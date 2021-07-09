 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 10.07.2021
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Пятница, 09.07.2021
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Серб Джокович выиграл Уимблдон и сравнялся по победам с великими Надалем и Федерером
21:39 11.07.2021

Джокович стал победителем Уимблдона

Серб Новак Джокович выиграл 20-й титул турниров серии Большого шлема, победив на Уимблдоне

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем Уимблдонского теннисного турнира.
В воскресном финале Джокович победил седьмого сеяного итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Матч длился 3 часа 23 минуты. Джокович за матч подал 5 эйсов, сделал 4 двойные ошибки, активно выиграл 31 мяч и совершил 21 невынужденную ошибку. Статистика Берреттини: 16 эйсов, 3 двойные ошибки, 57 активно выигранных мячей, 48 невынужденных ошибок.
Джокович как победитель турнира получит 1,7 миллиона фунтов стерлингов призовых (почти 2 миллиона евро), Берреттини как финалист - 900 тысяч фунтов (более одного миллиона евро).
Джокович в шестой раз выиграл Уимблдон, ранее он побеждал на травяных кортах в пригороде Лондона в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 годах.
Джокович стал 20-кратным победителем турниров Большого шлема в одиночном разряде, ранее в этом сезоне он выиграл Открытый чемпионат Австралии и "Ролан Гаррос". Таким образом, Джокович повторил рекорд испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера по числу титулов на турнирах Большого шлема.
В 2020 году Уимблдонский турнир был отменен впервые с 1945 года из-за пандемии коронавируса.

Источник - РИА Новости
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