Франции, или в Туркмении - тоже?



Вопросов множество, среди них - на злобу дня: отчего это изначально и по сей день полностью "чистая" от коронавируса "Родина процветания" вдруг ввела обязательную вакцинацию всех лиц, достигших совершеннолетия. Какой препарат предпочтет Аркадаг для своего "счастливого" народа, не уточняется. Известно, однако, что Туркмения стала первой страной Центральной Азии, зарегистрировавшей у себя российскую вакцину "Спутник V" и, кстати, получившей и ее, и "ЭпиВакКорону" от РФ.



Много еще чего "веселого" и не очень происходит в Туркмении, но и казахи, надо думать, не скучают и даже "вдохновляются". Так, "скромному" первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву, подавшему в отставку, но сохранившему за собой все властные полномочия в республике, установлен в столице памятник при жизни. По информации пресс-службы действующего президента, монумент, расположенный в столичном парке, открыл сам Касым-Жомарт Токаев.



Разумеется, в адрес Елбасы прозвучал многословный панегирик, в котором, среди прочего, подчеркивается, что именно Нурсултан Абишевич, которого "весь мир знает как великого политика и историческую личность", вывел Казахстан "на передовую глобальной политики". Ну и все "должны равняться на великого сына своего народа".



"Неустанно вдохновляя народ на масштабные преобразования, он стал олицетворением судьбоносных перемен, масштабных реформ и символом нашей независимости", - заявил Токаев.



А в целом получился какой-то "сталинский" перебор: год назад памятник Назарбаеву установили в Национальном университете обороны в Нур-Султане; его именем названы столичный аэропорт, ряд учебных заведений, улицы в некоторых городах республики и даже за ее пределами, парки и площади. А в 2019 году столицу Казахстана - Астану, переименовали в Нур-Султан. Словом, куда ни ткнешься - всюду Елбасы. Долгой ли будет благодарная память казахов, или настанет время, когда они, как показала новейшая история, включая постсоветскую "на местах", с большим рвением станут низвергать памятники вместе с пьедесталами, переименовывать города, улицы, парки и прочее, имеющее отношение к еще недавно восхваляемым "национальным героям".



А вот что хорошо сделали в Казахстане, так это ввели в практику женские купе в поездах. Гендерные крикуны пока помалкивают. Sknews.kz со ссылкой на Trans Logistics Media информирует, что о соответствующем новшестве сообщил генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Петер Штурм. Он пояснил, что "… некоторые женщины считают это более комфортным в плане безопасности. Мы будем делать то же самое и для семей". Исследование рынка, сказал гендиректор, показало, что не каждая женщина чувствует себя абсолютно безопасно в поездах. При этом каждая женщина сможет сама решать, хочет ли она находиться в общем купе или в специальном дамском.



Что ж, чтят женщин и вождей на Востоке. Витринно - во всяком случае.



Ирина Джорбенадзе Источник - rosbalt.ru

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