 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 11.07.2021
15:14  КырПогранцы пытались украсть тадж-скот. Подробности Росраватского инцидента
14:29  "Афган сдал. Афган принял" - соцсети о разговоре Путина с Байденом
14:27  Горячий стан: Москва не считает талибов угрозой
14:25  В Германии впервые ввели чрезвычайную ситуацию из-за атаки хакеров
14:23  РосМИД затеял обнимашки с бородачами. Может само рассосется?
13:16  И не друг, и не враг: почему Украина пытается сблизиться с Китаем, - И.Кармазин
13:14  В ЮАР, где разрешено многоженство, предлагают узаконить и многомужество

13:06  Верить обещаниям талибов - наивно и глупо. Каким будет новый Афганский эмират? - Л.Мисник
13:01  Умерла Катя Катина - самый яркий военкор войны в Донбассе
13:00  В США либерасты продолжают валить памятники "неправильным" героям прошлого
12:47  Новый герой? Умер грузинский журналист Лашкарава, зверски отмудоханный на гей-параде в Тбилиси
12:03  США развязывают руки афганским талибам*, - В.Прохватилов
12:02  100-летие китайского опыта сквозь призму советской мечты, - В.Пироженко
11:23  Аркадаг перетряхнул свой КабМин: новые вице-премьеры (Пурчеков), и министры (Орунов)
11:00  Экс-глава МВД Туркмении генерал Чакыев неожиданно возглавил новосозданное Агентство транспорта и коммуникаций Туркмении
10:44  В Туркмении новый глава Центробанка - Мушшиков (бывший вице-премьер). Аннадурдыев - не оправдал
09:24  Казахстан хочет реализовать крупнейший в мире проект по производству экологически чистого водорода
09:07  Что Таджикистану сулит господство "Талибана"? - К.Ибрагимова
08:02  Аркадаг отнял у сына Сердара должность главы Высшей контрольной палаты Тукрмении, но оставил вице-премьером
00:55  Талиб-ага пришел... УзбМинюст Давлетов объяснил снятие запрета на чадры и паранджи
00:48  Два хозяина Центральной Азии. Китай и Россия разделят сферы влияния, - Эмиль Авдалиани
Суббота, 10.07.2021
21:43  Туркменистан срочно перебросил военную технику к границе с Афганистаном. Все полтора танка...
15:04  За день сразу три землетрясения пошатали Алматы. Природа гневается
15:02  Юрист Карашукеев возглавил Минсельхоз Казахстана. Хуже не будет?
14:00  Афганистан: США уходят, Турция приходит?
13:58  Байден забыл имя министра здравоохранения и социальных служб. Размягчение мозга
13:55  Гульнара Каримова встретила свое 49-летие в тюрьме
12:18  Умер от КОВИ депутат УзбПарламента Абдурахим Курбонов
11:44  Центральная Азия: кому - почести, кому - горести, - И.Джорбенадзе
10:38  Таджикистан крепко землетряхнуло - 6 баллов, 5 жертв
10:16  При ГосДепе США учреждена должность спецпосланника по правам ЛГБТ
09:13  "Талибан" пришел на все границы. Боевики готовятся к воссозданию "исламского эмирата", - К.Кривошеев
09:06  Вице-мэр таджикского Куляба Рахимов задержан за корруп
01:02  Мы тут как подопытные обезьяны: Казахский генерал выдвинул обвинение США и умер
00:36  "Ситуация плохая, но это еще не катастрофа". Талибы ворвались в Кандагар!
00:31  РосМИД грубо нарушил РосЗаконы. Объяснился роман Москвы с запрещенным "Талибаном", - М.Ростовский
00:27  Как талибы победили армию США примитивным оружием, - Алексей Анпилогов
00:23  Идлибская катастрофа. Путин диктует ход событий - Запад беспомощно наблюдает, - Tagesspiegel
00:22  Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон... бесконечное появление вариантов Covid-19, - Le Monde
00:05  Кто убил президента Гаити? - Нил Никандров
00:04  Ликвидация Молдовы стоит 56 миллионов евро, - А.Цуканова
00:02  Послом Узбекистана в Японии назначен Мухсинхужа Абдурахмонов
Пятница, 09.07.2021
19:44  Европарламент призывает бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за нарушений прав человека
19:42  На границе Афганистана и Туркменистана слышна стрельба
14:12  Графоман с манией величия? Экс-пресс-секретарь Узбпреза Алламжонов написал книгу "Алламжонов виноват"
14:10  В Ташкенте уничтожили "Мону Лизу"
14:07  Продолжит ли правительство Узбекистана практику принудительных выселений?
13:31  Пала Ислам-Кала. Талибы развивают наступление на гератском (западном) направлении
13:10  Узбекистан выпускает два транша цветных фантиков - "суверенных евробондов" - $870 млн на 10 лет
11:19  Экс-президент ЮАР и афро-расист Джейкоб Зума сел в тюрьму за коррупцию
11:01  Как однажды казахи просили афганского Ахмад- шаха Дуррани защитить их от агрессии Китая (история), - Н.Нуртазина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Горячий стан: Москва не считает талибов угрозой
14:27 11.07.2021

Почему РФ не будет вводить войска в Афганистан

Эльнар Байназаров
Мария Васильева

Угрозы со стороны талибов Таджикистану, РФ или ОДКБ сейчас не существует. Об этом по итогам переговоров с делегацией группировки в Москве "Известиям" заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. 9 июля стало известно, что запрещенное в РФ движение "Талибан" вплотную подошло ко второму крупнейшему городу Афганистана - Кандагару и ведет усиленные обстрелы его районов. Падение южной столицы еще не означает, что талибы быстро продвинутся к хорошо укрепленному Кабулу, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Они уверены, что Россия вмешиваться в гражданскую войну в исламской республике не станет, поддержка ограничится военной помощью афганскому правительству и укреплением пограничных войск в Таджикистане.

Угрозы России нет

"Талибан" (запрещено в РФ) контролирует уже свыше 85% территории Афганистана, или 174 уезда из 398, заявили представители политбюро движения на пресс-конференции в Москве. Данные группировки подтверждает и вашингтонский аналитический центр FDD: по его информации, талибы контролируют уже 204 из 398 округов страны, еще в 123 округах идут бои.

В пятницу, 9 июля, "Талибан" атаковал Кандагар, столицу одноименной южной провинции на юге Афганистана. Местный портал TOLO News сообщил, что группировка продолжает прямые обстрелы пригородов, однако сам населенный пункт, как уточнили в пресс-службе полиции региона, остается под контролем официальных властей.

Горящая граница: афганские силовики бегут от талибов в Таджикистан
Экстремисты отвоевали уже 150 районов Афганистана

Талибы контролируют свыше 70% афганской госграницы, в том числе оба КПП с Таджикистаном и Узбекистаном. 8 июля "Талибан" поднял свой флаг на "мосту дружбы" на афгано-таджикской границе. В тот же день движение взяло под свой контроль переходы "Ислам-Кала" и "Тургунди" на границе с Ираном в провинции Герат.

Москва обеспокоена возможностью переноса военных действий в Таджикистан, заявил 9 июля глава МИД РФ Сергей Лавров. Но уточнил: пока наступление происходит на территории Афганистана, Россия не собирается "предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, был начат как можно скорее".

Как заявил "Известиям" Замир Кабулов, принимавший участие в переговорах с талибами в Москве 8 и 9 июля, угрозы для России или ее союзников продвижение группировки в Афганистане пока не представляет.

- Мы дали заявление на сайте МИДа по консультациям с талибами. Вопрос по размещению военных идет не ко мне, это к ОДКБ, но такой угрозы (для РФ и ОДКБ) не существует, - подчеркнул дипломат.

Как следует из упомянутого сообщения МИД РФ, Москва призвала группировку не допустить распространения эскалации за пределы Афганистана. "От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана", - говорится в сообщении.

Талибы 20 лет спустя: боевики подошли к границе с Таджикистаном
Экстремисты захватили главный погранпереход и приграничные районы

Там также отметили, что движение выразило "твердую решимость" бороться с угрозой ИГИЛ (запрещено в РФ) в Афганистане и "искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны".

Радикальный прогноз сбывается

В конце июня Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведсообщества США сообщила, что правительство Афганистана и его столица Кабул могут пасть в течение 6–12 месяцев после вывода американских войск. Пессимистичный прогноз для кабинета президента Ашрафа Гани, похоже, сбывается: талибы меняют свою тактику продвижения в сельской местности и готовятся перейти к следующему этапу - захвату крупных городов.

С мая по июль, как пояснил эксперт FDD Билл Роджио, группировка концентрировалась на том, чтобы овладеть сельскими районами севера и северо-запада страны, при этом она не решалась брать центры провинций. Это позволило ей в краткие сроки подчинить большую территорию и фактически подготовиться к осаде крупных городов.

"Сила талибов в слабости нынешнего афганского режима"
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов - о провале конференции в Стамбуле, исламском эмирате и военных базах США

Столицы провинций по-прежнему остаются под контролем правительства. Однако 7 июля "Талибан" совершил нападение на первый провинциальный центр Кала э-Нав в западной провинции Бадгис. Позднее в МВД республики уточнили, что город был очищен от боевиков группировки и находится под контролем правительственных войск.

Но, судя по динамике продвижения талибов, это ненадолго. Только с начала июля группировка захватила 38 районов, или 10% всей территории исламской республики. Правительство страны полностью контролирует лишь 70 округов, следует из данных FDD.

"Талибан" также перекрывает экономическую подпитку Кабула. По состоянию на 9 июля, движение контролирует три из восьми "сухих портов" Афганистана, в том числе два на границе с Ираном и один на границе с Узбекистаном. Ситуация меняется, в основном в пользу боевиков, каждые сутки.

Один такой "сухой порт", через который идет транзит и продажа грузов, доставляемых морским путем, генерирует свыше $20 млн в месяц, сообщает TOLO News.

Москва вмешиваться не будет

В Кандагаре проживают 615 тыс. человек, местный аэропорт - стратегически важный транспортный хаб для всего юга страны. С 1994 по 2001 год город был столицей "Талибана", и с тех пор группировка неоднократно пытается вернуть власть над ним.

Кабульский пряник: РФ призвала талибов и власти вернуться к перемирию
При этом Москва не планирует проводить у себя следующий раунд межафганских переговоров

Падение одного Кандагара не будет означать, что талибы победоносно на следующей неделе войдут в Кабул, пояснил "Известиям" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников. Хоть афганская национальная армия и деморализована, сопротивление она окажет и просто так не сдастся, заверил эксперт.

- Но захват второго по значимости города, безусловно, окажет негативный психологический эффект на население Афганистана, поскольку в свое время, в 90-х годах, талибы захватили власть, начав наступление именно с этого города. Тогда Кандагар превратился в их неофициальную столицу, - напомнил политолог.

Он также подчеркнул: вмешиваться напрямую вооруженными силами в Афганистан Россия не будет.

- Одно дело помочь военным контингентом Таджикистану, другое дело снова вводить какие-то войска в республику. Последний вариант надо исключить, учитывая печальный опыт Советского Союза, - заключил Владимир Сотников.

К тому же, отметил он, на переговорах в Москве талибы пообещали не вторгаться в Таджикистан и соблюдать принятые в дипломатической практике нормы, чтобы иностранные посольства функционировали в нормальном режиме. Это не просто слова, отметил политолог, ведь талибам не нужно обострение ситуации и появление иностранных войск.

Чистосердечное непризнание: РФ не планирует менять статус талибов
Москва не будет просить Совбез ООН вычеркнуть движение из списка запрещенных

Политолог Аждар Куртов считает, что действия талибов на границе с Таджикистаном не представляют большой опасности для РФ. Аналогичная ситуация уже была в середине 90-х годов, когда группировка пришла к власти в республике, напомнил эксперт. Тогда часть границ контролировалась объединением "Северный альянс", которое состояло в основном из этнических афганских таджиков, узбеков и хазарейцев.

- Эта прокладка между постсоветским пространством и экстремистскими отрядами ликвидирована, и это создает тревожность. Тем не менее главная задача талибов - получить контроль над всем Афганистаном, на это будут направлены их основные усилия. До этого ни в какие внешние авантюры они включаться не станут, - заявил эксперт "Известиям".

Но кроме талибов в Афганистане существуют другие силы, включая сторонников ИГИЛ, которые отчасти состоят из представителей стран Центральной Азии. По словам Аждара Куртова, эти группировки могут воспользоваться ситуацией и попробовать осуществить свои экспансионистские планы.

Кабинет навынос: Кабулу предрекли падение правительства без диалога с талибами
Что будет с Афганистаном через полгода

- К этому надо быть готовыми. С точки зрения военно-технического оснащения у Центральной Азии при поддержке РФ существует огромное преимущество. Боевой авиации у талибов нет, и это обстоятельство в войне в горах имеет ключевое значение, - резюмировал эксперт.

США на фоне коллапса афганских правительственных войск методично продолжают вывод своих военных. 8 июля на пресс-конференции в Белом доме президент Соединенных Штатов Джо Байден уточнил, что американские военные покинут Афганистан до 31 августа. По данным Washington Post, Пентагон уже вывел более половины из 3,5 тыс. военнослужащих. Министерству обороны Афганистана переданы семь американских военных объектов в республике, включая авиабазу Баграм.

"Наша миссия завершена, по части того, что мы получили - мы получили Усаму бен Ладена, терроризм более не угрожает из этой части мира", - заверил журналистов Байден.

При этом он, со ссылкой на доклады разведки, уточнил: "Крайне маловероятно, что в Афганистане сложится единое правительство, которое будет контролировать всю страну".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1626002820
Новости Казахстана
- Спикер Сената: "Социальное предпринимательство получает системную поддержку"
- Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Кадровые перестановки
- Военнослужащие принимают участие в совместных казахстанско-турецких маневрах
- Скончался выдающийся режиссер Сатыбалды Нарымбетов
- Завершено досудебное расследование в отношении экс-министра здравоохранения
- О ликвидации международных наркоканалов
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2021 года №608
- Телеграммы и письма по случаю Дня столицы и дня рождения Елбасы
- Спикер Сената встретился с Послом Саудовской Аравии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  