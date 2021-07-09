За день сразу три землетрясения пошатали Алматы. Природа гневается

15:04 10.07.2021

10 июля на юго-западе от Алматы произошло сразу три землетрясения, сообщает zakon.kz.



В 11:48 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 742 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана.

Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет



Также сетью сейсмических станций зарегистрировано землетрясение в 12:07. Эпицентр землетрясения расположен в 688 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана.



Также землетрясение магнитудой 6.4 было зарегистрировано утром 10 июля.