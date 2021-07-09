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Верить обещаниям талибов - наивно и глупо. Каким будет новый Афганский эмират? - Л.Мисник
13:06 11.07.2021

"Верить их обещаниям недальновидно": каким будет Афганистан при талибах**
Эксперты предсказали, что станет с Афганистаном при "Талибане"**
Лидия Мисник

Перспектива перехода власти в руки талибов** сегодня становится все более реальной с учетом того, как быстро переходят под их контроль территории Афганистана. Если они действительно начнут руководить страной, то поведут ее по пути шариатского государства, считает эксперт. О том, как может выглядеть Афганистан при талибах*, - в материале "Газеты.Ru".

Переход власти в руки талибов (организация запрещена в России)* вполне реален

Запрещенная в России террористическая группировка "Талибан"* объявила об установлении контроля над 85% территории Афганистана. Об этом представитель группировки Сухаил Шахин сообщил South China Morning Post.

Помимо стремительного захвата территорий, талибы* также решили проводить активную переговорную политику. На прошедших в Москве переговорах они частично обозначили свою позицию. Как заявили в политическом офисе террористической организации, талибы* не хотят участвовать в международных конфликтах, нарушать границу с Таджикистаном и не собираются захватывать власть в Афганистане военным путем - районы переходят под их контроль через переговоры с племенами. К тому же они пообещали представителям российского правительства не нарушать границы стран Средней Азии, заявили в МИД РФ.

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Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты сходятся во мнении, что перспектива перехода власти в Афганистане в руки талибов* вполне реальна.

Вместе с тем открытым остается вопрос о том, как именно они могут установить свое руководство в стране.

"Судя по всему, талибы* готовятся к силовому решению вопроса. Они не готовы идти на переговоры и делают ставку на силовой захват власти. Это приведет к эскалации ситуации, потому что противоположные стороны тоже не готовы сдаваться. Если так будет продолжаться, будущее Афганистана определит большая война между талибами* и теми силами, которые сейчас формируются", - сказал директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

Будет как в 1996-м

Говоря о том, что может произойти, если к власти в Афганистане придут талибы*, эксперты вспоминают, как боевики захватили Кабул в 1996 году. В сентябре того года афганская столица сдалась без боя.

Жертвой террористов пал последний глава единого Афганистана Мохаммад Наджибулла - в тот момент он находился в убежище. Наджибуллу и его родного брата Ахмадзая выволокли из здания миссии ООН, несколько часов пытали и возили по городу на автомобиле, привязав за ноги к бамперу. Затем тела братьев повесили на одной из площадей Кабула.

Талибы* стремились тогда и стремятся теперь установить в Афганистане шариатское государство, объяснил старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Когда в 1996 году талибы* вошли в Кабул, они установили законы шариата повсеместно, напомнил он. По его словам, идеология "Талибана"* в любом случае представляет собой угрозу современному светскому государству вне зависимости от того, где оно находится.

"Женщины одеваются в черное, им не разрешают выходить из дома даже без мужчины и не разрешают работать. Эта история преподносится как самое ужасное проявление шариатского государства, но на самом деле там много всяких правил, которые в цивилизованном обществе считаются неприемлемыми", - подчеркнул эксперт.

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Он привел в пример Саудовскую Аравию, где женщинам разрешили водить машину. Талибы*, убежден он, такое решение не примут и ни на шаг не отойдут от своих принципов.

"Недавно прочитал интервью с афганкой, которая работает в салоне красоты в Кабуле. Она правильно представляет себе перспективу: в лучшем случае она потеряет работу, в худшем - ее убьют", - объяснил Чупрыгин.

Талибы* постоянно говорят, что будут соблюдать права женщин, и дают подобные обещания, но это все ограничивается красивыми фразами, обратил внимание Омар Нессар. По его словам, в определенных вопросах они популисты.

"Было бы неправильно выстраивать какие-то планы, видеть перспективы в обещаниях, которые они дают. Это не правительство, это запрещенная группировка. Верить, что они поступят так, как обещают, на мой взгляд, не очень дальновидно", - сказал эксперт.

Установление шариата в стране на сегодняшний день неприемлемо для большинства соседних государств: ни Пакистану, ни Китаю, ни кому-либо еще. Даже Иран "не стремится получить себе такого замечательного соседа", говорит Андрей Чупрыгин. Проблема Афганистана, по его мнению, будет решаться совместными усилиями этих стран и Индии при участии России.

Что будет с другими террористами

Представитель талибов* Сухаил Шахин заявил изданию South China Morning Post, что присутствие в Афганистане запрещенной в России группировки "Аль-Каида" (организация запрещена в России) "в прошлом", и талибы* не дадут ей больше действовать в стране. Он назвал ее наличие в Афганистане наследием времен президента страны Бурхануддина Раббани, правительство которого пало после захвата Кабула талибами* в 1996 году.

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Один из руководителей политофиса талибов* в Катаре Шахабуддин Делавар на пресс-конференции в Москве заявил, что движение намерено бороться с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" (организация запрещена в России)* в Афганистане.

Андрей Чупрыгин обратил внимание на отношение талибов* к другим террористическим организациям. По словам эксперта, на территории Афганистана действует целый ряд таких общеизвестных группировок, с которыми у талибов* "любви нет".

Если талибы* придут к власти, они, скорее всего, не допустят, чтобы другие религиозные группировки доминировали в этой стране, считает Омар Нессар.

При этом он предупредил, что в отношениях с талибами* нужно готовиться к разным сценариям, даже если поверить некоторым их обещаниям о, например, намерениях бороться с наркогрузами.

*"Талибан" и "Исламское государство" - запрещенные в России террористические группировки.

Источник - Газета.Ru
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