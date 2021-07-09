|15:04 За день сразу три землетрясения пошатали Алматы. Природа гневается
15:02 Юрист Карашукеев возглавил Минсельхоз Казахстана
14:00 Афганистан: США уходят, Турция приходит?
13:58 Байден забыл имя министра здравоохранения и социальных служб
13:55 Гульнара Каримова встретила свое 49-летие в тюрьме
12:18 Умер от КОВИ депутат УзбПарламента Абдурахим Курбонов
11:44 Центральная Азия: кому - почести, кому - горести, - И.Джорбенадзе
10:38 Таджикистан крепко землетряхнуло - 6 баллов, 5 жертв
10:16 При ГосДепе США учреждена должность спецпосланника по правам ЛГБТ
09:13 "Талибан" пришел на все границы. Боевики готовятся к воссозданию "исламского эмирата", - К.Кривошеев
09:06 Вице-мэр таджикского Куляба Рахимов задержан за корруп
01:02 Мы тут как подопытные обезьяны: Казахский генерал выдвинул обвинение США и умер
00:36 "Ситуация плохая, но это еще не катастрофа". Талибы ворвались в Кандагар!
00:31 РосМИД грубо нарушил РосЗаконы. Объяснился роман Москвы с запрещенным "Талибаном", - М.Ростовский
00:27 Как талибы победили армию США примитивным оружием, - Алексей Анпилогов
00:23 Идлибская катастрофа. Путин диктует ход событий - Запад беспомощно наблюдает, - Tagesspiegel
00:22 Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон... бесконечное появление вариантов Covid-19, - Le Monde
00:05 Кто убил президента Гаити? - Нил Никандров
00:04 Ликвидация Молдовы стоит 56 миллионов евро, - А.Цуканова
00:02 Послом Узбекистана в Японии назначен Мухсинхужа Абдурахмонов
|19:44 Европарламент призывает бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за нарушений прав человека
19:42 На границе Афганистана и Туркменистана слышна стрельба
14:12 Графоман с манией величия? Экс-пресс-секретарь Узбпреза Алламжонов написал книгу "Алламжонов виноват"
14:10 В Ташкенте уничтожили "Мону Лизу"
14:07 Продолжит ли правительство Узбекистана практику принудительных выселений?
13:31 Пала Ислам-Кала. Талибы развивают наступление на гератском (западном) направлении
13:10 Узбекистан выпускает два транша цветных фантиков - "суверенных евробондов" - $870 млн на 10 лет
11:19 Экс-президент ЮАР и афро-расист Джейкоб Зума сел в тюрьму за коррупцию
11:01 Как однажды казахи просили афганского Ахмад- шаха Дуррани защитить их от агрессии Китая (история), - Н.Нуртазина
10:43 Север Афганистана отступает перед талибами, - Neue Zurcher Zeitung
10:41 Переговоры на сирийском уровне. Как на встрече в Казахстане решали три проблемы страны, - "Къ"
10:31 Росровутский район. В боестолкновении на кыргызо-таджикской границе погиб 1 кыргызский сержант
10:16 Олимпиада в Токио пройдет совсем без зрителей. Вопрос решен
09:57 В Кыргызстане тюремная оппозиция копит силы, - А.Ажиев
09:54 Боевая Псаки: Вашингтон сам разберется с российскими хакерами, если эту проблему не решит Москва
08:33 Мигрантов обяжут получать единый документ для пребывания в России
08:19 С нефтью не договорились. Котировки откатились после неудачи ОПЕК+
08:10 США проиграли бородачам. Талибы пообтесались, но не изменили своей сути, - А.Яшлавский
08:07 Цели убить не было: американцы, подозреваемые в убийстве президента Гаити, дали показания
07:59 Есть такая партия: КПК готова сделать свой народ счастливым, - М.Морозов
01:19 Арийские корни Казахской цивилизации, - Е.Аманшаев (мыслитель от канцелярии Казпремьера)
01:06 Политолог Яков Кедми передумал и теперь прогнозирует поход талибов на Узбекистан и Таджикистан
00:38 России не нужен хаос в Афганистане, - Камран Гасанов
00:29 Афганистан после краха государственной власти, - Дж.Оторбаев
00:24 Центральные по Азии: РФ ответит на возможную агрессию из Афганистана
00:23 Кровь и кокаин текут по улицам стареющей и все более наркоманской Европы, - В.Малышев
00:16 Мировая политика за счет слабейших, - Tageszeitung
00:12 Большую войну на юге СНГ могут развязать уйгурские экстремисты и радикалы, - В.Мухин
00:11 На севере Афгана разгорается полноценная этническая война, - Фахим Сабир
00:02 КазВласти беспечно забили на голодомор скота. Вся надежда на Курмета Талапказы и народные инициативы
00:01 Три версии: кто и почему убил президента Гаити
|За день сразу три землетрясения пошатали Алматы. Природа гневается
15:04 10.07.2021
10 июля на юго-западе от Алматы произошло сразу три землетрясения, сообщает zakon.kz.
В 11:48 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 742 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана.
Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Также сетью сейсмических станций зарегистрировано землетрясение в 12:07. Эпицентр землетрясения расположен в 688 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана.
Также землетрясение магнитудой 6.4 было зарегистрировано утром 10 июля.