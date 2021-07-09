В Туркмении новый глава Центробанка - Мушшиков (бывший вице-премьер). Аннадурдыев - не оправдал

10:44 11.07.2021 Расширенное заседание Кабинета Министров Туркменистана



9 июля Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета Министров, на которое были приглашены представители Милли Генгеша, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений, средств массовой информации, хякимы велаятов и города Ашхабад.



На заседании были подведены итоги развития отраслей народнохозяйственного комплекса за январь–июнь текущего года, заслушаны соответствующие отчеты, дана оценка проделанной работе, обсужден ход реализации Президентских и других программ социально-экономического развития страны, определены приоритетные задачи на второе полугодие, а также рассмотрены кадровые вопросы.



Огласив повестку дня, глава Туркменистана предоставил слово председателю Центрального банка М.Аннадурдыеву, отчитавшемуся о результатах деятельности кредитных учреждений за первое полугодие 2021 года.



По сравнению с аналогичным периодом 2020 года за шесть месяцев нынешнего года увеличился общий объем выданных банками страны кредитов хозяйственным субъектам. Объем льготных кредитов для поддержки малого и среднего предпринимательства больше на 2,6 процента, а частных товаропроизводителей – выше в 1,4 раза.



За январь–июнь нынешнего года вырос объем осуществленных расчетов юридическими лицами и частными предпринимателями через платежную систему "Internet-bank".



Заслушав отчет, Президент Гурбангулы Бердымухамедов освободил М.Аннадурдыева от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.



Глава Туркменистана объявил выговор заместителю председателя Центрального банка М.Ораздурдыеву за недостатки, допущенные в работе.



Далее министр финансов и экономики М.Сердаров, докладывая об итогах развития национальной экономики за рассматриваемый период, отчитался, что по состоянию на 1 июля нынешнего года исполнение доходной части Государственного бюджета страны составило 119,1 процента, а расходной – 97,3 процента.



Исполнение доходной части местного бюджета за первое полугодие 2021 года достигло 102,4 процента, а расходной – 97,8 процента.



За отчетный период состоялось 107 заседаний балансовых комиссий, в том числе 93 – региональных.



За шесть месяцев приватизировано 70 объектов госсобственности.



По состоянию на 1 июня 2021 года соотношение объема инвестиций, направленных на развитие национальной экономики к ВВП, составило 15,9 процента.



Инвестиционная программа на 2021 год за рассматриваемый период выполнена на уровне 28 процентов. За январь–июнь капвложения были направлены на возведение производственных комплексов и объектов социально-культурного назначения.



Прозвучал также отчет о выполнении работ, определенных в новой редакции Национальной сельской программы.



Резюмируя отчет, Президент Гурбангулы Бердымухамедов высказал недовольство деятельностью Государственного концерна "Türkmengaz", агентства "Türkmenhowaýollary" и Государственной страховой организации. В сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года снижены объемы поступления валютных средств на счета данных ведомств, сказал лидер нации, объявив предупреждение министру финансов и экономики М.Сердарову, Государственному министру – председателю Государственного концерна "Türkmengaz" Б.Аманову, генеральному директору Государственной страховой организации Г.Нурмухаммедову, председателю агентства "Türkmenhowaýollary" Д.Сабурову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за поступлением средств в иностранной валюте.



В продолжение глава Туркменистана отметил, что в случае, если план по данному показателю не будет выполнен какими-либо организациями или будет допущено снижение объемов поступаемых валютных средств, то по итогам года в отношении руководителей соответствующих учреждений будут приняты строгие меры, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Лидер нации адресовал министру финансов и экономики конкретные поручения по обеспечению строгого контроля за ведущимися в этом направлении работами.



В ходе заседания Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал соответствующие Распоряжения.



Затем председатель Государственного комитета по статистике С.Велбегов отчитался об экономических показателях министерств и отраслевых ведомств страны за первое полугодие 2021 года.



Позитивные результаты наблюдаются в промышленном, транспортно-коммуникационном и агропромышленном комплексах, а также в негосударственном секторе экономики.



Резюмируя отчет, Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал соответствующие поручения, исходя из первоочередных задач, поставленных перед сферой

статистики.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Г.Мушшиков доложил о макроэкономических показателях за шесть месяцев 2021 года.



Согласно итогам анализа выполнения министерствами и отраслевыми ведомствами страны плановых заданий за рассматриваемый период отмечается динамичный темп роста ВВП, который составил 6,1 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом производство продукции выше на 5,2 процента.



Объем розничного товарооборота за январь–июнь в сопоставлении с соответствующим периодом 2020 года вырос на 17,5 процента, а объем внешнеторгового оборота увеличился на 3,5 процента.



Размеры среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 10,5 процента.



Прозвучал также отчет о ходе реализации "Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на

2019–2025 годы".



В продолжение заседания вице-премьер доложил о выполнении поручений, ранее данных Президентом Туркменистана относительно перевода ряда высших учебных заведений на хозрасчет и об изменении организационно-правовой структуры Государственного коммерческого банка "Türkmnebaşy", представив на рассмотрение лидера нации проекты соответствующих Постановлений.



Заслушав отчет, глава Туркменистана одобрил представленные в соответствии с данными поручениями предложения о переводе ряда высших учебных заведений на хозрасчет и об изменении организационно-правовой структуры Государственного коммерческого банка "Türkmenbaşy" и подписал соответствующие Постановления.



В продолжение расширенного заседания, лидер нации назначил Г.Мушшикова председателем Центрального банка, освободив его от должности заместителя Председателя Кабинета Министров.



Далее об итогах работ за первое полугодие доложил заместитель Председателя Кабинета Министров, председатель Высшей контрольной палаты, член Государственного совета безопасности С.Бердымухамедов.



В рамках отчета сообщалось о результатах анализа состояния объектов социально-культурного назначения, возводимых в различных уголках Туркменистана, а также об итогах предпринятой рабочей командировки в Дашогузский велаят.



Вице-премьер доложил о состоянии дел на новостройках в городе Ашхабад и велаятах страны, запланированных к сдаче в эксплуатацию в году, ознаменованном 30-летием священной независимости Отчизны, о вводе в эксплуатацию новостроек.



Как сообщалось, в нынешнем году в столице будут построены и введены в строй торгово-развлекательный и деловой центры, жилые дома, отель с многопрофильным бизнес-центром "Garagum", подземные переходы вдоль проспекта А.Ниязова и улицы Ходжа Ахмета Ясави, открыты памятник Махтумкули Фраги в южной части столицы и другие объекты.



В числе новостроек, запланированных к открытию в юбилейном году, – текстильные комплексы в Каахкинском и Бабадайханском этрапах Ахалского велаята, участок Ашхабад–Теджен высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат, общеобразовательные школы в Анау, а также в этрапе Ак бугдай, Тедженском и Бабадайханском этрапах, здание "Türkmeniň ak öýi" на 3 тысячи мест и помещение для садака на такое же количество мест в Балканабате, многопрофильная клиника и инфекционная больница на 100 мест в городе Туркменбаши.



В нынешнем году также будут сданы в эксплуатацию здание "Türkmeniň ak öýi" на 3 тысячи мест и помещение для садака на аналогичное количество мест, ряд жилых домов в городе Дашогуз, ковровое предприятие в Губадагском этрапе Дашогузского велаята, современная газотурбинная электростанция в Чарджевском этрапе и две средние общеобразовательные школы в Саятском этрапе Лебапского велаята.



Заслушав отчет, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость держать в центре внимания вопросы завершения в намеченные сроки строительства объектов, запланированных к вводу в строй в честь знаменательных дат, широко отмечаемых в году, проходящем под девизом "Туркменистан – Родина мира и доверия", и дал в этой связи ряд поручений.



Затем глава государства сообщил о принятом решении назначить С.Бердымухамедова заместителем Председателя Кабинета Министров по экономическим, банковским вопросам и международным финансовым организациям с освобождением от должности председателя Высшей контрольной палаты, выводом из состава Госсовета безопасности и пожелал ему успехов в работе.



Обращаясь к вице-премьеру, руководителям министерств и отраслевых ведомств, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость успешно завершить все намеченные работы до конца года.



Лидер нации поручил С.Бердымухамедову в первую очередь провести совместно с заместителями Председателя Кабинета Министров совещание по выполнению министерствами и отраслевыми ведомствами принятых программ, по проекту Государственного бюджета на следующий год, а также тщательно рассмотреть, подготовить и утвердить Инвестиционную программу на 2022 год.



Что касается бюджета на будущий год, то нужно завершить эту работу и направить проект основного финансового документа страны на рассмотрение Милли Генгеша, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно Указу Президента Туркменистана необходимо учесть в Госбюджете повышение размеров заработной платы, пенсий, студенческих стипендий и государственных пособий, а также некоторых социальных выплат. В нем следует обязательно предусмотреть средства на строительство в каждом этрапе и городе жилых домов для нуждающихся людей.



Кроме того, глава государства распорядился провести с руководителями министерств и отраслевых ведомств надлежащую работу по развитию и улучшению финансового состояния возглавляемых ими структур. В продолжение темы лидер нации сделал акцент на реализации в полной мере принятой программы по созданию новых рабочих мест, отметив, что эти вопросы будут отдельно рассмотрены по завершении года.



Глава Туркменистана поручил вице-премьеру С.Бердымухамедову тщательно проанализировать влияние сложившейся ныне в мире непростой ситуации на отечественную экономику, продолжить предпринимать необходимые меры по обеспечению устойчивого развития отраслей.



Следует также регулярно анализировать межотраслевые долги и в целях предупреждения их увеличения осуществлять должные шаги по своевременному проведению расчетов.



Нужно уделять особое внимание развитию бизнеса и частного предпринимательства в условиях рыночной экономики, ускорить темпы работ по приватизации государственной собственности и преобразованию в акционерные общества, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.



Необходимо и далее предпринимать шаги по наращиванию сотрудничества с зарубежными партнерами, привлечению на оптимальных условиях кредитов и прямых инвестиций международных финансовых институтов и банков-партнеров для инвестиционных проектов.



Следует держать под строгим контролем своевременное финансирование строительства объектов и зданий, завершение работ на которых запланировано к 30-летнему юбилею независимости Отчизны, в целях их сдачи в эксплуатацию в намеченные сроки, а также объектов, возводимых в новом административном центре Ахалского велаята.



Вместе с тем лидер нации поручил ускорить подготовку проекта программы по увеличению в стране объемов производства экспортно-ориентированной и импортозамещающей продукции на 2021–2025 годы и представить ее на рассмотрение Кабинета Министров.



Глава государства назначил председателем Высшей контрольной палаты Д.Ташлиева, который освобожден от должности заместителя руководителя этой структуры, и пожелал ему успехов в работе.



В продолжение расширенного заседания Кабинета Министров слово было предоставлено Генеральному прокурору страны Б.Атдаеву, который доложил об итогах прокурорских проверок в отношении результатов деятельности столичных хозяйственных структур, а также учреждений агентства "Türkmendemirýollary".



В ходе проведенного анализа были выявлены низкий уровень организации работ в вышеназванных учреждениях и допущение в них ряда недостатков. По поручению главы государства соответствующие проверки продолжаются также в других структурах.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Ш.Дурдылыев отчитался о работе, проделанной в курируемом строительно-промышленном комплексе в первом полугодии текущего года.



Вице-премьер доложил, что за рассматриваемый отчетный период темп роста производства продукции и работ, выполненных комплексом, составил 115,2 процента.



Заслушав отчет, Президент Гурбангулы Бердымухамедов освободил Ш.Дурдылыева от должности заместителя Председателя Кабинета Министров и с учетом его огромного опыта в сфере строительства перевел на работу в Дирекцию строительных предприятий "Ашхабад-сити".



В связи с переходом на другую работу Я.Гылыджов был освобожден от должности хякима города Ашхабад.



На должность руководителя администрации столицы лидер нации назначил Р.Гандымова, освободив его от должности министра строительства и архитектуры.



Новым министром строительства и архитектуры назначен Г.Орунов, до сего времени занимавший пост заместителя министра.



Пожелав им успехов в работе, глава государства Гурбангулы Бердымухамедов подписал соответствующие документы.



Министр энергетики Ч.Пурчеков отчитался об итогах работы подведомственных структур за шесть месяцев текущего года, ходе реализации проектов по модернизации системы энергоснабжения.



Заслушав отчет, лидер нации назначил Ч.Пурчекова заместителем Председателя Кабинета Министров, курирующего строительный, промышленный и энергетический комплексы, Государственный концерн "Türkmenhimiýa" и столичную администрацию, освободив его от должности министра энергетики.



Обозначая первостепенные задачи, стоящие перед заместителем Председателя Кабинета Министров Ч.Пурчековым, лидер нации поручил в кратчайшие сроки проанализировать состояние объектов и в целом ведущегося в стране строительства.



Как было особо подчеркнуто, все запланированные на юбилейный год сооружения должны быть возведены с высоким качеством и своевременно введены в эксплуатацию. В числе актуальных направлений предстоящей работы глава Туркменистана определил разработку строительной программы на 2022 год.



– Мы начали масштабное строительство новых сел и поселков и, несмотря ни на какие трудности, должны такими же темпами продолжать эту работу, заявил Президент страны. В данном контексте была подчеркнута необходимость формирования мощной промышленности, занятой производством строительных материалов, в том числе цемента, металлоконструкций, отделочных материалов в больших объемах. Отметив, что работа в этом направлении уже ведется, лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент на важности ее ускорения.



С учетом наличия богатых сырьевых месторождений следует проработать вопрос строительства новых заводов по производству минеральных удобрений, что позволит получать дополнительные урожаи сельскохозяйственных культур, обеспечивая земледельцев необходимыми объемами удобрений для увеличения плодородия земель в соответствии с нормами агротехники, сказал лидер нации.



Вице-премьеру было указано продолжить реализацию проектов производства и экспорта электроэнергии, реконструкцию автомобильных дорог.



Президент страны поручил совместно с вице-премьером Ч.Гылыджовым в кратчайшие сроки рассмотреть эти вопросы и активно привлекать к работе Союз промышленников и предпринимателей.



Подписав Указ, глава государства пожелал новому вице-премьеру успехов в работе и отметил, что в ближайшее время ждет предложений по достойной кандидатуре на пост министра энергетики.



Об итогах деятельности курируемых сфер за январь–июнь текущего года отчитался заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Овезов.



За рассматриваемый период производственный план по оказанию услуг и производству продукции данного комплекса выполнен на 118,3 процента.



Обращаясь к участникам расширенного заседания, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что стратегический курс в нашей экономике, как отмечено в Конституции, это – переход к рыночной экономике. В этой связи все государственные предприятия постепенно приватизируются или преобразуется их форма собственности.



В настоящее время изменена форма собственности всех учреждений, министерств и отраслевых ведомств, курируемых заместителем Председателя Кабинета Министров по транспортно-коммуникационному комплексу, они преобразованы в агентства, отметил глава государства.



В данной связи лидер нации озвучил решение об упразднении должности заместителя Председателя Кабинета Министров, курирующего учреждения сферы связи и транспорта, и выразил благодарность Б.Овезову за проведенную работу.



Отдел чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в структуре упраздненного транспортно-коммуникационного комплекса был передан в ведение заместителя Председателя Кабинета Министров, секретаря Государственного совета безопасности Ч.Аманова.



Президент Туркменистана, сообщив о создании Агентства транспорта и коммуникаций на правах министерства при Кабинете Министров, на должность Генерального директора ведомства назначил М.Чакыева.



В продолжение, обращаясь к руководителю новой структуры, лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что предпринимаются практические шаги по созданию электронной промышленности. Однако из-за отсутствия соответствующих специалистов эта работа ведется на ненадлежащем уровне, сказал глава государства и распорядился совместно с вице-премьером М.Гелдиныязовым создать систему обучения персонала для решения намеченных задач в электронной промышленности.



Кроме того, было поручено держать под контролем работу транспортных предприятий, которые переживают в нынешний сложный период из-за вынужденных ограничений в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции.



До нормализации ситуации, связанной с COVID-19, в настоящее время главной задачей является обеспечение их стабильного финансового положения для бесперебойного функционирования, подчеркнул туркменский лидер.



Необходимо поддерживать транспортные компании для того, чтобы у них были средства для выплаты заработной платы и выполнения финансовых обязательств. В числе перспективных векторов было определено продолжать реконструкцию железных дорог страны.



Пожелав М.Чакыеву успехов в работе, глава государства поручил ему в ближайшее время представить предложения о месторасположении центрального офиса нового Агентства и его штатной численности.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов за допущенные в работе недостатки объявил председателю агентства "Türkmendemirýollary" А.Атамырадову строгий выговор и подписал соответствующий документ.



Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Ш.Абдрахманов отчитался об итогах работы курируемых отраслей за шесть месяцев текущего года.



Сообщалось о технико-экономических показателях, достигнутых в области добычи нефти и газового конденсата, а также нефтепереработки. План по производству бензина выполнен на 119,4 процента, дизельного топлива – на 100,8 процента, полипропилена – на 130,1 процента, сжиженного газа – на 114,9 процента, освоению инвестиций – 115 процентов. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост добычи природного и попутного газа составил 123,4 процента, экспорта "голубого топлива" – на 137,2 процента.



Обращаясь к вице-премьеру, Президент Туркменистана отметил, что за шесть месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Государственном концерне "Türkmengaz" снизились объемы производства полиэтилена и полипропилена, а в Государственном концерне "Türkmennebit" – добычи нефти. На Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов уменьшились объемы производства некоторых нефтепродуктов.



В этой связи глава государства распорядился держать под строгим контролем строительство на ТКНПЗ установки замедленного коксования и деасфальтизации гудрона, а также принять необходимые меры для увеличения объемов добычи сырой нефти и газового конденсата за счет применения современных технологий и методов.



Как указал лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов, следует своевременно проводить ремонт нефтяных скважин, обеспечить бесперебойную отправку товарной нефти на перерабатывающие предприятия. В целях регулирования добычи природного газа и повышения надежности обеспечения потребителей этой продукцией нужно активно подходить к вопросу строительства подземных газовых хранилищ.



В числе первоочередных задач также было обозначено повышение эффективности геологоразведочных и буровых работ, проводимых Государственной корпорацией "Türkmengeologiýa". Президент страны поручил, задействовав инновационные технологии, активизировать геологоразведочные работы, осуществляемые в перспективных прибрежных зонах Каспийского моря, провести необходимые работы по освоению новых открытых месторождений.



Указав на то, что к этой деятельности следует привлечь крупные нефтегазовые компании и инвесторов, в том числе в области результативного внедрения современных технологий, глава государства Гурбангулы Бердымухамедов распорядился в двухмесячный срок представить соответствующие предложения на этот счет.



Затем Президент Туркменистана озвучил решение о передаче полимерного завода в Киянлы и завода по производству бензина из газа в Ахалском велаяте в ведение Государственного концерна "Türkmenhimiýa" для того, чтобы наладить стабильную работу этих заводов, а также освободить Государственный концерн "Türkmengaz" от решения задач, не входящих в его компетенцию.



Подписав соответствующее Постановление, глава государства поручил руководителям вышеназванных концернов в короткие сроки оформить все документы по приему-сдаче данных предприятий.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Ч.Гылыджов доложил об итогах работы за шесть месяцев подведомственных министерств и ведомств, а также предпринимательского сектора.



По Министерству торговли и внешнеэкономических связей рост объема товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 119,7 процента, рост по производству продукции – 111,8 процента.



Рост по объему выпущенной предприятиями Министерства текстильной промышленности продукции, в том числе хлопковой пряжи и тканей, равен соответственно 112,4 и 102,3 процента, швейных и трикотажных изделий – 123,4 процента, кожаных изделий – 103,6 процента.



План по производству продукции по Государственному объединению "Türkmenhaly" выполнен на 113 процентов.



Государственной товарно-сырьевой биржей за январь–июнь проведено 148 торговых сессий, заключено 16 тысяч 143 контракта.



По Торгово-промышленной палате рост осуществленных работ составил 108,9

процента.



По Союзу промышленников и предпринимателей рост объемов производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции за шесть месяцев составил 136,3 процента, промышленной – 119 процентов.



Резюмируя отчет, Президент Гурбангулы Бердымухамедов указал на низкие темпы работ по наращиванию выпуска потребительских товаров, особенно в сельскохозяйственной отрасли.



Глава государства заострил внимание на вопросах оказания государственной поддержки частного сектора экономики, а также финансового и материально-технического содействия малому и среднему бизнесу, создания современных систем снабжения торговли посредством внедрения цифровой системы.



Вместе с тем лидер нации указал на необходимость совместно с руководителями министерств и отраслевых ведомств предпринимать эффективные меры в целях увеличения объемов экспорта производимых в стране товаров. В числе перспективных задач были определены налаживание тесных экономических связей с зарубежными партнерами, изучение потребностей и возможностей внешних рынков для освоения лучшего зарубежного опыта в международной торговле.



В данном контексте Президент страны заявил, что и в будущем будет продолжена политика широкой поддержки предпринимателей во всех направлениях.



Для выполнения обозначенных задач глава государства дал вице-премьеру конкретные поручения, касающиеся улучшения снабжения внутреннего рынка продовольственными и другими товарами первой необходимости в зависимости от ситуации в мировой экономике. Эффективно используя действующие производства, следует увеличить объемы и ассортимент выпускаемой продукции и оказываемых услуг, сказал глава Туркменистана.



Соответствующие указания были даны относительно дальнейшего расширения масштабов частных производств в надежном обеспечении продовольственного изобилия и укрепления продовольственной безопасности в стране, оказании им содействия в выращивании экологически чистой и высококачественной местной овощной и бахчевой продукции, фруктов и кормовых культур, оформлении земельных участков и производстве продовольственной продукции.



Вице-премьеру также было поручено подготовить проект программы по увеличению в стране объемов производства экспортноориентированной и импортозамещающей продукции на 2021–2025 годы и представить на рассмотрение Кабинета Министров.



Наряду с этим были даны указания на постоянной основе осуществлять мониторинг биржевых цен на мировых рынках и в странах-партнерах, обеспечить через Государственную товарно-сырьевую биржу экспорт отечественной продукции по оптимальным ценам на высокой конкурентной основе.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился ответственным образом подготовиться и достойно представить достижения и успехи Туркменистана за годы независимости на предстоящей в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) Всемирной выставке.



Также следует посредством цифровых систем обеспечить доступность для местных и зарубежных покупателей сведений о производимой в стране продукции, ее качестве и ценах на туркменском и иностранных языках, сказал лидер нации, адресовав вице-премьеру соответствующие поручения.



Затем заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова доложила о деятельности подведомственных структур за первое полугодие.



С начала года, проходящего под девизом "Туркменистан – Родина мира и доверия", были организованы различные культурные акции, в том числе творческие конкурсы, посвященные юбилейным датам, встречи, торжества по случаю открытия объектов социально-культурного назначения.



Продолжается работа по развитию плодотворного диалога с зарубежными странами.



В структурах Министерства и отраслевых ведомств сферы культуры созданы отделы "Цифровые технологии и информационная безопасность". В профильных высших и средне-профессиональных учебных заведениях открыты новые специальности, соответствующие требованиям времени, внедрены современные методики обучения.



Среди крупнейших событий первой половины года была особо отмечена состоявшаяся 22–27 июня в Лебапском велаяте Неделя культуры.



Продолжается работа по совершенствованию в соответствии с требованиями времени деятельности учреждений сферы культуры и СМИ, повышению культурного потенциала страны.



Заслушав отчет и подчеркнув значение дальнейшего развития сферы культуры как важнейшей гуманитарной составляющей социально-ориентированной государственной политики, Президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений.



Глава государства указал на необходимость в соответствии с требованиями времени продолжить работу по развитию талантов и стимулированию туркменской молодежи к творческой активности, а также изучению национального музыкально-песенного искусства и древнего культурного наследия.



Отдельные поручения были даны по подготовке на современном уровне государственных и культурно-массовых мероприятий, прежде всего праздничных и театрализованных торжеств, приуроченных к 30-летию независимости Отчизны.



Указав на важность активного задействования созданной в последние годы отраслевой инфраструктуры, лидер нации распорядился значительно расширить информационную базу системы электронных библиотек и цифровых библиотечных услуг.



Как подчеркнул глава Туркменистана, следует ускорить внедрение цифровой системы в деятельность учреждений сферы культуры, а также принять необходимые меры по введению электронных билетов и учетных карт. Наряду с этим в средствах массовой информации нужно развернуть агитационно-просветительскую работу в целях повышения информированности населения о цифровой экономике и информационной безопасности.



Заместитель Председателя Кабинета Министров М.Гелдиныязов доложил об итогах работы, проведенной в курируемых сферах за первое полугодие текущего года.



За отчетный период в целях широкого привлечения молодежи к научно-творческой деятельности были проведены олимпиады по различным предметам с применением возможностей цифрового образования.



В целях претворения в жизнь задач, обозначенных в Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане в 2019–2025 годах и Государственной программе по развитию цифровой экономики на 2021–2025 годы, усовершенствованы структуры центральных администраций министерств образования, здравоохранения и медицинской промышленности, спорта и молодежной политики, а также Академии наук.



В сфере здравоохранения в отчетный период утверждены План обеспечения готовности страны к противодействию острому инфекционному заболеванию и принятию мер быстрого реагирования, Государственная программа "Saglyk" в новой редакции, Национальная программа по повышению иммунитета населения в Туркменистане на 2021–2025 годы. Принята Национальная стратегия "Здоровая мать – здоровый ребенок – здоровое будущее" по охране здоровья матери и ребенка в Туркменистане на 2021–2025 годы и План мероприятий по ее реализации. В целях обмена опытом велось широкое сотрудничество с ведущими зарубежными клиниками.



Вице-премьер также представил главе государства проекты Распоряжений об утверждении плана приема слушателей в Академию государственной службы при Президенте Туркменистана и порядке организации вступительных экзаменов, Распоряжений об утверждении состава Государственной комиссии по приему в высшие и средние специальные учебные заведения, а также об утверждении плана приема в вузы и средние специальные учебные заведения в 2021 году.



Заслушав отчет, Президент Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на важности, уделяемой совершенствованию таких социально значимых сфер, как образование, наука, здравоохранение и спорт, от уровня развития которых напрямую зависит счастье и благополучие населения, а значит и успех всех намеченных преобразовательных программ эпохи могущества и счастья.



Как отмечалось, помимо решения вопросов вступительных экзаменов в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения, следует должным образом подготовиться к новому учебному году, в частности, провести во всех образовательных учреждениях косметический и капитальный ремонт. На хорошем уровне организовать летний отдых детей в оздоровительно-развлекательных центрах.



Особое внимание должно быть уделено подготовке к предстоящему совещанию Правительства с работниками сферы образования, на котором будут рассмотрены очередные меры реформирования национальной системы образования.



Вице-премьеру было поручено осуществлять строгий контроль за ходом вступительных экзаменов в высшие учебные заведения и активно привлекать общественных наблюдателей, должным образом подготовиться к проведению во всех школах новых уроков по цифровой системе, опираясь в этой работе на Академию наук.



Сделав акцент на ключевых вопросах образования, глава государства подчеркнул, что в соответствии с требованиями времени необходимо организовать и усовершенствовать проводимую работу по выявлению и развитию талантов детей, для воспитания здорового, патриотичного поколения в профильных учреждениях пересмотреть учебные планы, программы, учебники и пособия и принять неотложные меры для их подготовки в соответствии с лучшим международным опытом.



В целях обеспечения отраслей национальной экономики квалифицированными специалистами в вузах и средних специальных учебных заведениях было поручено определить востребованные направления новых современных профессий.



В числе важнейших задач было названо создание в специальных учебных заведениях всех условий для обучения, воспитания и адаптации в обществе, укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями. Их необходимо своевременно и на постоянной основе обеспечивать медицинскими и социальными услугами, питанием, учебным оборудованием, пособиями и средствами.



Вице-премьеру было поручено принять все меры для обеспечения доступности и невысоких цен на лекарственные средства, дополнительным детским питанием вместо материнского молока и держать эту работу под постоянным контролем.



Также было дано указание планомерно совершенствовать работу по внедрению цифровых медицинских и образовательных систем, дальнейшему развитию телемедицины.



Подписав в ходе заседания соответствующие документы, Президент страны адресовал вице-премьеру указание держать под контролем их выполнение.



В продолжение заседания Президент Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на внешнеполитической стратегии Туркменистана, основанной на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, "открытых дверей", добрососедства и равноправного взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.



Развивая плодотворные отношения на межгосударственном уровне, наша страна также демонстрирует неизменную приверженность эффективному взаимодействию в многостороннем формате.



В данном контексте, обращаясь к участвующему в заседании заместителю министра иностранных дел Б.Мятиеву, лидер нации отметил, что на вторую половину текущего года предусмотрен ряд международных мероприятий и конференций, а также визитов в Туркменистан руководителей других государств. Подчеркнув необходимость обеспечить высокий организационный уровень их подготовки и проведения, Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал в этой связи конкретные поручения.



Затем были заслушаны отчеты руководителей администрации регионов.



Первым хяким Ахалского велаята Я.Гурбанов доложил о положении дел и результатах работы, проведенной в первом полугодии текущего года. В частности, прозвучал отчет об уходе за хлопчатником и освоении инвестиций в рамках реализации Национальной сельской программы.



Хяким Балканского велаята Т.Атахаллыев отчитался об итогах работы, проделанной в первой половине года, о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний, подготовке к высокоорганизованному проведению церемонии открытия объектов, запланированных к 30-летию независимости страны и здания "Türkmeniň ak öýi".



Хяким Дашогузского велаята Н.Назармырадов доложил о работе, проделанной в регионе за первое полугодие текущего года, а также о предпринимаемых практических шагах с целью выращивания богатого урожая хлопчатника.



Хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев отчитался о результатах работ, проведенных в регионе за январь–июнь текущего года, ходе претворения в жизнь Национальной сельской программы и сезонных сельскохозяйственных кампаний.



Далее хяким Марыйского велаята Д.Аннабердиев доложил о предпринятых с начала года мерах по реализации Национальной сельской программы и достойной встрече 30-й годовщины независимости Туркменистана.



В свою очередь заместитель Председателя Кабинета Министров Э.Оразгелдиев отчитался об итогах деятельности курируемых отраслей за шесть прошедших месяцев.



По агропромышленному комплексу рост объемов производства продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 105,2 процента, в том числе по Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды – 105,6 процента, Государственному комитету водного хозяйства – 101,3 процента, Государственному объединению "Türkmen atlary" – 103,6 процента. План по освоению инвестиций выполнен на 125,9 процента.



В настоящее время в велаятах ведется подготовка к посевной площадей, отведенных под пшеницу урожая будущего года, в соответствии с агротехническими нормами, осуществляется уход за хлопчатником и другими сельхозкультурами.



Обращаясь к вице-премьеру, хякимам велаятов и этрапов, руководителям агропромышленного комплекса, Президент Туркменистана акцентировал внимание на вопросах, связанных с активным развитием сельского хозяйства, претворением в жизнь принятых программ, в частности по увеличению объемов заготовки хлопка.



Как отметил лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов, косовица практически завершилась. Объем собранного урожая зерна превысил 1 миллион 400 тысяч тонн. Это подтверждает факт обеспечения продовольственной безопасности страны. При необходимости излишки внутреннего потребления пшеницы можно будет экспортировать в зарубежные страны.



На полях выращивается щедрый урожай хлопчатника. Учитывая то значение, которое для нас имеет хлопок, сказал глава государства, нужно своевременно и качественно провести все необходимые работы для получения его высокого урожая. Тщательно подготовить сельхозтехнику к хлопкоуборочному сезону.



Обращаясь к вице-премьерам М.Гелдиныязову и Э.Оразгелдиеву, Президент Туркменистана заострил внимание на наличии в мире проблемы пандемии. В данном контексте отмечалось, что в настоящее время научные учреждения должны больше заниматься сельскохозяйственными вопросами, в частности водными, а также связанными с повышением урожайности культур и освоением новых земель.



Мы должны широко внедрять в производство водосберегающие технологии и активно использовать в этой работе передовой опыт других стран, сказал лидер нации, также подчеркнув, что следует ускорить темпы реализации намеченной программы по дальнейшему улучшению экологического состояния пустыни Каракумы.



В связи со снижением объемов производства некоторых видов продовольственной продукции за 6 месяцев текущего года, продолжил глава государства, нужно поэтапно и комплексно предпринять необходимые шаги по обеспечению внутреннего рынка местными овощами и бахчевыми, фруктами, картофелем, продукцией животноводства и птицеводства, в том числе мясом и яйцами, а также растительным маслом и другими продуктами питания.



Президент страны поручил принять соответствующие меры для рационального и эффективного использования посевных полей и пастбищ сельскохозяйственного предназначения.



Руководствуясь положительным международным опытом, сказал лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов, нужно осуществить действенные шаги по повышению урожайности сельскохозяйственных культур и улучшению семеноводства, внедрять в отрасль цифровую систему, подготовить методические пособия для производителей сельхозпродукции.



Глава государства распорядился создать в каждом велаяте фонд земельных участков и беспрепятственно выделять их тем, кто заинтересован вложить инвестиции в производственные проекты, наладить оформление этих работ в ускоренном порядке.



Отмечалось, что, исходя из положения дел на внутреннем рынке, нужно повторно проанализировать площади хлопковых и пшеничных полей на основе государственного заказа. Повысить урожайность посевных полей, увеличить объемы производства другой сельскохозяйственной продукции.



Исходя из мировой практики применять новейшие технологии использования крупных водопроводов, водохранилищ и озер. Широко применяя водосберегающие методы, обеспечить полный учет потребляемых водных ресурсов и внедрение в эту работу цифровой системы.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился ускорить освоение инвестиций, предусмотренных на этот год для агропромышленного комплекса и Государственного комитета водного хозяйства.



Председатель Меджлиса Милли Генгеша Г.Маммедова проинформировала о работе, проведенной в первом полугодии по дальнейшему совершенствованию законодательно-правовой базы страны.



За минувшие шесть месяцев состоялось два заседания Меджлиса, в рамках которых рассмотрено и принято 40 Законов Туркменистана и

41 постановление Меджлиса.



С начала года проделана соответствующая работа по мониторингу выполнения нормативно-правовых актов. В рабочих группах идет подготовка проектов по нескольким направлениям.



Отдельно были освещены вопросы развития международного сотрудничества, в том числе в рамках активизации межпарламентских связей и изучения мирового опыта законотворчества, а также взаимодействия с представительствами ООН и другими авторитетными международными организациями.



За первое полугодие Меджлисом проведены семинары по совершенствованию законотворческой деятельности и обеспечению реализации государственных программ.



Также парламентарии приняли участие в мероприятиях, совместно организованных с крупными международными структурами.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил значение работы депутатов Меджлиса в формировании в стране современной законодательно-правовой базы.



Как подчеркнул лидер нации, особое внимание следует уделить разработке новых законов, способствующих дальнейшему укреплению правовых и экономических основ государства, с учетом исконных демократических ценностей туркменского народа и международного опыта законотворчества.



Далее заместитель Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша К.Бабаев проинформировал о проведенной работе.



В отчетный период состоялось первое заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана первого созыва, в ходе которого рассмотрены и одобрены принятые Меджлисом новые законы, а также законы о внесении изменений и дополнений в отдельные действующие документы.



В целях реализации Национальных планов действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021–2025 годы, по правам человека на 2021–2025 годы, а также по правам детей в Туркменистане на 2018–2022 годы изучаются предложения по своевременной реализации вытекающих из них задач.



Члены Халк Маслахаты принимали участие в заседаниях рабочей группы, созданной в Меджлисе по подготовке законопроектов, повышали квалификацию в рамках семинара по основам национального законодательства, организованного в Академии государственной службы при Президенте Туркменистана.



Совместно с депутатами Меджлиса, представителями политических партий, общественных организаций на местах проведены мероприятия по разъяснению гуманной внутренней и внешней политики государства, национального законодательства, прав и обязанностей граждан, популяризации национальных традиций и обычаев, принципов здорового образа жизни, ключевых аспектов политики в области охраны окружающей среды.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил исключительную важность работы Халк Маслахаты по дальнейшему совершенствованию правовых основ туркменского общества, укреплению в нем подлинно демократических традиций.



Как подчеркнул лидер нации, независимый Туркменистан, встав на путь коренных преобразований, провозгласил приоритетом своего развития верховенство Закона, защиту интересов, прав и свобод своих граждан как высшей ценности государства и общества.



Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов, обратившись к участникам заседания, охарактеризовал итоги работы отраслей народнохозяйственного комплекса за шесть месяцев текущего года, акцентировав внимание на первоочередных аспектах государственной политики, а также определил ключевые задачи на ближайшую перспективу.



Как сказал лидер нации, через несколько месяцев будет торжественно отмечено знаменательное событие – 30-я годовщина священной независимости нашего суверенного государства. В данном контексте подчеркивалась целесообразность организации основного заседания, посвященного этой юбилейной дате, 25 сентября, 26 сентября провести церемонию награждения особо отличившихся в работе граждан государственными наградами, 27 сентября грандиозными торжествами отметить главный праздник Отчизны.



Пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на внутреннюю экономическую активность, заявил глава Туркменистана, подчеркнув, что, несмотря на это, статистические данные подтверждают эффективность предпринятых Правительством мер противодействия тенденциям в глобальной экономике.



В соответствии с Программой по социально-экономическому развитию страны на 2020–2025 годы, за прошедшее полугодие была продолжена работа по укреплению роли Отчизны в мировой экономике. Высокими темпами осуществлялось создание инновационно-промышленных предприятий, выпускающих конкурентоспособную, высококачественную, пользующуюся повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках разнообразную продукцию.



Неизменной остается и внешняя политика, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Как и прежде, в году 30-летия независимости наша страна поддерживает тесные контакты с Организацией Объединенных Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейским Союзом, Шанхайской Организацией Сотрудничества, Содружеством Независимых Государств и другими международными структурами в решении вопросов обеспечения энергетической и водной безопасности, экологии.



Активное взаимодействие осуществляется в области развития транспортного обеспечения, в сферах образования и культуры, защиты прав и свобод человека, укрепления всеобщей безопасности.



Затронув ключевые аспекты внутренней стратегии, глава Туркменистана привел ряд конкретных фактов. Как отмечалось, в стране поддерживается надежная налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика, наращиваются объемы инвестиций в частном и государственном секторах. Несмотря на проблемы в мировой экономике, сохраняется высокий темп роста валового внутреннего продукта, а именно, на уровне 6,1 процента.



Продолжается масштабное строительство объектов промышленного и социального назначения: в настоящее время возводятся около 2,5 тысячи крупных объектов общей стоимостью свыше 37 миллиардов долларов США.



В соответствии с Национальной сельской программой за отчетный период освоено капиталовложений в размере свыше 1 миллиарда манатов, подчеркнул лидер нации, с удовлетворением констатировав, что за прошедшее полугодие сданы в эксплуатацию 32 крупных объекта, жилье общей площадью 325 тысяч квадратных метров, в том числе жилые дома повышенной комфортности стоимостью более 640 миллионов манатов.



Введено в строй запланированное количество промышленных объектов, жилых домов, детских садов, школ, торговых точек и так далее. Собрано 1 миллион 400 тысяч тонн зерна, что обеспечило продовольственную безопасность страны.



Согласно намеченным планам продолжается политика диверсификации поставок энергоресурсов на мировые рынки.



Успешно реализуется проект газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и другие региональные проекты.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов также отметил факт своевременного расчета с Китаем за полученные кредитные средства для строительства масштабной газовой "артерии" Туркменистан–Китай и получение прибыли от продажи природного газа в настоящее время. Эти средства направляются в государственную казну, сказал лидер нации.



В рамках диверсификации экономики эффективно претворяются в жизнь госпрограммы по наращиванию производства импортозамещающей продукции, увеличению объемов выпуска экспортно-ориентированной продукции, созданию электронной промышленности.



Акцентируя внимание на перспективных задачах, глава Туркменистана подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся успехи, имеется немало вопросов, решение которых требует много работы.



В числе актуальных аспектов были названы поддержание экономической и финансовой стабильности в стране, повышение уровня трудовой занятости населения, увеличение объемов прямых иностранных инвестиций. В настоящее время данные вопросы вместе с задачами по повышению экспортного потенциала и обеспечению поступления валютных средств, масштабному внедрению цифровых технологий во все экономические сегменты остаются для всех руководителей приоритетными направлениями, заявил Президент страны.



Самое главное, значительные средства должны выделяться на развитие системы образования, подчеркнул глава Туркменистана. Как показывает международная практика, именно огромные инвестиции в образование позволили государствам выйти в ряд экономически развитых стран. Ускоренная реализация стратегических мер Правительства в данной области станет фактором интеграции нашего независимого государства в глобальную систему конкурентоспособной экономики, отметил лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов.



Эффективное направление государственных средств в учебные программы, совмещающие систему образования различного уровня с производством, позволит повысить человеческий капитал и профессиональные навыки населения.



Эти меры сформируют базу для экономического роста нашей страны, ее дальнейшей интеграции в мировую экономику, а также, с учетом требований рынка труда, создадут условия для повышения уровня жизни за счет увеличения доходов квалифицированных граждан.



Особый акцент был сделан на важности интенсификации процесса снижения государственной доли в национальной экономике и расширения в ней доли частного сектора.



В перечень объектов, подлежащих приватизации, следует внести отдельные госпредприятия энергетической, транспортно-коммуникационной отраслей, инфраструктурные и другие многочисленные объекты, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, определив в качестве основных инструментов данного процесса реализацию акций, организацию фондового рынка и открытых аукционов.



Как известно, продолжил лидер нации, на вторую половину текущего года намечен ряд важных международных и внутригосударственных мероприятий. Широко будут отмечены славный юбилей священной независимости и праздник нейтралитета нашего суверенного государства, сказал глава Туркменистана, отметив, что от руководителей министерств и отраслевых ведомств требуется обеспечение высокого уровня данных мероприятий.



Подводя итог, лидер нации констатировал, что показатели минувшего полугодия в целом удовлетворительны. В данной связи Президент страны распорядился провести в предстоящие дни совещания по итогам работ, проделанных в течение прошедших шести месяцев.



Руководителям, кроме хякимов велаятов, был разрешен отпуск с 1 августа по 1 сентября и провести его в Авазе, Арчмане и Йылысуве или в других санаториях нашей страны.



Обращаясь к вице-премьеру Э.Оразгелдиеву, глава государства Гурбангулы Бердымухамедов поручил обсудить данный вопрос с занятыми на уборке хлопка руководителями и принять соответствующее решение.



В ходе нынешнего заседания также были рассмотрены кадровые вопросы, принят ряд документов, направленных на развитие отраслей экономики, подчеркнул лидер нации.



Обращаясь к вице-премьерам, в ведении которых были назначены новые руководители, Президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился провести в курируемых сферах совещания и ознакомить их с работниками.



В целях усиления контроля за проводимыми в регионах и столице работами, а также дальнейшего повышения ответственности заместителей Председателя Кабинета Министров и хякимов за социально-экономическое развитие велаятов и главного города страны глава Туркменистана подписал Постановление, назначив ответственными: Ч.Гылыджова за Ахалский велаят, С.Бердымухамедова за Балканский велаят, М.Гелдиныязова за Дашогузский велаят, Ш.Абдрахманова за Лебапский велаят, Э.Оразгелдиева за Марыйский велаят и Ч.Пурчекова за город Ашхабад.



Завершая расширенное заседание Кабинета Министров, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пожелал всем его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны.



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Указ Президента Туркменистана



О Мушшикове Г.М.



Назначить Мушшикова Гадыргелди Мушшиковича председателем Центрального банка Туркменистана, освободив его от должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - tdh.gov.tm

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