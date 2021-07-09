В Германии впервые ввели чрезвычайную ситуацию из-за атаки хакеров

14:25 11.07.2021

Чрезвычайную ситуацию объявили в округе Анхальт-Битерфельд (федеральная земля Саксония-Анхальт) из-за хакерской атаки, это стало первым подобным случаем в Германии. Об этом пишет в субботу, 10 июля, газета Die Zeit.



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Уточняется, что несколько дней назад атаке подверглась компьютерная система округа. Как заявили в администрации, их работа практически парализована почти на две недели. Таким образом, на протяжении этого времени там не смогут выплачивать социальные и другие пособия.



По словам представителя администрации, решение объявить ЧС приняли для того, чтобы "быстрее отреагировать". К работе на месте уже подключилось федеральное управление информационной безопасности в Германии.



Отмечается, что подобные случаи хакерских атак уже фиксировались ранее, но ни разу при этом не объявляли ЧС.



Ранее, 7 июля, заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов сообщил, что за прошедший год число хакерских атак на критическую инфраструктуру страны выросло в 3,5 раза.



Храмов также рассказал, что за последние пять лет существенно выросло число компьютерных преступлений - с 65 тыс. до 510 тыс. По его словам, такие действия наносят ущерб как коммерческим структурам, так и гражданам.