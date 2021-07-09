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|Аркадаг перетряхнул свой КабМин: новые вице-премьеры (Пурчеков), и министры (Орунов)
11:23 11.07.2021
Указ Президента Туркменистана
О Пурчекове Ч.Х.
Назначить Пурчекова Чарымырата Хывалиевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности министра энергетики Туркменистана.
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.
***
Указ Президента Туркменистана
Об Орунове Г.Д.
Назначить Орунова Гуванча Довлетмаммедовича министром строительства и архитектуры Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра строительства и архитектуры Туркменистана.
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.
***
Указ Президента Туркменистана
Об Аннадурдыеве М.О.
Освободить Аннадурдыева Мердана Овезовича от должности председателя Центрального банка Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.
***
Указ Президента Туркменистана
О Мушшикове Г.М.
Назначить Мушшикова Гадыргелди Мушшиковича председателем Центрального банка Туркменистана, освободив его от должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана.
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.
***
Указ Президента Туркменистана
О Бердымухамедове С.Г.
Освободить заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Бердымухамедова Сердара Гурбангулыевича от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана и вывести его из состава Государственного совета безопасности Туркменистана.
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.
***
Указ Президента Туркменистана
О Ташлиеве Д.А.
Назначить Ташлиева Довлета Акмухаммедовича председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана, освободив его от должности заместителя председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана.
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.
***
Указ Президента Туркменистана
О Дурдылыеве Ш.
Освободить Дурдылыева Шамухаммета от должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.
***
Указ Президента Туркменистана
О Чакыеве М.Б.
Назначить Чакыева Мамметхана Бердимырадовича Генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.
***
Указ Президента Туркменистана
О Гылыджове Я.
Освободить Гылыджова Язтагана от должности хякима города Ашхабад в связи с переходом на другую работу.
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.
***
Указ Президента Туркменистана
О Гандымове Р.Н.
Назначить Гандымова Рахыма Нургелдиевича хякимом города Ашхабад, освободив его от должности министра строительства и архитектуры Туркменистана.
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.