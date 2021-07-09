Что Таджикистану сулит господство "Талибана"? - К.Ибрагимова

09:07 11.07.2021

Таджикские официальные лица больше не отзываются о боевиках с полным пренебрежением.

Камила Ибрагимова Jul 9, 2021

"Талибан" теперь контролирует 1357-километровую границу с Таджикистаном. (Фото: Дэвид Триллинг)

"Талибан" теперь контролирует 1357-километровую границу с Таджикистаном. (Фото: Дэвид Триллинг)

Граница Афганистана с Таджикистаном почти полностью – если не полностью – перешла под контроль талибов. Как и когда это произошло?



Наступление талибов по всей стране активизировалось после того, как в мае силы возглавляемой США международной коалиции заявили о намерении покинуть страну к концу лета. Оборона афганских правительственных сил в провинциях рухнула очень быстро. Стратегия "Талибана", похоже, сосредоточена на захвате территорий на периферии страны.



22 июня они захватили контрольно-пропускной пункт "Шерхан-Бандар" на границе с Таджикистаном, расположенный примерно в 60 километрах к северу от афганского города Кундуз. Это был особенно унизительный удар, т.к. 700-метровый мост стоимостью 37 миллионов долларов, который заменил паромы, ранее курсировавшие по реке Пяндж, был построен в 2007 году при финансовой поддержке правительства США. Теперь талибы взимают на мосту неофициальные таможенные сборы и пускают эти деньги на финансирование своих операций.



8 июля Анатолий Сидоров, глава Объединенного штаба возглавляемого Москвой оборонного блока ОДКБ, членом которого является Таджикистан, заявил, что под контролем талибов оказалась почти вся протяженность государственной границы Афганистана с Таджикистаном.



"Сегодня мы видели, что посты талибов уже выставлены на той стороне, – сказал Сидоров в интервью после поездки на таджикскую границу. – Они выставили и наблюдательные посты, блокпосты, посты охранения. Все они обозначены белыми флажками, все в доступности – визуальной и средств поражения, но они абсолютно не прячутся".



Всего на 1357-километровой афгано-таджикской границе шесть переходов, пять из которых способны обслуживать автомобильный транспорт.



Власти Таджикистана пока никак не комментируют ситуацию. Посольство Афганистана в Душанбе тоже отказалось отвечать на запросы Eurasianet.org.



Распространяется ли нестабильность на сам Таджикистан?



При захвате переправы "Шерхан-Бандар" произошел первый случай массового бегства разбитых афганских войск в Таджикистан. Постепенно этот ручеек превратился в поток.



Число бегущих афганских военнослужащих, которые были вынуждены искать убежища в Таджикистане, на сегодняшний день превысило 1500 человек. Таджикские власти заявляют, что всех солдат отправили обратно в Кабул чартерными рейсами.



Сообщается также, что убежище в Таджикистане нашли и многие сотни мирных жителей. Посол Афганистана в Душанбе 9 июля опубликовал фотографии своего визита в палаточный городок в Шугнонском районе Горно-Бадахшанской автономной области. В своем сообщении в Facebook он сообщил, что в лагере находилось более 1000 человек.



Из-за пандемии COVID-19 и нестабильности в Афганистане обычные поездки через границу уже давно приостановлены. Официально границы закрыты и посольство Афганистана больше не выдает виз. Однако анонимные источники сообщили Eurasianet.org, что им пока удается получать визы по незаконным каналам и пересекать границу на переходе "Шерхан-Бандар".



Зачем кому-то вообще пересекать границу в такое время?



Границу в основном продолжают пересекать дальнобойщики. Один из них, Фаррух, сообщил Eurasianet.org, что он лично вернулся из Шерхан-Бандара 8 июля.



"В целом там все как раньше. Сменились лишь некоторые пограничники и таможня. Вот и все", – сказал он.



Однако таджикские дальнобойщики в основном едут только до Шерхан-Бандара, чтобы оставить или забрать товары, хотя никто прямо не запрещает им ехать дальше.



Аджмал Кокар, журналист из афганского города Кундуз, сообщил Eurasianet.org, что таджикские водители без проблем ездят вглубь страны. При условии, что таджикские пограничники дают зеленый свет (а они, похоже, не прочь), никаких проблем не возникает.



Каковы объемы торговли между Афганистаном и Таджикистаном?



Формально, сумма невелика. Официальные лица в Таджикистане оценили двустороннюю торговлю в 2020 году в 70,7 миллиона долларов. Львиная доля этой суммы – 69,8 миллиона долларов – приходится на экспорт из Таджикистана в Афганистан.



В частности, 65 процентов таджикского экспорта составляет электроэнергия. Пока не вполне ясно, как сложившаяся ситуация повлияла на эти поставки. Остальное – в основном цемент и алюминий. Афганистан экспортирует фрукты и овощи, а также ковры и другие изделия кустарного промысла.



Ну и, конечно, наркотики, которые не отражаются в официальных данных о торговле. С учетом внутреннего потребления, производства и экспорта опиаты, по оценкам, принесли в Афганистане 2,1 миллиарда долларов только в 2019 году. Большие объемы героина, попадающего в Россию, сначала пересекают территорию Таджикистана.



Таджикистан также импортирует из Пакистана определенные объемы цитрусовых, бананов, картофеля, а иногда и моркови. Таким образом, если транзит через Афганистан на какое-то время прекратится, это создаст некоторые неудобства для таджикского рынка, где во время пандемии коронавируса и без того произошел резкий рост цен на продукты питания.



Какова официальная позиция Таджикистана по поводу "Талибана"?



Неясно. Предполагается, что таджикские службы безопасности ведут глубокий, тайный диалог со всеми элементами в Афганистане.



Но некоторые намеки на позицию правительства можно почерпнуть из публичных заявлений. В государственных СМИ больше не отзываются о талибах с полным пренебрежением.



Когда Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) публикует заявления о запрещенной оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана, он называет ее террористической и экстремистской группировкой. "Талибан" также официально признан экстремистской организацией, но в последнее время ГКНБ потихоньку отказался от этого термина, предпочитая более нейтральный – "вооруженная группировка".



"Талибан" отвечает взаимностью. Ранее на этой неделе талибы всячески старались заверить Душанбе в том, что будут уважать суверенитет Таджикистана и не намерены причинить стране какой-либо вред.



8 июля делегация "Талибана" съездила с тем же посланием в Россию. По сообщению российского МИДа, представители группировки "подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира … путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций".



Камила Ибрагимова – псевдоним журналиста из Таджикистана.