"Афган сдал. Афган принял" - соцсети о разговоре Путина с Байденом

14:29 11.07.2021

В соцсетях высказывают мнение, что, жалуясь Путину на якобы русских хакеров, Байден "такими темпами превзойдет по клоунаде Зеленского". Одни полагают, что "Америка перестала интересовать Россию, как и Украина". Другие полагают, что началась "борьба с кибертараканами", третьи выстраивают алгоритм отношений: "удар, сотрудничество, угроза последствиями, ответ".



Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом стал одной из обсуждаемых тем в социальных сетях. Пользователи прошлись не только по поднятым темам, наиболее эмоционально раскручивая в дискуссиях тему кибербезопасности, но и додумывали детали диалога и размышляли о возможных последствиях.



О чем говорили президенты



Вечером 9 июля пресс-служба Кремля сообщила, что главы двух государств продолжили начатый на российско-американском саммите в Женеве "диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью".



"В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Подробнее: Ни одного обращения по кибератакам - Кремль о разговоре Путина с Байденом



Позже из прессы стало известно, что Джо Байден рассказал журналистам о возможной встрече 16 июля американских и российских представителей для обсуждения вопросов кибербезопасности. И ответил утвердительно на вопрос, будут ли последствия от кибератаки.



По неофициальным данным, общение длилось около одного часа. Также отмечается, что во время телефонного разговора была затронута ситуация в Сирии.



Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что по итогам встречи Путина и Байдена в Женеве 16 июня "было объявлено о запуске механизма консультаций по кибербезопасности". Также тогда главы двух государств подняли проблемы стратегической стабильности, обсудили региональные конфликты, а также торговые отношения и сотрудничество в Арктике.



"Борьба с кибертараканами"



В ходе обсуждения пользователи поинтересовались, на каком языке ведут переговоры два лидера, полагая, что если был поднят вопрос о "русских хакерах", то и беседа могла бы идти на русском языке.



"Не могу представить Байдена, говорящего на русском", - замечает Ekaterina S.



"На украинском", - вставляет реплику Олег Н.



"Путин знает английский и иногда поправляет переводчика, если тот неправильно перевел текст", - уверена Любовь Р.



В соцсетях также фантазируют, как мог пройти диалог двух президентов, делая акцент на возможных деталях и оттенках диалога.



"Привет, это Джон, мы тут Афганистан профукали и Сирию", - додумывает Иван Б.



"А я налог придумал на воздух", - подхватывает Айдар Т.



"Не ты, а я. Он у нас уже давно есть", - парирует Иван Б.



Другие пользователи с иронией обсуждают очередные нападки на Россию из-за хакеров и кибератак, кто-то даже высказывает мнение, что такими темпами Байден "превзойдет по клоунаде Зеленского".



"Борьба с кибертараканами в мозгах началась!" - делает для себя вывод aleksandr m.



"Сколько лет уже эти хакеры мешают процветанию великой Америки и всех ее союзников? Как "страна-бензоколонка с разваленной экономикой в клочья" © Б. Обама) в чем-то может мешать мировому гегемону всея вселенной с ее внешпланетными технологиями, невероятными открытиями и разработками, великими умами в области киберпространства?" - недоумевает Дмитрий Б.



"Что, в других странах нет хакеров? Конечно есть. На наши хакеры самые хакерные. Дорогие русские хакеры, вы гении", - полагает Филя Р.



"Еще бы США все-таки удосуживались доказывать вину, как в правовом государстве (они так считают), а то все на уровне "хайли лайкли" - отмечает Люда С.



"Почему Владимир Владимирович не скажет прямо этому Байдену молчать, в конце концов?" - не понимает makish.



"Слушай, Байден, ты бы своих проверил, а то свои же и пакостят, а на Россию сваливаешь!" - возмущен nikolay e.



"Не верю, что президент США мог говорить с президентом России по таким мелочным вопросам. Или я еще остаюсь столь высокого мнения о США, что уже отстает по экономике от коммунистического Китая? Тогда что-то с "демократией" в Америке страшное случилось", - рассуждает Valery S.



"Не давайте Байдену на снегоходе кататься. Вдруг технику уже хакнули", - добавляет Анастасия О.



"Будешь крякать, хакеры у тебя дома холодильник выключать будут постоянно", - грозит Александр I.



"Какой-то абырвалг"



Отдельный блок дискуссий посвящен возможным последствиям телефонного разговора Путина с Байденом, а злые языки замечают, что теперь "каждые полчаса будут репостить щенячьи восторги по поводу того, что "Байден Путину звонил".



"Афган сдал… Афган принял", - полагает Сергей Н., говоря о других вероятных темах беседы.



"О чем Путин договорились с Байденом, то в мире и будет происходить", - не сомневается Павел И.



"Либо с точностью до наоборот", - не согласен Александр К.



"Значит, будут очередные санкции, Байден просто так не звонит", - прочит Иван У.



"Байден ответил утвердительно на вопрос о последствиях на последствия от последствий кибератаки", - добавляет S.



"Ой, боюсь, боюсь, боюсь…" - добавляя смайлики в пост, пишет пользователь "Россия ответила".



"И что с этими угрозами делать? Положить в сундук или просто порвать и выкинуть? Америка тоже перестала интересовать Россию, как и Украина", - полагает Петя М.



"Да там каждый со своей колокольни вещает. И понятное дело, что они ни о чем не договорились", - настроен пессимистически Андрей Стефановский.



"Удар, сотрудничество, угроза последствиями, ответ… Какой-то абырвалг! ["абырвалг" - первое слово героя повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" Шарикова, которое профессор Преображенский расшифровывает как "главрыба"]" - выстраивает цепочку действий пользователь с ником "Прохожу мимо".



В ответ на иронию и смех им замечают, что они "зря смеются", потому что США "не так слабы", напоминая, что нельзя преуменьшать и недооценивать силу оппонента.