Как остановить талибов и ИГИЛ в южном подбрюшье России, - В.Сокирко

00:00 12.07.2021 201-я российская военная база в Таджикистане может стать второй Брестской крепостью, если помощь не придет

Виктор Сокирко



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Александр Зимовский

Все изменчиво в подлунном мире, но и вполне прогнозируемо - свято место пустым не бывает. Американцы вместе с войсками союзников по коалиции дружно покидают Афганистан, который пытались контролировать с 2001 года, их место занимает движение "Талибан"*, которое здесь существовало еще с 1994 года, и никуда не уходило. Будущее Афганистана стремительно стало главной мировой внешнеполитической проблемой. Для России, для которой эта территория считается "южным подбрюшьем", это наиболее актуальная тема.



Своеобразный трафик: Афганистан - Узбекистан - Таджикистан - Казахстан - Россия - Москву пугает не только потоком наркотиков, но и, в первую очередь, проникновением радикального исламизма на свою территорию. Своего хватает, а тут талибы и уже перекочевавшие в Афганистан из Сирии игиловцы*. Нужен какой-то барьер, некая буферная зона. Вариант защиты пока лишь один - в виде российской 201-й военной базы в Таджикистане.



Численность 201-й база составляет порядка 15 тысяч человек, на вооружении около 300 танков, среди которых примерно сто модернизированных Т-72Б1, а еще новые боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А. Имеются зенитные ракетные комплексы С-300ПС, антидроновые средства РЭБ серии "Силок", комплексы радиопомех "Поле-21", батальон беспилотников с БПЛА "Орлан-10", "Элерон-3" и "Тахион". База усилена дивизионом РСЗР (реактивная система залпового огня) "Ураган", калибра 220-мм, помимо установок "Град".



По сути, это полноценная дивизия, развернутая по штату военного времени, каковой она была еще в Афганистане, откуда в 1989 году была выведена в Таджикистан. Структура 201-й базы достаточно мощная, чтобы противостоять в обороне, скажем, полноценной дивизии армии США - есть чем отбиться, как на земле, так и в воздухе. Помимо собственной авиагруппы, состоящей из современных модификаций транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5−1, поддержку могут осуществить и штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики с базы Кант в Киргизии. Подтянутся, в случае необходимости с территории России и "дальники" - Ту-160 и Ту-22.



С кем воевать-то придется? Открытая угроза - отряды движения "Талибан", которые сейчас активно берут власть в Афганистане и уже после ухода американцев контролируют 85 процентов страны. Берегов талибы не видят - амбиций выше крыши, в планах "ползучее" распространение на все соседние страны, в числе которых находится и Таджикистан. В лобовую атаку, конечно, вряд ли пойдут, им и в самом Афганистане нужно утвердиться, но уже захватив власть на севере страны, плавно внедряются и на соседние территории, благо сдерживать их особо некому - та же армия Таджикистана и ее пограничные войска границу особо не контролируют.



Не присутствуют на границе и военнослужащие российской 201-й военной базы. Ее части и подразделения большей частью дислоцируются в столице республики Душанбе и еще один полк находится в городе Бохтар (бывший Курган-Тюбе). Российские пограничники охраняли границу Таджикистана с Афганистаном уже в новом качестве, как Краснознаменная пограничная группа РФ, но ее деятельность полностью прекратилась в июле 2005 года - российских пограничников вывели, оставив охрану границы таджикским коллегам. Те не особо усердствовали и движуха там сейчас вполне себе свободная. В общем, толковой границы нет как таковой.



201-я база регулярно и активно участвует во всевозможных учениях, в том числе и в рамках ОДКБ, как, например, в ежегодных учениях "Нерушимое братство". Однако чисто физически она защитить Таджикистан от возможного вторжения со стороны Афганистана не в состоянии. Может, конечно, "окопаться" в Душанбе или в том же Бохтаре, где расположены ее основные силы и средства, но говорить о контроле всей территории Таджикистана можно с большой натяжкой. Хорог, Куляб, Пяндж и другие районы республики практически беззащитны перед возможным вторжением. И защищать Душанбе в случае нападения, это как оказаться в Брестской крепости 1941-го года, когда помощь прийти не сможет.



И вот какой нюанс, на счет того, с кем России предстоит вступить в бой в Таджикистане. "Талибан", еще не утвердившись во власти в Афганистане, прислал в Москву свою делегацию - не из Кабула, а из катарского офиса. Возрастные "студенты" (талибы, в переводе с пушту - студенты медресе) поспешили заверить Москву, что не допустят никаких агрессивных действий в отношении соседних стран, России в том числе. У нас, минуточку, нет общей границы с Афганистаном, так что речь скорее всего шла о территории Таджикистана, где российское присутствие обозначено именно 201-й военной базой. Как говорят американцы, о’кей, по-русски - хорошо. Талиб нам хоть и не друг, но проблему решать надо.



С ними, как выясняется, можно договариваться. Но вот нюанс - талибы не единственная сила в Афганистане, способная полностью контролировать ситуацию в стране. Там есть еще и ИГИЛ**, который перетек туда из Сирии и Ирака, способный если не сместить "студентов"-талибов, то использовать Афганистан как площадку для продвижения на соседние мусульманские страны. В том числе на Таджикистан, и тогда одной лишь 201-й российской военной базы там будет недостаточно.



Собственно, не об этом, а о самом "Исламском государстве", о победе над которым заявляли и российский президент Путин, и американский экс-президент Трамп. Куда подевалось "поверженное" ИГ, в состав которого входило как минимум 8 миллионов человек, из которых только в Сирии было по разным оценкам от 80 до 200 тысяч "активных штыков". Колонн с пленными и сдавшимися особо не наблюдалось, горы трупов в десятки тысяч боевиков никто не продемонстрировал, даже несмотря на успешные "точечные" удары российских ВКС и демонстративно ложные бомбардировки авиации США. Тем не менее большая часть территории у ИГ отвоевана и их присутствие в Сирии уже вроде как и не рассматривается вовсе. Растворились? Затаились? Ушли на "зимние квартиры"? Не уничтожены - точно.



- Как любое националистическое движения, а "Исламское государство" можно рассматривать именно таковым, победить практически невозможно и с этим сталкивались многие государства, - считает политолог Александр Зимовский. - Вспомним доморощенную бандеровщину на Западной Украине, которую вроде как ликвидировали за десять лет сотрудники правопорядка и госбезопасности. Бандеровцы лишились поддержки местного населения, ушли в глубокое подполье, многие эмигрировали, но идеология, как выяснилось, сохранилась. Каким-то образом пусть и немногочисленные "ветераны" уберегли в сундуках полуистлевшую форму дивизии СС "Галичина", подразделений ОУН-УПА***, в которой теперь маршируют в полный рост на всевозможных националистических шествиях и парадах. И как-то незаметно выросло новое поколение бандеровцев, которое сейчас устанавливает свои порядки на нынешней Украине, а нарицательными прежде именами Бандеры и Шухевича называют улицы и проспекты. Тут, конечно, есть и свой нюанс в таком стремительном возрождении националистического движения на Украине - им позволили "возродиться из пепла", более того - всячески поощряли.



Аналогичная ситуация сейчас с ИГИЛ, которое не уничтожено, а лишь сместило место дислокации. Именно они, а не талибы сейчас представляют реальную угрозу не только для Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, но в целом для России. И здесь, как видится, потребуется для противостояния гораздо более мощный потенциал, чем тот, которым обладает 201-я база. Лучшее решение - создание базы ВКС, по сирийскому варианту.



Сторонники ИГ сейчас "эмигрировали" по странам Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы. "Коренные жители" перебазировались куда поближе - в Саудовскую Аравию, Иорданию, Тунис, Афганистан и Пакистан. "Приезжие" вернулись в страны, откуда был основной приток "добровольцев" - во Францию, Германию и… Россию. Из примерно 25 тысяч выходцев из бывших советских среднеазиатских республик около полутора тысяч имеют паспорта РФ. При необходимости "российский легион" может поставить в Таджикистан гораздо большее количество человек. Если судить только по выявленным у нас "спящим ячейкам" ИГ и регулярным сообщениям ФСБ о задержанных вербовщиках и "финансистах" "Исламского государства", счет может идти не на одну тысячу джихадистов.



* "Движение Талибан" решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 г. признано экстремистской/террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



** "Исламское государство" (другие названия: "Исламское Государство Ирака и Сирии", "Исламское Государство Ирака и Леванта", "Исламское Государство Ирака и Шама", ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 г. признано экстремистской/террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



*** Организация "Украинская повстанческая армия" (УПА) решением Верховного суда РФ от 17.11.2014 г. признана экстремистской/террористической, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - svpressa.ru

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