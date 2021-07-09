РосМИД затеял обнимашки с бородачами. Может само рассосется?

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14:23 11.07.2021

Талибы раскрыли планы насчет Афганистана и других стран

Делегаты афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) по итогам переговоров в Москве раскрыли планы насчет Афганистана и других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политофиса движения.

В частности, представители движения заверили, что его войска не намерены нарушать целостность государств Средней Азии.

Визит в Москву

О том, что делегация талибов прибыла на переговоры в Москву, стало известно в четверг, 8 июля. Визит представителей движения в российскую столицу продлится два дня. Делегацию возглавил один из руководителей политофиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами. Талибы провели встречу со спецпредставителем президента России по Афганистану, главой второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым.

Что пообещали талибы

В ходе встречи Кабулов выразил обеспокоенность дестабилизацией обстановки на севере страны и призвал талибов не допустить выхода конфликта за пределы Афганистана. В ответ на это талибы заявили, что не намерены использовать территорию страны для нападения на другие государства, в том числе Россию. Члены делегации гарантировали безопасность границ среднеазиатских государств и иностранных представительств на территории страны.

На встрече делегация Исламского эмирата повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо
делегация "Талибана"
о своих планах относительно Афганистана и других стран

Кроме того, представители движения заверили, что заинтересованы в достижении устойчивого мира в Афганистане. Они также пообещали, что обеспечат работу погранпереходов с соседними странами в штатном режиме.

Переговоры в Тегеране

За день до этого в Тегеране начались переговоры между представителями террористического движения "Талибан" и властями Афганистана. Открывая встречу, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о поражении Соединенных Штатов в регионе, тем самым объяснив вывод американских войск из Афганистана. По мнению дипломата, присутствие США в этой стране на протяжении более двух десятилетий нанесло ей огромный ущерб. Чтобы компенсировать его, афганские политики "должны принимать трудные решения" и идти на диалог.

Ухудшение ситуации в Афганистане

Накануне, в среду, 7 июля, глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с лаосским коллегой Саленсай Коммаситом заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Министр связал это с выводом американских войск из страны.

Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск
Сергей Лавров
об ухудшении ситуации в Афганистане

Так или иначе, Москва продолжит выполнять свои обязательства по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сделает все возможное для пресечения агрессии, подчеркнул глава российского МИД. Он отметил, что представители секретариата организации посетили приграничную зону для оценки текущей ситуации.

Что происходит в Таджикистане

7 июля власти Таджикистана запросили помощи у стран-членов ОДКБ из-за ситуации на границе с Афганистаном, которая сложилась после вывода из региона американских войск. По словам постпреда страны при организации Хасана Султонова, граница между двумя государствами представляет собой труднодоступную горную местность и в одиночку контролировать ее для руководства Таджикистана в настоящих условиях затруднительно.

Между тем боевики "Талибана" продвигаются все дальше к границам Таджикистана. Они напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию. На фоне роста напряженности в регионе Таджикистан объявил о мобилизации армии. В связи с этим у политиков и экспертов возникают опасения, что Россию ожидает наплыв беженцев из Средней Азии. 8 июля талибы водрузили свой флаг на мосту между Афганистаном и Таджикистаном.

Введут ли российские войска в Афганистан

В ходе лекции в Дальневосточном федеральном университете Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил, что считает ответ очевидным. В то же время он отметил, что в случае нападения боевиков из Афганистана на Таджикистан ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Душанбе.

Министр подчеркнул, что в результате пробуксовки политической жизни Афганистана образуются ниши, куда втягиваются не боевики "Талибана", а члены "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). При этом "Исламское государство" целенаправленно размещает своих боевиков на севере страны у границы с союзниками России, добавил Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 июля заявил, что Москва не ведет переговоров с официальным Кабулом на предмет ввода российских войск в Афганистан.

Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется
Дмитрий Песков
о возможности ввода российских войск в Афганистан

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб также опроверг информацию о переговорах с Россией насчет поставок вооружений в страну.

Роль США

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность, в частности, аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция. Также США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам во время их кампании.

8 июля Байден уточнил, что окончательно американские войска из страны будут выведены 31 августа. При этом он исключил падение правительства Афганистана после вывода из страны американских сил.

Марина Совина

Источник - Lenta.ru
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