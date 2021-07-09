И не друг, и не враг: почему Украина пытается сблизиться с Китаем, - И.Кармазин

13:16 11.07.2021 Киев и Пекин подписали экономическое соглашение



Игорь Кармазин



Украина пытается подружиться с Китаем. В партии Зеленского заявили, что будут перенимать опыт компартии Китая. Киев также отозвал свою подпись под заявлением ООН о нарушении в КНР прав уйгуров. Наконец, две страны подписали экономическое соглашение, которое предполагает реализацию совместных проектов в области строительства инфраструктуры. "Известия" разбирались в ситуации.



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Украина пытается подружиться с Китаем. Лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что партия Зеленского намерена перенимать опыт у компартии КНР в управлении экономикой и построении государства. По словам Арахамии, принципы у двух партий "во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу". Кроме того, представитель "Слуги народа" рассказал, что прочел на русском языке книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении" и пообещал содействовать изданию этой книги на украинском языке.



Заявления вызвали некоторое удивление на Украине. Во-первых, никто не отменял в стране политику декоммунизации. Во-вторых, в партии "Слуга народа" ранее говорили, что считают своей идеологией либертарианство. Дело дошло до того, что заявления пришлось комментировать товарищам Арахамии. "Когда мы говорим об общих принципах, о которых он [Арахамия] говорил, то это имеется в виду как раз то, что любая партия должна работать в интересах своих избирателей и в интересах народа", - объяснил первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.



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Но только заявлениями партийного функционера дело не ограничилось. 22 июня на сессии Совета ООН по правам человека более 40 стран мира обратились к властям Китая с критическим заявлением о притеснении уйгуров. Среди авторов обращения оказалась и Украина. Однако уже 25 июня Киев отозвал свою подпись под документом. В СМИ решение дипломатов связывали с тем, что Китай мог заблокировать поставки 500 тыс. доз вакцины CoronaVac, которой сейчас прививают украинцев. Пекин обвинения в шантаже категорически отрицал. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба загадочно комментировал произошедшее. "История еще не отыграна, поэтому не буду вдаваться в детали", - говорил глава МИДа.



Позже выяснилось, что только вакциной дело не ограничивалось. 30 июня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение. Оно предусматривает расширение сотрудничества, в том числе реализацию совместных проектов в области строительства инфраструктуры, под которые Украина сможет привлекать средства на льготных условиях от правительства КНР. Бывший министр инфраструктуры Украины Виктор Довгань сообщил, что соглашение готовилось три года. Пилотными инфраструктурными проектами станут строительство моста в городе Кременчуг, а также первая очередь киевской кольцевой дороги. Интересно при этом, что соглашение подписали 30 июня, а информация об этом на Украине появилась только 6 июля.



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В последние два года Китай для Украины стал главным торговым партнером. В 2019 году товарооборот составил $12,7 млрд, в 2020-м - $15,4 млрд. КНР является ключевым импортером украинской железной руды и сельхозпродукции. Это миллиарды долларов в год валютной выручки для Украины.



Безоблачными отношения двух стран, однако, назвать нельзя. Отношения омрачают периодические скандалы. Крупнейший из них связан с запорожским заводом авиационных двигателей "Мотор Сич". В 2016 году Пекин, заинтересованный в получении технологий, скупил 56% акций предприятия. Сделка вызвала резкую критику со стороны США. Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон требовал любой ценой вернуть акции под контроль Киева, а глава Госдепа Майк Помпео отчитывал Киев за "неподобающее сотрудничество".



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В итоге Служба безопасности Украины (СБУ) усмотрела в действиях китайцев "признаки диверсии" и завела уголовное дело. Суд наложил арест на 56% акций компании. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Мотор Сич" - стратегическое предприятие и продать его можно только с согласия главы государства. Представители китайской компании пожаловались на то, что они лишены возможности пользоваться приобретенными активами. В декабре 2020-го они подали иск в международный суд, свой ущерб представители КНР оценили в $3,5 млрд. В ответ Украина ввела санкции против четырех китайских компаний и одного физического лица, принимавших участие в сделках по приобретению акций "Мотор Сич". А в марте Зеленский подписал указ о национализации предприятия.



Еще один скандал разгорелся в декабре 2020 года, когда МИД Украины решил демонтировать со всех своих зданий оборудование китайской компании Huawei. Кроме того, украинская власть отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco. Интересно, что сообщил об этих решениях Киева заместитель госсекретаря США Кит Крач. Американский чиновник обвинил китайские компании в том, что они готовы пожертвовать доходами, "чтобы получить личные данные".



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Наконец, в марте 2021 года обострились политические противоречия. В середине месяца китайская делегация посетила Крым, представители Поднебесной выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес полуострова. В свою очередь, министр обороны Украины Андрей Таран посетил Японию. На встрече с коллегой Нобуо Киши он выразил поддержку Токио в его спорах с Пекином из-за границ в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Кроме того, Таран выступил против китайского закона о морской полиции, который был принят в связи с территориальными спорами и разрешил береговой охране КНР стрелять по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета.



Что говорят эксперты



Эксперты считают, что о сближении Украины и Китая говорить рано. "Киев лишь демонстрирует, что готов повернуться в сторону Китая. Видимо, причина в том, что до украинских политиков наконец дошло, что ни в ЕС, ни в НАТО страну не примут. Особенно показательным в этом смысле стало выступление Ангелы Меркель, которая сказала, что следующими членами ЕС станут шесть балканских государств, а про Украину даже не упомянула. Видимо, в Киеве затаили на Запад определенную обиду, решили показать, что есть другие варианты сотрудничества", - говорит "Известиям" украинский политолог Андрей Золотарев. Он добавляет, что контакты Киева и Пекина получат негативную оценку в Вашингтоне. "Думаю, американцы не потерпят улучшения отношений с КНР. В ближайшее время мы увидим, какая именно будет реакция", - подчеркивает собеседник.



Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев говорит, что Киев начал ревновать, чувствовать, что США уделяют стране меньше внимания. "Мы наблюдаем попытки Украины снова привлечь внимание Вашингтона, повысить ставки перед предстоящей встречей Зеленского и Байдена. В Китае, в свою очередь, сближение с Украиной, вероятно, воспринимают как элемент давления на американцев. Вторая версия - за сближением Украины и Китая стоят американцы, которые таким образом хотят вбить клин между КНР и Россией. Думаю, понятнее станет, когда мы увидим реакцию США на контакты Киева и Пекина", - подчеркивает эксперт. Источник - Известия

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