Аркадаг перетряхнул свой КабМин: новые вице-премьеры (Пурчеков), и министры (Орунов)

11:23 11.07.2021

Указ Президента Туркменистана



О Пурчекове Ч.Х.



Назначить Пурчекова Чарымырата Хывалиевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности министра энергетики Туркменистана.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.



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Указ Президента Туркменистана



Об Орунове Г.Д.



Назначить Орунова Гуванча Довлетмаммедовича министром строительства и архитектуры Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра строительства и архитектуры Туркменистана.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.



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Указ Президента Туркменистана



Об Аннадурдыеве М.О.



Освободить Аннадурдыева Мердана Овезовича от должности председателя Центрального банка Туркменистана в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.



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Указ Президента Туркменистана



О Мушшикове Г.М.



Назначить Мушшикова Гадыргелди Мушшиковича председателем Центрального банка Туркменистана, освободив его от должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.



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Указ Президента Туркменистана



О Бердымухамедове С.Г.



Освободить заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Бердымухамедова Сердара Гурбангулыевича от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана и вывести его из состава Государственного совета безопасности Туркменистана.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.



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Указ Президента Туркменистана



О Ташлиеве Д.А.



Назначить Ташлиева Довлета Акмухаммедовича председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана, освободив его от должности заместителя председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.



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Указ Президента Туркменистана



О Дурдылыеве Ш.



Освободить Дурдылыева Шамухаммета от должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.



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Указ Президента Туркменистана



О Чакыеве М.Б.



Назначить Чакыева Мамметхана Бердимырадовича Генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.



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Указ Президента Туркменистана



О Гылыджове Я.



Освободить Гылыджова Язтагана от должности хякима города Ашхабад в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.



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Указ Президента Туркменистана



О Гандымове Р.Н.



Назначить Гандымова Рахыма Нургелдиевича хякимом города Ашхабад, освободив его от должности министра строительства и архитектуры Туркменистана.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.