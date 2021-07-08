 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан хочет реализовать крупнейший в мире проект по производству экологически чистого водорода
09:24 11.07.2021

Эта амбициозная инициатива может превратить Казахстан в энергетического тигра, но, учитывая прошлый опыт, есть основания для сомнений по поводу ее успешной реализации.
Жолдас Орисбаев Jul 8, 2021

Казахстан надеется реализовать крупнейший в мире проект по производству "зеленого" водорода, который может – в отдаленном будущем – помочь Нур-Султану выполнить свои обещания по поводу перехода на экологически чистые источники энергии.

Шведско-германская компания Svevind, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии, в прошлом месяце обнародовала планы по установке ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 45 ГВт в степных районах в центральной и западной части Казахстана.

Финансирование проекта пока не началось, и в совместном с национальной компанией Kazakh Invest объявлении не упоминается, в какую сумму он обойдется. Но, судя по стоимости аналогичных инициатив в других местах, можно предположить, что расходы могут достигать десятков миллиардов долларов. В объявлении Svevind от 23 июня также говорится, что в случае его реализации проект может занять до 10 лет.

Что такое "зеленый" водород?

Две трети генерируемой проектом солнечной и ветровой энергии пойдет на производство порядка трех миллионов тонн водорода в год из воды путем электролиза. Таким образом производство водорода не будет сопровождаться выбросом парниковых газов, что и сделает его "зеленым". Единственным побочным продуктом производства будет кислород (хотя неясно, откуда будут брать воду). Преимущество водорода, помимо экологичности, заключается в том, что его легко транспортировать и продавать за границу.

Оставшуюся треть генерируемой электроэнергии предположительно направят потребителям по линиям электропередач, что позволит почти удвоить производство электроэнергии в Казахстане, ныне составляющее около 20 ГВт.

Проект Svevind заметно крупнее любого из прочих мегапроектов в области экологически чистой энергии в других странах мира. В частности, он в два раза мощнее инициативы "Азиатский центр возобновляемых источников энергии" в Австралии и в пять раз больше проекта Energix Base One в Бразилии (обе эти инициативы тоже пока находятся на стадии планирования).

Казахстан давно заявлял об амбициях вырваться в лидеры в области экологически чистой энергетики. В частности в 2017 году в стране прошла выставка "Астана ЭКСПО", где были продемонстрированы альтернативные источники и проекты по сокращению выбросов. Но в последние годы страна стала отставать на этом направлении, и в настоящее время только около 3 процентов выработки энергии в Казахстане приходится на возобновляемые источники, а львиная доля – на сжигание угля. Согласно готовящемуся к публикации исследованию, Казахстан вряд ли выполнит свои обязательства в рамках Парижского соглашения.

Но надежды на успешную реализацию столь амбициозного проекта, способного кардинально изменить ситуацию с переходом страны на "зеленые" источники энергии, несколько охлаждает судьба предыдущих инициатив в этой области.

Например, первый в Казахстане проект в сфере солнечной энергетики – Astana Solar, запуск которой в декабре 2012 года произвел сам президент Нурсултан Назарбаев, был 29 июня продан с аукциона всего за 381 миллион тенге (890 тысяч долларов США), что в 10 раз меньше оценочной стоимости. Столь низкая цена объясняется плачевными финансовыми показателями проекта.

Два других стартапа в этой сфере, тоже поддерживавшихся государством, – запущенный в 2011 году Kazakhstan Solar Silicon и открывшийся в 2006-м KazSilicon – были проданы еще в начале этого года, также по бросовой цене, объяснявшейся их убыточностью.

Тем не менее Казахстан продолжает стараться привлечь инвесторов в сферу ветряной и солнечной энергетики. В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал атлас ветров этой огромной страны, чтобы помочь инвесторам найти наиболее подходящие места для установки турбин. В ноябре прошлого года ЕБРР и китайский Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) договорились о совместном финансировании строительства в Жамбылской области ветропарка "Жанатас" мощностью 100 МВт. ЕБРР и АБИИ также сотрудничают в реализации нескольких солнечных проектов в других частях страны, хотя ни один из них не сопоставим по масштабам с инициативой, предложенной Svevind.

Жолдас Орисбаев – недавний выпускник факультета журналистики Мичиганского государственного университета.

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625984640
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