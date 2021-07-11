Американский олигарх Брэнсон слетал в космос на ракетоплане собственной сборки

21:35 11.07.2021

Миллиардер сказал, миллиардер слетал

Космолет Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту успешно завершил суборбитальный полет



"Коммерсантъ" от 11.07.2021,

Сегодня с частного космодрома "Америка" в штате Нью-Мексико стартовал космоплан Unity 22 компании Virgin Galactic с экипажем из шести человек. В их числе был и владелец этой компании 70-летний миллиардер Ричард Брэнсон. Проведя час с небольшим на высоте, Unity благополучно вернулся на Землю.



Старт самолета-носителя Eve, который должен был доставить космоплан Unity 22 компании Virgin Galactic, был задержан на полтора часа из-за погодных условий в районе космодрома "Америка" в штате Нью-Мексико. В 10:42 по местному времени старт состоялся.



Самолет-носитель доставил космоплан на высоту около 15 км над Землей. Затем Unity 22 отстыковался и продолжил полет самостоятельно.

С помощью реактивного двигателя он поднялся на высоту более 80 км.



На борту космоплана вместе с двумя пилотами и Ричардом Брэнсоном находились инженер Колин Беннет, главный инструктор Бет Мозес и вице-президент Virgin Galactic Сириша Бандла.



В высшей точке траектории пассажиры и экипаж ощутили состояние невесомости. Пассажиры этим воспользовались и, отстегнув ремни безопасности, несколько минут летали по салону, любуясь видами Земли в иллюминаторах.

Вскоре после этого космоплан начал плавное снижение. Спустя час с небольшим после старта Unity 22 приземлился на космодроме.



В честь успешного завершения испытательного суборбитального полета состоялось масштабное празднование. На мероприятие приглашены около 500 гостей. В их числе были бизнесмен Илон Маск и губернатор штата Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришам.



Ричард Брэнсон выполнил данное им недавно обещание совершить полет на космическом корабле раньше главы компании Amazon Джеффа Безоса.



Полет господина Безоса на корабле New Shepard компании Blue Origin запланирован на 20 июля.

Между тем Blue Origin двумя днями ранее подчеркнула, что только полет их корабля можно назвать космическим, поскольку он поднимется на высоту 100 км.



"96% человечества считают, что космос начинается именно с этой высоты",- говорится в Twitter компании. Тем не менее сегодня господин Безос в своем аккаунте пожелал господину Брэнсону "и всей его команде успешного и безопасного полета. Удачи!"



Алена Миклашевская