Горячий стан: Москва не считает талибов угрозой

14:27 11.07.2021 Почему РФ не будет вводить войска в Афганистан



Эльнар Байназаров

Мария Васильева



Угрозы со стороны талибов Таджикистану, РФ или ОДКБ сейчас не существует. Об этом по итогам переговоров с делегацией группировки в Москве "Известиям" заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. 9 июля стало известно, что запрещенное в РФ движение "Талибан" вплотную подошло ко второму крупнейшему городу Афганистана - Кандагару и ведет усиленные обстрелы его районов. Падение южной столицы еще не означает, что талибы быстро продвинутся к хорошо укрепленному Кабулу, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Они уверены, что Россия вмешиваться в гражданскую войну в исламской республике не станет, поддержка ограничится военной помощью афганскому правительству и укреплением пограничных войск в Таджикистане.



Угрозы России нет



"Талибан" (запрещено в РФ) контролирует уже свыше 85% территории Афганистана, или 174 уезда из 398, заявили представители политбюро движения на пресс-конференции в Москве. Данные группировки подтверждает и вашингтонский аналитический центр FDD: по его информации, талибы контролируют уже 204 из 398 округов страны, еще в 123 округах идут бои.



В пятницу, 9 июля, "Талибан" атаковал Кандагар, столицу одноименной южной провинции на юге Афганистана. Местный портал TOLO News сообщил, что группировка продолжает прямые обстрелы пригородов, однако сам населенный пункт, как уточнили в пресс-службе полиции региона, остается под контролем официальных властей.



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Талибы контролируют свыше 70% афганской госграницы, в том числе оба КПП с Таджикистаном и Узбекистаном. 8 июля "Талибан" поднял свой флаг на "мосту дружбы" на афгано-таджикской границе. В тот же день движение взяло под свой контроль переходы "Ислам-Кала" и "Тургунди" на границе с Ираном в провинции Герат.



Москва обеспокоена возможностью переноса военных действий в Таджикистан, заявил 9 июля глава МИД РФ Сергей Лавров. Но уточнил: пока наступление происходит на территории Афганистана, Россия не собирается "предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, был начат как можно скорее".



Как заявил "Известиям" Замир Кабулов, принимавший участие в переговорах с талибами в Москве 8 и 9 июля, угрозы для России или ее союзников продвижение группировки в Афганистане пока не представляет.



- Мы дали заявление на сайте МИДа по консультациям с талибами. Вопрос по размещению военных идет не ко мне, это к ОДКБ, но такой угрозы (для РФ и ОДКБ) не существует, - подчеркнул дипломат.



Как следует из упомянутого сообщения МИД РФ, Москва призвала группировку не допустить распространения эскалации за пределы Афганистана. "От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана", - говорится в сообщении.



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Там также отметили, что движение выразило "твердую решимость" бороться с угрозой ИГИЛ (запрещено в РФ) в Афганистане и "искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны".



Радикальный прогноз сбывается



В конце июня Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведсообщества США сообщила, что правительство Афганистана и его столица Кабул могут пасть в течение 6–12 месяцев после вывода американских войск. Пессимистичный прогноз для кабинета президента Ашрафа Гани, похоже, сбывается: талибы меняют свою тактику продвижения в сельской местности и готовятся перейти к следующему этапу - захвату крупных городов.



С мая по июль, как пояснил эксперт FDD Билл Роджио, группировка концентрировалась на том, чтобы овладеть сельскими районами севера и северо-запада страны, при этом она не решалась брать центры провинций. Это позволило ей в краткие сроки подчинить большую территорию и фактически подготовиться к осаде крупных городов.



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Столицы провинций по-прежнему остаются под контролем правительства. Однако 7 июля "Талибан" совершил нападение на первый провинциальный центр Кала э-Нав в западной провинции Бадгис. Позднее в МВД республики уточнили, что город был очищен от боевиков группировки и находится под контролем правительственных войск.



Но, судя по динамике продвижения талибов, это ненадолго. Только с начала июля группировка захватила 38 районов, или 10% всей территории исламской республики. Правительство страны полностью контролирует лишь 70 округов, следует из данных FDD.



"Талибан" также перекрывает экономическую подпитку Кабула. По состоянию на 9 июля, движение контролирует три из восьми "сухих портов" Афганистана, в том числе два на границе с Ираном и один на границе с Узбекистаном. Ситуация меняется, в основном в пользу боевиков, каждые сутки.



Один такой "сухой порт", через который идет транзит и продажа грузов, доставляемых морским путем, генерирует свыше $20 млн в месяц, сообщает TOLO News.



Москва вмешиваться не будет



В Кандагаре проживают 615 тыс. человек, местный аэропорт - стратегически важный транспортный хаб для всего юга страны. С 1994 по 2001 год город был столицей "Талибана", и с тех пор группировка неоднократно пытается вернуть власть над ним.



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Падение одного Кандагара не будет означать, что талибы победоносно на следующей неделе войдут в Кабул, пояснил "Известиям" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников. Хоть афганская национальная армия и деморализована, сопротивление она окажет и просто так не сдастся, заверил эксперт.



- Но захват второго по значимости города, безусловно, окажет негативный психологический эффект на население Афганистана, поскольку в свое время, в 90-х годах, талибы захватили власть, начав наступление именно с этого города. Тогда Кандагар превратился в их неофициальную столицу, - напомнил политолог.



Он также подчеркнул: вмешиваться напрямую вооруженными силами в Афганистан Россия не будет.



- Одно дело помочь военным контингентом Таджикистану, другое дело снова вводить какие-то войска в республику. Последний вариант надо исключить, учитывая печальный опыт Советского Союза, - заключил Владимир Сотников.



К тому же, отметил он, на переговорах в Москве талибы пообещали не вторгаться в Таджикистан и соблюдать принятые в дипломатической практике нормы, чтобы иностранные посольства функционировали в нормальном режиме. Это не просто слова, отметил политолог, ведь талибам не нужно обострение ситуации и появление иностранных войск.



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Политолог Аждар Куртов считает, что действия талибов на границе с Таджикистаном не представляют большой опасности для РФ. Аналогичная ситуация уже была в середине 90-х годов, когда группировка пришла к власти в республике, напомнил эксперт. Тогда часть границ контролировалась объединением "Северный альянс", которое состояло в основном из этнических афганских таджиков, узбеков и хазарейцев.



- Эта прокладка между постсоветским пространством и экстремистскими отрядами ликвидирована, и это создает тревожность. Тем не менее главная задача талибов - получить контроль над всем Афганистаном, на это будут направлены их основные усилия. До этого ни в какие внешние авантюры они включаться не станут, - заявил эксперт "Известиям".



Но кроме талибов в Афганистане существуют другие силы, включая сторонников ИГИЛ, которые отчасти состоят из представителей стран Центральной Азии. По словам Аждара Куртова, эти группировки могут воспользоваться ситуацией и попробовать осуществить свои экспансионистские планы.



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- К этому надо быть готовыми. С точки зрения военно-технического оснащения у Центральной Азии при поддержке РФ существует огромное преимущество. Боевой авиации у талибов нет, и это обстоятельство в войне в горах имеет ключевое значение, - резюмировал эксперт.



США на фоне коллапса афганских правительственных войск методично продолжают вывод своих военных. 8 июля на пресс-конференции в Белом доме президент Соединенных Штатов Джо Байден уточнил, что американские военные покинут Афганистан до 31 августа. По данным Washington Post, Пентагон уже вывел более половины из 3,5 тыс. военнослужащих. Министерству обороны Афганистана переданы семь американских военных объектов в республике, включая авиабазу Баграм.



"Наша миссия завершена, по части того, что мы получили - мы получили Усаму бен Ладена, терроризм более не угрожает из этой части мира", - заверил журналистов Байден.



При этом он, со ссылкой на доклады разведки, уточнил: "Крайне маловероятно, что в Афганистане сложится единое правительство, которое будет контролировать всю страну". Источник - Известия

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