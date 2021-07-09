Байден забыл имя министра здравоохранения и социальных служб

13:58 10.07.2021

Президент США Джо Байден во время выступления забыл имя министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры. Видео этого казуса выложило издание Insider Paper в субботу, 10 июля, на странице в Twitter.



В прямом эфире телеканала C-SPAN Байден назвал министра по имени - Хавьер, а затем запнулся и назвал его "господин секретарь".



В марте президент забыл имя министра обороны США. Президент произносил речь, посвященную женщинам-военным.



Сам Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от Байдена. Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в "этих ребят".



До этого Джо Байден во время заседания в Белом доме забыл, к кому ему нужно обратиться, после чего журналисты были вынуждены покинуть зал. Американский лидер обвинил экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в "подобных возникших трудностях", уточнив, что "новая администрация должна гуманно справляться с такими проблемами".



После возникшей паузы в связи с недостоверными данными, которые предоставил журналистам Байден, он обратился к руководителю аппарата Белого дома Рону Клайну.



"Мы переходим к следующему делу и… Рон, к кому я должен обратиться?" - спросил американский лидер.



Начальник штаба поспешно вывел журналистов из зала, сказав: "Друзьям из прессы уже пора было уходить".