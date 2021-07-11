 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Порье оторвал ногу понтарезу Макгрегору. Супер-бой UFC
19:37 11.07.2021

Трагический конец. Макгрегор сражался отчаянно, но сломал ногу и проиграл

Микаил Гусейнов
11 июля 2021,
Конор дрался как лев, но его подвело здоровье. Карьера подходит к концу?
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился, пожалуй, главный турнир лета в мире ММА. На знаменитой арене T-Mobile Arena завершилось шоу UFC 264. Внимание всех фанатов смешанных единоборств было приковано к главному событию вечера – схватке экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом лиги в легком весе Дастином Порье.

Это была уже их третья дуэль. В далеком 2014 году победу нокаутом в первом раунде одержал Конор Макгрегор. Вторая схватка бойцов прошла в январе нынешнего года. Тогда луизианец взял реванш. При этом Дастин не только победил, а стал первым бойцом в истории, которому удалось нокаутировать Макгрегора.

Конор Макгрегор сломал ногу. Но даже после поражения оскорблял Порье и его жену
Уже тогда почти сразу стало ясно, что зрителей будет ждать и третья серия этого противостояния. Но на этот раз фаворитом схватки считался уже Порье. Что касается Конора, для него в последнее время все складывается таким образом, что еще одно поражение могло бы его окончательно выключить из чемпионской гонки. Ведь в предыдущих трех поединках он проиграл уже дважды. Ирландец прекрасно это понимал и усердно готовился к реваншу. Перед схваткой он традиционно говорил, что находится в лучшей форме в жизни. Ну а за сутки до битвы он и вовсе грозил Порье пугающими последствиями.

Всю серьезность своих намерений ирландец начал доказывать с первых секунд. Со стартовой сиреной он с ходу выбросил удар ногой с разворота. А затем пробил несколько фронт-киков и лоу-киков. Первая минута была за Конором, Порье же по большей части отступал. Вскоре бойцы показали яркий размен в стойке. Дастин, понимая, что Конор достаточно свеж и не желая с ним бодаться в стойке, принял решение навязать сопернику борьбу.
План частично сработал. Почему частично? Потому что Макгрегор неожиданно сам предпринял попытку удушающего приема. Но полного контроля над Дастином у него не было, и американец легко избежал проблем. Более того, Порье продемонстрировал мощную работу в гранд-энд-паунд. Но Макгрегор сумел остановить противника неприятными ударами локтями. Однако Бриллиант не сдавался. Вцепившись в Конора словно питбуль, он во второй раз начал активно работать в гранд-энд-паунд. К чести Макгрегора, он отбивался изо всех сил и также нанес оппоненту ущерб. В частности, было видно, как у него прошел даже ап-кик. Зрелище получалось ярким.

В конце раунда бойцы вернулись в стойку. Конор попробовал пробить левый, как вдруг неожиданно упал и оказался у сетки. Сначала показалось, что падение было вызвано ударом. Порье тут же накинулся на ирландца и потряс его несколькими жесткими панчами. А на второй раунд Макгрегор уже не вышел.

Хабиб дает Макгрегору пять минут. Большинство же вовсе не верит в Конора
На повторе было видно, что Конор упал в результате травмы. Во время удара левой у него поехала нога. В результате она развернулась неестественным образом, что выглядело достаточно пугающе. Практически нет сомнений, что у ирландца случился перелом. До оглашения решения Макгрегор, сидя у себя в углу, отчаянно требовал, чтобы судья зафиксировал остановку поединка врачом.

В результате Брюс Баффер объявил, что Порье одержал победу техническим нокаутом по решению врача. Что же, на самом деле, это слабое утешение для Конора. Ирландец, пусть и в яркой и отчаянной зарубе, но потерпел второе поражение кряду. Это уже больно ударит по его самолюбию. Но сейчас важно другое. Вопрос в том, сумеет ли он восстановиться после травмы? Возможно, это конец его яркой карьеры. Трагический конец.

В любом случае Конору нужно сказать огромное спасибо за ярчайшее представление. В этот раз он сражался как лев и не был намерен отступать, но теперь его подвело здоровье. Зал он покидал уже на каталке. Ну а Порье остается лишь поздравить. Дальше его ждет титульный поединок с Чарльзом Оливейрой.

Подробнее на "Чемпионате":
https://www.championat.com/boxing/article-4399447-konor-makgregor-slomal-nogu-i-proigral-dastinu-pore-na-ufc-264-video.html?utm_source=copypaste

Источник - championat.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1626021420
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