 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 11.07.2021
15:14  КырПогранцы пытались украсть тадж-скот. Подробности Росраватского инцидента
14:29  "Афган сдал. Афган принял" - соцсети о разговоре Путина с Байденом
14:27  Горячий стан: Москва не считает талибов угрозой
14:25  В Германии впервые ввели чрезвычайную ситуацию из-за атаки хакеров
14:23  РосМИД затеял обнимашки с бородачами. Может само рассосется?
13:16  И не друг, и не враг: почему Украина пытается сблизиться с Китаем, - И.Кармазин
13:14  В ЮАР, где разрешено многоженство, предлагают узаконить и многомужество

13:06  Верить обещаниям талибов - наивно и глупо. Каким будет новый Афганский эмират? - Л.Мисник
13:01  Умерла Катя Катина - самый яркий военкор войны в Донбассе
13:00  В США либерасты продолжают валить памятники "неправильным" героям прошлого
12:47  Новый герой? Умер грузинский журналист Лашкарава, зверски отмудоханный на гей-параде в Тбилиси
12:03  США развязывают руки афганским талибам*, - В.Прохватилов
12:02  100-летие китайского опыта сквозь призму советской мечты, - В.Пироженко
11:23  Аркадаг перетряхнул свой КабМин: новые вице-премьеры (Пурчеков), и министры (Орунов)
11:00  Экс-глава МВД Туркмении генерал Чакыев неожиданно возглавил новосозданное Агентство транспорта и коммуникаций Туркмении
10:44  В Туркмении новый глава Центробанка - Мушшиков (бывший вице-премьер). Аннадурдыев - не оправдал
09:24  Казахстан хочет реализовать крупнейший в мире проект по производству экологически чистого водорода
09:07  Что Таджикистану сулит господство "Талибана"? - К.Ибрагимова
08:02  Аркадаг отнял у сына Сердара должность главы Высшей контрольной палаты Тукрмении, но оставил вице-премьером
00:55  Талиб-ага пришел... УзбМинюст Давлетов объяснил снятие запрета на чадры и паранджи
00:48  Два хозяина Центральной Азии. Китай и Россия разделят сферы влияния, - Эмиль Авдалиани
Суббота, 10.07.2021
21:43  Туркменистан срочно перебросил военную технику к границе с Афганистаном. Все полтора танка...
15:04  За день сразу три землетрясения пошатали Алматы. Природа гневается
15:02  Юрист Карашукеев возглавил Минсельхоз Казахстана. Хуже не будет?
14:00  Афганистан: США уходят, Турция приходит?
13:58  Байден забыл имя министра здравоохранения и социальных служб. Размягчение мозга
13:55  Гульнара Каримова встретила свое 49-летие в тюрьме
12:18  Умер от КОВИ депутат УзбПарламента Абдурахим Курбонов
11:44  Центральная Азия: кому - почести, кому - горести, - И.Джорбенадзе
10:38  Таджикистан крепко землетряхнуло - 6 баллов, 5 жертв
10:16  При ГосДепе США учреждена должность спецпосланника по правам ЛГБТ
09:13  "Талибан" пришел на все границы. Боевики готовятся к воссозданию "исламского эмирата", - К.Кривошеев
09:06  Вице-мэр таджикского Куляба Рахимов задержан за корруп
01:02  Мы тут как подопытные обезьяны: Казахский генерал выдвинул обвинение США и умер
00:36  "Ситуация плохая, но это еще не катастрофа". Талибы ворвались в Кандагар!
00:31  РосМИД грубо нарушил РосЗаконы. Объяснился роман Москвы с запрещенным "Талибаном", - М.Ростовский
00:27  Как талибы победили армию США примитивным оружием, - Алексей Анпилогов
00:23  Идлибская катастрофа. Путин диктует ход событий - Запад беспомощно наблюдает, - Tagesspiegel
00:22  Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон... бесконечное появление вариантов Covid-19, - Le Monde
00:05  Кто убил президента Гаити? - Нил Никандров
00:04  Ликвидация Молдовы стоит 56 миллионов евро, - А.Цуканова
00:02  Послом Узбекистана в Японии назначен Мухсинхужа Абдурахмонов
Пятница, 09.07.2021
19:44  Европарламент призывает бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за нарушений прав человека
19:42  На границе Афганистана и Туркменистана слышна стрельба
14:12  Графоман с манией величия? Экс-пресс-секретарь Узбпреза Алламжонов написал книгу "Алламжонов виноват"
14:10  В Ташкенте уничтожили "Мону Лизу"
14:07  Продолжит ли правительство Узбекистана практику принудительных выселений?
13:31  Пала Ислам-Кала. Талибы развивают наступление на гератском (западном) направлении
13:10  Узбекистан выпускает два транша цветных фантиков - "суверенных евробондов" - $870 млн на 10 лет
11:19  Экс-президент ЮАР и афро-расист Джейкоб Зума сел в тюрьму за коррупцию
11:01  Как однажды казахи просили афганского Ахмад- шаха Дуррани защитить их от агрессии Китая (история), - Н.Нуртазина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В ЮАР, где разрешено многоженство, предлагают узаконить и многомужество
13:14 11.07.2021

Пумза Филани
BBC News, Йоханнесбург

Предложение правительства ЮАР легализовать полиандрию (многомужество) вызвало в консервативных кругах страны понятное оживление.

Профессор Коллис Мачоко, специалист в этой области, не удивлен.

"Африканские общества не готовы к истинному равенству. Мы не знаем, что делать с женщинами, которых мы не можем контролировать, и возражения сводятся именно к вопросам контроля", - сказал он в интервью Би-би-си.

Многоженство в России: миф или реальность?
ВЦИОМ: россияне категорически не одобряют многоженство

В Южной Африке одна из самых либеральных конституций в мире, она предусматривает однополые браки и полигамию для мужчин.

Бизнесмену и телеведущему Мусе Мселеку, у которого четыре жены, идея многомужества не нравится.

"Это разрушит африканскую культуру. А как насчет детей в этих браках? Как они узнают, чьи они дети?"- вопрошает Мселеку, который играет главную роль в южноафриканском реалити-шоу о своей полигамной семье. - Женщина не может взять на себя роль мужчины. Это неслыханно. Будет ли женщина теперь платить лоболу [традиционный выкуп за невесту] за мужа? Возьмет ли муж ее фамилию?"

Тайные союзы

Профессор Мачоко занимался исследованиями полиандрии в своей родной стране - соседней Зимбабве. Он поговорил с 20 женщинами и 45 мужчинами, состоящими в подобных браках, хотя они не признаются законом и вообще являются социальным табу.

"Некоторые в обществе воспринимают полиандрию недоброжелательно, поэтому он была загнана в подполье. Секретность тут как у масонов, - говорит он. - Столкнувшись с кем-то незнакомым, кому они не доверяют, эти люди просто отрицают, что состоят в подобном браке. Все это из-за страха репрессий и преследования".

Муса Мселеку с женами
Ведущий реалити-шоу и и многоженец Муса Мселеку считает многомужество "неафриканским"

Все участники исследования профессора Мачоко жили отдельно, но состояли в полиандрическом браке и не скрывали этого.

"Одну женщину увлекла идея о полиандрическом браке, когда она училась в шестом классе и узнала о том, что у пчелиной матки множество "мужей", - говорит он.

Повзрослев, она начала заниматься сексом с несколькими партнерами, которые знали о существовании друг друга. Четверо из них со временем стали ее мужьями, а всего их у нее девять.

Жизнь и взгляды четвертой жены президента ЮАР

В полиандрии женщина часто инициирует отношения и предлагает мужьям присоединиться к ее союзу. Некоторые платят выкуп за невесту, другие предпочитают поддерживать ее в повседневной жизни. Женщина может изгнать мужа, если считает, что он дестабилизирует отношения с другими партнерами.

По словам профессора Мачоко, главной причиной, по которой его собеседники согласились на многомужество, была любовь. Они не хотели рисковать потерей супруги.

Некоторые мужчины также говорили о том, что не удовлетворяли своих жен в сексуальном плане и соглашались на полиандрический брак, чтобы избежать развода или романов на стороне.

Другой причиной было бесплодие: некоторые мужчины соглашались на полиандрический брак, чтобы их супруга могла иметь детей. Таким образом, они могли сохранить лицо и избежать клейма "выхолощенного".

Возражения клериков

Профессор Мачоко утверждает, что ему ничего не известно о полиандрических браках в Южной Африке. Тем не менее, борцы за гендерное равноправие обратились к правительству с просьбой легализовать такие союзы в интересах равенства полов, поскольку в настоящее время закон разрешает мужчине иметь более одной жены.

Это предложение было включено в документ, официально известный как "Зеленая книга", который правительство опубликовало для общественного обсуждения. Власти ЮАР начинают самый значительный пересмотр законов о браке с момента падения режима апартеида в 1994 году.

Картинка

"Важно помнить, что цель "Зеленой книги" - это защита прав человека, нельзя упускать это из виду, - говорит Шарлин Мэй, адвокат Женского юридического центра, занимающегося вопросами прав женщин. - Мы не можем отвергнуть правовую реформу, потому что она бросает вызов определенным патриархальным взглядам в нашем обществе".

В "Зеленой книге" также предлагается официально признать мусульманские, индуистские, еврейские и растафарианские браки.

Хотя предложение о легализации полиандрии часто не вызывает возражений, оно вызвало понятное отторжение у представителей духовенства, занимающих места в парламенте.

"Пятый этаж": в России растет интерес к многоженству

Лидер оппозиционной Африканской христианско-демократической партии преподобный Кеннет Мешу заявил, что полиандрия разрушит общество.

"Настанет момент, когда один из мужчин скажет - ты проводишь большую часть времени с другим, - и между мужчинами возникнет конфликт", - добавил он.

Лидер исламской партии "Аль-Джама" Ганиф Хендрикс сказал: "Похоже, что, когда родится ребенок, выяснять, кто его отец, придется с помощью ДНК-тестов".

"Дети семьи"
Муса Мселеку призвал южноафриканцев не заходить слишком далеко в вопросах равенства.

"Если что-то есть в конституции, это не означает, что нам это принесет пользу", - сказал он.

ДНК тест
Критики утверждают, что детям в таких браках потребуются тесты ДНК, чтобы выяснить, кем был их отец

На вопрос, почему у женщины не может быть нескольких мужей, при том, что у него самого четыре жены, он ответил: "Меня называют лицемером из-за моего брака, но лучше я выскажусь сейчас, чем промолчу. Все, что я могу сказать, - что это не по-африкански. Мы не можем изменить себя".

Однако по словам профессора Мачоко, полиандрию в свое время практиковали в Кении, Демократической Республике Конго и Нигерии, и до сих пор практикуют в Габоне, где она разрешена законом.

Кения: женщины-парламентарии против закона о полигамии

"С приходом христианства и началом колонизации роль женщин уменьшилась. Они больше не были равны мужчинам. Брак стал одним из инструментов для установления иерархии".

Мачоко считает, что причина беспокойства по поводу детей, рожденных в полиандрическом браке - это патриархат: "Вопрос о детях решить просто. Все дети, родившиеся в таком союзе - это дети семьи".

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625998440
Новости Казахстана
- Спикер Сената: "Социальное предпринимательство получает системную поддержку"
- Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Кадровые перестановки
- Военнослужащие принимают участие в совместных казахстанско-турецких маневрах
- Скончался выдающийся режиссер Сатыбалды Нарымбетов
- Завершено досудебное расследование в отношении экс-министра здравоохранения
- О ликвидации международных наркоканалов
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2021 года №608
- Телеграммы и письма по случаю Дня столицы и дня рождения Елбасы
- Спикер Сената встретился с Послом Саудовской Аравии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  