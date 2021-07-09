Умер от КОВИ депутат УзбПарламента Абдурахим Курбонов

12:18 10.07.2021

Депутат Абдурахим Курбонов скончался от осложнений коронавируса

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 47 лет умер депутат Законодательной палаты Абдурахим Курбонов.

8 июля 2021, 20:02 Коронавирус Политика

В возрасте 47 лет скончался депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Абдурахим Эшанкулович Курбонов, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.



Смерть наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении.



Абдурахим Курбонов (1974 года рождения) родился в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области. Окончил Термезский государственный университет в 1996 году по специальности история, социология и государственное право. В том же году начал преподавать в Термезском государственном университете. С 1999 по 2001 год был аспирантом, преподавателем, а затем и старшим преподавателем университета.



С 2009 года избирается депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. В 2010-2019 годах был членом Комитета по законодательству, судебными правовым вопросам Законодательной палаты. В 2019 году занял должность члена Комитета по борьбе с коррупцией и судебно-правовым вопросам, а до недавнего времени занимал пост заместителя председателя Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам.



Был депутатом от Кизирыкского избирательного округа №80 и членом фракции Экологической партии.



В 2011 году Абдурахим Эшонкулович был награжден памятным знаком "20 лет независимости Республики Узбекистан". Затем, в 2016 году награжден памятным знаком "25 лет Независимости Узбекистана". Позже, в 2017 году получил памятный знак "25 лет Конституции Узбекистана". В 2019 году был награжден медалью "Содик хизматлари учун".