 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырПогранцы пытались украсть тадж-скот. Подробности Росраватского инцидента
15:14 11.07.2021

На таджикско-кыргызской границе ранены двое военнослужащих Погранвойск Кыргызстана

На таджикско-кыргызской границе 8 июля ранены двое военнослужащих Погранвойск Кыргызстана.

Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщил, что в четверг в 14 часов 55 минут четверо кыргызских пограничников незаконно пересекли госграницу на участке Росровут района Деваштич Согдийской области.

Власти Кыргызстана пока не прокомментировали инцидент на границе.

"Нарушители госграницы были одеты в военную и гражданскую форму, имели при себе автоматы Калашникова, намеревались похитить 9 лошадей, принадлежащих жителям района Деваштич, и увести на территорию Кыргызстана", говорится в заявлении пресс-центра погранвойск ГКНБ Таджикистана.

В заявлении отмечается, что на предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем таджикских пограничников двое нарушителей были ранены.

В Погранвойск ГКНБ Таджикистана также сообщили, что представители компетентных органов двух стран прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств инцидента.

Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет более 970 км, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 504 км. На спорных участках границы часто возникают конфликты: из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий.

28-29 апреля на таджикско-кыргызской границе произошел вооруженный конфликт. Власти Таджикистана сообщили, что в ходе конфликта 19 человек погибло и 87 получили ранения. По данным кыргызской стороны, 189 граждан Кыргызстана получили ранения и 36 человек, в том числе двое детей, погибли.

Власти Таджикистана и Кыргызстана обвиняют друг друга в развязывании войны и нанесении огромного ущерба.

Источник - rus.ozodi.org
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