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США развязывают руки афганским талибам*, - В.Прохватилов
12:03 11.07.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 10.07.2021

О деятельности джихадистских группировок в Центральной Азии

Американские военные ночью спешно покинули военную базу Баграм в Афганистане, отключив электричество и не уведомив афганское командование, которое только утром обнаружило, что база брошена, сообщило агентство Ariana News.

Авиабаза в Баграме – это огромный военный объект размером с небольшой город, который использовался исключительно Соединенными Штатами и НАТО. Если боевики запрещенного в России "Исламского государства"* смогли долгое время удерживать под своим контролем обширные территории на Ближнем Востоке благодаря непрерывным поставкам оружия из Евросоюза через США и Саудовскую Аравию, говорится в докладе британской НПО Conflict Armament Research (CAR), то при уходе из Баграма американцы поступили проще: оставили афганским военным, которым они не доверяют, огромное количество вооружений и военной техники: сотни бронетранспортеров, тысячи автомобилей, стрелковое оружие, боеприпасы. Нет сомнений, что рано или поздно все это окажется в руках талибов.

База Баграм после ухода американцев

Американские разведслужбы считают, что "правительство Афганистана может рухнуть уже через шесть месяцев после завершения вывода американских войск из страны…".

После ухода американских военных в стране останутся тысячи афганцев (по оценкам, более 70 тысяч человек), сотрудничавших с американцами и имеющих все основания страшиться теперь за свои жизни. Талибы регулярно устраивают показательные казни таких соотечественников.

В Конгрессе США раздавались предложения перевезти "афганских друзей Америки" на остров Гуам, но возобладала иная точка зрения. США обратились к Казахстану, Таджикистану и Узбекистану с просьбой предоставить временное убежище 10 тысячам афганцев, "которые либо работали с Соединенными Штатами, либо сотрудничали с союзными войсками", пока их заявления о предоставлении визы для въезда в США будут изучаться спецслужбами, сообщает Reuters.

То, что среди афганских беженцев будут находиться агенты талибов и иных джихадистских группировок, ясно всем.

В республики Центральной Азии уже вернулись с Ближнего Востока сотни боевиков-салафитов. Подрывные стратегии, осуществляемые руками воинствующих исламистов, хорошо проработаны западными аналитическими центрами. В частности, Международная кризисная группа (Брюссель) рекомендует властям республик Центральной Азии и России "прикладывать дополнительные усилия к сотрудничеству с умеренными, авторитетными исламскими организациями и прочими лицами, включая аполитичных салафитов, которые сейчас ведут очень полезную работу на местах". Такие же рекомендации содержатся в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Так в чем заключается "очень полезная работа" салафитов "на местах"?

Обратимся к эксперту, бывшему киргизскому оппозиционеру, ныне проживающему в США, сотруднику аналитического центра The Modern Diplomacy Урану Ботобекову. В январе прошлого года он опубликовал исследование Anti-Russian Ideology of Central Asian Salafi-Jihadi Groups: Causes and Consequences, в котором дает развернутые характеристики лидеров салафитов, окопавшихся в Сирии.

После начала в 2011 году гражданской войны в Сирии несколько сотен исламских радикалов из Центральной Азии совершили хиджру в Сирию по призыву запрещенной в России "Аль-Каиды"*. В результате северо-западная сирийская провинция Идлиб, очаг вооруженного сопротивления, стала настоящим убежищем для мухаджиров (переселенцев) из бывшего Советского Союза и китайского Синьцзяна. Уран Ботобеков перечисляет группировки, окопавшиеся на тот период в Сирии: узбекские группировки "Катибат аль-Таухид валь джихад" (КТД) и "Катибат имам аль-Бухари" (КТБ), уйгуры запрещенной в России "Исламской партии Туркестана" (ИПТ)*, чеченские группировки "Джайш аль-Мухаджирин вал-Ансар" (ДМА) и "Аджнад Аль-Кавказ" (АК).

"За последние пять лет Идлиб стал не только убежищем для русскоязычных иностранных боевиков, но и местом подпитки агрессивной антироссийской идеологии центральноазиатских групп салафитов-джихадистов. Интересно отметить, что они активно используют Telegram-канал российского предпринимателя Дурова в социальных сетях для широкого распространения антироссийской идеологии. У центральноазиатских мухаджиров есть радиостанция "Голос Шама", которая также имеет веб-сайт www.muhajeer.com и ежедневно обновляет более десяти Telegram-каналов, прославляющих священный джихад и распространяющих антироссийскую пропаганду",

– пишет Уран Ботобеков.

Бывший лидер узбекской КТД Абу Салох (настоящее имя Сироджиддин Мухтаров) призывает своих сторонников создавать религиозно "чистые" общины, управляемые строго салафитским толкованием шариата. Абу Салох зовет к созданию на месте постсоветских республик Центральной Азии нового теократического государства как части исламского халифата. "Россия обвинила Абу Салоха в теракте в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, а власти Кыргызстана обвинили его в нападении на посольство Китая в Бишкеке 30 августа 2016 года", – отмечает Ботобеков.

Еще один идеолог центральноазиатского джихадизма – Абу Юсуф Мухожир, нынешний лидер узбекской группировки "Катибат Имам аль-Бухари", боевики которой поклялись в верности талибам. В видео, опубликованном 26 декабря 2019 года в Telegram, он призывает мусульман Центральной Азии и России делать финансовые пожертвования на цели "священной войны" и не становиться рабами русских кафиров (неверных).

В докладе Урана Ботобекова перечислены "медиаактивисты" Фарук Шами, Мухаммед Джазира, Гулям Мухаммед, Саад Мухтор, Абдул Азиз Казанлы, которые работают среди центральноазиатских джихадистов в Сирии, специализируясь по антироссийской пропаганде. "Несмотря на то, что центральноазиатские джихадисты считаются маленьким винтиком в транснациональной джихадистской сети, они в первых рядах тех, кто разрабатывает и распространяет антироссийскую идеологию на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке", – пишет Ботобеков.

Таковы "аполитичные салафиты, ведущие очень полезную работу на местах", уверяет Международная кризисная группа.

Российский аналитик Андрей Школьников полагает, что выход талибов на границы республик Центральной Азии радикализирует множество спящих ячеек джихадистов, а весь этот регион превратится в Гуляй-поле; под контролем нынешних властей останутся лишь крупные города.

В конце мая 2019 года корпорация RAND опубликовала доклад Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options ("Слишком большая и несбалансированная Россия. Оценка влияния затратных вариантов"). Похоже, путем перемещения в Таджикистан, Узбекистан и другие республики Центральной Азии тысяч "афганских друзей Америки" стратеги из Вашингтона рассчитывают уменьшить "слишком большую" Россию и "сбалансировать" ее, выбирая наименее "затратный вариант".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625994180
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