Умерла Катя Катина - самый яркий военкор войны в Донбассе

13:01 11.07.2021 Прощай, "Рыжая с камерой"

утром 9 июля скончалась военкор Катя Катина



Алексей Иванов



Утром 9 июля скончалась военкор Катя Катина (Екатерина Анатольевна Василенко), известная всему Донбассу как "Рыжая с камерой".



Она родилась 14 июня 1986 года в Донецке. С красным дипломом окончила Донецкий национальный университет по специальности "Английский язык и литература". Преподавала английский в школе, писала стихи, занималась модельным бизнесом. С началом боевых действий занялась журналистикой, работала на передовой в качестве военного корреспондента ИА News Front. Множество раз попадала под обстрелы, потеряла на войне любимого человека. Идейная. Бесстрашная. Талантливая. Конечно, фигурировала в базе укропского террористического "Миротворца". В начале 2021-го издала книгу "Рыжая с камерой: дневники военкора" ("Моя книга о войне в Донбассе, о том, что ей предшествовало, о людях, которые живут и воюют в республике. Это своеобразная история в лицах и событиях. Я хотела бы, чтоб люди знали правду о войне в Донбассе, чтоб узнали истории русских людей, живущих здесь, чтобы память погибших, о которых я пишу, была увековечена"). На днях у Кати случился инсульт, она попала в больницу в тяжелейшем состоянии. Сегодня умерла от кровоизлияния в мозг.



Выдержки из двух недавних интервью Кати - "Русской весне" и EurAsia Daily:



"В 2014 у меня, разумеется, была возможность уехать. Но для меня не было дилемм - здесь мои родители, любимый город, родная земля, как я могу бросить все в такой сложный момент? Кроме того, моя гражданская позиция и приверженность идеалам Русского мира заставили меня искать возможности быть полезной Республике. В один из последних дней мая, когда уже вовсю кипели бои в Славянске, я пришла в здание ОГА, нынешний Дом правительства, где составлялись списки добровольцев. Я хотела записаться в ополчение, но в тот день я никого не застала. Уже на выходе из здания я встретила знакомого, который рассказал мне о том, что информагентство "Юго-восточный фронт" (News Front мы стали называться позднее) ищет корреспондента в Донецке. Я решила попробовать. Училась всему на ходу, практическим путем... Ты просто выполняешь свою работу, и это должно быть качественно, и неважно, кто ты - здоровый, бородатый мужик или хрупкая рыжая девушка. Я точно так же ношу каску и броник, иногда приходилось проводить в нем весь день. И это просто часть работы".



"То, что все было не зря - бесспорно. В ЛДНР говорят на родном русском языке, знают и чтут свою историю, проводят парады Победы - уже ради этого стоило восстать против киевской хунты. Из положительного - по упрощенной схеме выдаются паспорта РФ, признаются республиканские документы, идет взаимодействие с Россией в разных сферах. Но нельзя не сказать и о негативном - люди устали от состояния ни войны, ни мира, от социальных проблем. Бойцы в траншеях откровенно измучены стоянием на месте, тем, что руки связаны и нельзя полноценно отвечать на обстрелы. Семь лет неопределенности кого угодно деморализуют, и пока что не видно ни конца, ни края этой войне. Но я знаю одно, и это мотивирует меня, как свет в конце длинного тоннеля - все закончится нашей Победой, и не только Донбасс целиком, но и вся Новороссия вернутся в Россию".



Редакция News Front: "Военкор Екатерина Катина с самого начала принимала активное участие в становлении и развитии Донецкой Народной Республики. Катерина работала в организации агентства News Front с момента ее основания, с 2014 года. Журналистка постоянно находилась в самых горячих точках ДНР, очень часто выезжала на передовые позиции Донбасса, не раз попадала под обстрелы и чудом оставалась жива. Она являлась руководителем корпункта нашего агентства в ДНР со дня его основания. Катя умерла совсем молодой, в июне ей исполнилось всего 35 лет. Причиной смерти считается кровоизлияние в мозг. На самом деле отпечаток наложила война, которая и подорвала ее здоровье. Трудно выразить словами нашу скорбь – она слишком велика. О Катерине Катиной останутся самые добрые воспоминания и светлая память!".



ТГ-канал "Донбасс решает": "Донбасс потерял отчаянного бойца. Серьезная утрата для всех нас. Таких преданных Донбассу и фронтовой журналистике людей поискать. Катя умела оказаться первой в самом эпицентре событий. Там, где нормальному человеку быть запрещает инстинкт самосохранения. За это ее ценили соратники и уважали даже враги. Досадно, Катя умерла совсем молодой. 1986 года рождения. Разве это возраст? Но жизнь она прожила отнюдь не короткую. Наоборот, большую и яркую, достойную. Формальная причина смерти - кровоизлияние в мозг. На самом деле - война. Скольких еще она убьет до срока если не пулями и осколками, то подорванным постоянным стрессом здоровьем? Кто знает... Последняя публикация Катиной в ее телеграм-канале "Рыжая с камерой" от 5 июля - фронтовой котенок. Будучи закаленным воином Донбасса, в душе она оставалась ребенком. Царствие Небесное рабе Божьей...".



Военкор Юрий Котенок: "Наши пути постоянно пересекались под Донецком, Горловкой, Докучаевском, Тельманово. Она выступила в моем канале. Ютуб удалял этот ролик вместе с моим каналом, я восстанавливал. Удалил снова - я снова разместил. В этой молодой женщине, ее словах Ютуб видел угрозу, наверное, за слова: "Однажды Донбасс вернется в Россию". Мы занимались одним делом и поэтому были близки. В наших репортажах и интервью - наши общие знакомые, военные и гражданские люди. Их сотни и тысячи. Нас объединила война. Сначала Катя потеряла любимого человека на этой подлой войне. Да, занялась не женским делом, как военкор, пропуская все через себя. Эмоции, напряжение, раны душевные и физические, боль утрат. Все через себя. По-иному не могла, ибо так воспитали. Рыжая с камерой... Она сгорела на войне. Царствие Небесное! Вечная память!!!".



Заместитель директора дирекции информационных программ "Вести" Андрей Медведев: "В сентябре 2019-го под Донецком погиб жених Кати Катиной, снайпер Андрей Куцкий, позывной "Скрипач". Героический парень из Одессы, который ушел в ополчение 2 мая 2014 года. Он сказал мне как-то, что для него в тот день не стоял выбор, а было однозначно понятно, что в Одессе он после этого жить не сможет. Теперь вот Катя Катина ушла. Я не знал ее лично, но всегда читал ее канал, смотрел репортажи. Крутая была и настоящая. Две жизни двух русских людей, отданные за Донбасс. А шире - за Россию".



Глава ДНР Денис Пушилин: "Совсем недавно Катя Катина подарила мне свою книгу - дневники военкора. И вот сегодня ее не стало... Катя навсегда останется ярким символом бесстрашия журналистов Русской Весны в Донбассе. Нам очень будет ее не хватать - энергичной, пытливой, храброй - рыжей девчонки с камерой. Самые искренние соболезнования родным и близким. Вечная светлая память Кате!".



Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка: "Сегодня утром перестало биться сердце Кати Катиной - известной в Республике и далеко за ее пределами журналистки, писательницы, невероятно талантливой и отзывчивой, совсем молодой девушки. Катя с первых дней войны поддерживала идеалы Донецкой Народной Республики и боролась за них до самого конца, всегда находилась на передовой военного и информационного фронта, там, где была действительно нужна. В любое время она была готова прийти на помощь людям и беззаветно отдавала призванию всю себя. Будучи удивительно ярким и многогранным человеком, Катя подходила к любому делу искренне и с открытым сердцем, верила в то, что делает, и любила жизнь - это всегда чувствовалось по ее делам и поступкам. Очень больно принимать то, что уходят такие молодые… Приношу искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Екатерины. Ее смерть - большая потеря для всех нас, для Республики в целом. Светлая память".



Ветеран ополчения, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко: "Это был неординарный человек, я с ней познакомился еще в 2014 году, она умудрялась совмещать мужественность со своей женственностью. Она не боялась быть на самой передовой и всегда показывала те преступления, которые совершает Украина против жителей Донбасса. Вместе с тем это была прекрасная девушка и обычная девушка, не отличающаяся от девушек Донбасса. Хочу сказать, что мы очень сожалеем о такой утрате. Земля ей пухом и Царствие Небесное".



Военкор Семен Пегов: "Не стало Кати Катиной. Военкора Русской Весны, поэтессы, талантливого и отважного человека... Ее знал весь Донбасс. За семь лет войны, наверное, не было окопа, где она ни побывала. Друзья Кати на днях писали, что у нее случился инсульт и она в больнице. Не верилось, что все так страшно. Сейчас больно от того, что мы все не сделали больше, чтобы ее спасти. Царствие небесное, Катя! Бог любит рыжих".



Донецкий корреспондент "КП" Юлия Андриенко: "На всех журналистских сборищах именно ее рыжую гриву мне особенно было приятно увидеть среди толпы коллег. Было в ней что-то, что отличало ее от них. Ни спеси, ни героического апломба, столь свойственного военкорам обоих полов, ни заносчивости... Слишком открытая, слишком бесхитростная, слишком ранимая. Как дитя".



Военкор Андрей Руденко: "Война никому не добавляла здоровье, вот и в наших рядах вновь потеря. Катя Катина "Рыжая с камерой", так многие ее называли. Отважная девчонка, которая не побоялась войны и взяла камеру для того, чтобы рассказать всему миру о происходящем на Донбассе. Царствие Небесное…".



Военкор Дмитрий Стешин: "Катя Катина умерла. Инсульт, спасти не смогли. Вчера только приехали из России препараты, для подготовки Кати к операции, не успели... Жаль, не увидела победу... Остались воспоминания, осталась книга и репортажи и наша память. Покойся с миром".



Заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова: "Сегодня утром скончалась Катя Катина, она же - "Рыжая с камерой", Катюша. У меня ступор… ей было всего 35. Открытый, добрый человек. Светлая память".



Председатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко: "Катя Катина ушла от нас... Яркий человек, замечательный журналист и отличный друг. Соболезнования от нашего журналистского сообщества родным, близким и друзьям".



Военкор Александр Сладков: "Катю жалко, очень жалко. Она была реальным репортером. Красивая, активная, ершистая, многим неудобная, но настоящая. Катя Катина. Пусть земля будет пухом".



Экс-председатель парламента Новороссии Олег Царев: "Умерла Катя Катина. Несколько дней была в коме... Мы дружили. Такая живая и яркая... Царство ей небесное".



РИА Катюша: "Вот и умерла Катюша - девочка, которая несла миру правду. Царствие небесное смелой, честной, доброй рыжей девчонке!".



Присоединяемся к многочисленным соболезнованиям в связи с трагическим, безвременным уходом Кати Катиной. Искренне скорбим.



Будем помнить, Катя. Источник - Завтра

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