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Туркменистан перебросил военную технику к границе с Афганистаном
21:43 10.07.2021

10 июля 2021,

Туркменистан стягивает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику. Об этом 9 июля сообщает портал Turkmen.news со ссылкой на несколько информированных источников.

С кем из союзников по ОДКБ Москва может объединить усилия
В частности, к границе переброшены танки, пушки и бронетранспортеры. У редакции в распоряжении имеются соответствующие фотографии, однако издание отказывается их публиковать в интересах безопасности авторов съемки.

По данным источника, в одном из южных погранотрядов, последние трое суток в частях несколько раз объявляли боевую тревогу. Кроме того, в ночь на 9 июля с афганской территории доносились звуки мощных взрывов.

Звуки стрельбы и взрывов также слышали жители поселка Полтавка, который расположен южнее Серхетабада. В самом городе ситуация спокойная. Источник также сообщил, что туркменские офицеры начали эвакуацию своих семей от границы с Афганистаном.

Накануне члены движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли во второй крупнейший город Афганистана - Кандагар. Бои шли в районе центральной тюрьмы, а затем продолжались в районе рынка. В результате несколько мирных жителей были убиты и получили ранения.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва отмечает резкое нарастание напряженности на афгано-таджикской границе, две трети которой взял под контроль "Талибан". По ее словам, зафиксированы случаи перехода афганских силовиков на таджикскую территорию.

Также 9 июля СМИ сообщили, что боевики "Талибана" взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах Афганистана с Ираном и Туркменией. КПП находятся в провинции Герат. Уточнялось, что боевики объявили о захвате таможни в городах Ислам-Кала и Торгунди.

При этом МВД Афганистана опровергло информацию о том, что населенный пункт Ислам-Кала вышел из-под правительственного контроля.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что происходящее на территории Афганистана беспокоит Москву "исключительно с точки зрения возможного "перелива" неприятностей на территорию ее союзников".

Он подчеркнул, что в России не будут принимать никаких мер, пока обострение не выйдет за пределы Афганистана и не будет влиять на обстановку на территории союзников Москвы.

Источник - iz.ru
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