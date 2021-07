Федеральное бюро розыска принцесс. Как ФБР помогало вернуть домой сбежавшую дочь дубайского шейха Мухаммеда

Газета USA Today опубликовала расследование о том, как несколько лет назад агентов ФБР могли использовать для розыска дочери дубайского шейха Мухаммеда - Латифы. Тогда шейх сообщил ФБР, что принцесса похищена, после чего спецслужбы нашли ее на яхте у берегов Индии и вернули домой. Однако, по данным расследования, на самом деле принцессу никто не похищал.



Принцесса, яхта и спецназ



Журналисты USA Today пообщались с непосредственными участниками истории, а также экспертами и сотрудниками ФБР (на условиях анонимности), друзьями и доверенными лицами принцессы. Также были изучены материалы нескольких судебных процессов с участием членов семьи эмира Дубая, во время которых звучали показания и по этому случаю. На основании собранной информации журналистам удалось восстановить картину произошедшего в марте 2018 года.



Ночью 4 марта 2018 года бойцы индийского спецназа захватили яхту Nostromo, дрейфовавшую в 50 милях от берегов штата Гоа, и забрали с собой одного из пассажиров. Этим пассажиром была принцесса Латифа, дочь эмира Дубая, которая, по словам отца, была "похищена неизвестными с требованием выкупа".



Как вспоминали потом находившиеся на яхте люди, принцесса, которую якобы спасали, кричала: "Лучше застрелите меня! Не забирайте меня обратно!"



К побегу из отцовского дома принцесса Латифа готовилась очень тщательно. Это была ее вторая попытка. В первый раз она убежала из дома в 16-летнем возрасте, перебравшись через границу в Оман. Ее поймали довольно быстро и посадили под домашний арест.



На подготовку к новому побегу ушло несколько лет. USA Today отмечает, что Латифе хотелось жить в другой стране, где она смогла бы получить интересное ей образование, свободно путешествовать, а при любом выходе из дома ее не сопровождал бы охранник.



План побега она разрабатывала вместе со своим тренером по фитнесу Тииной Яухиайнен и бывшим офицером ВМФ Франции, а ныне гражданином США Эрве Жобером. По задумке она должна была добраться до Индии или Шри-Ланки и оттуда попросить убежища в США.



24 февраля принцесса Латифа и Тиина доехали на автомобиле до столицы Омана - Маската, а оттуда на гидроскутере и небольшой лодке добрались по морю до яхты Nostromo, где их уже ожидал Эрве Жобер, капитан судна. Яхта взяла курс на юг и беспрепятственно двигалась к берегам Индии в течение восьми дней.



Селфи в бегах



Все могло бы закончиться благополучно, если бы Латифа не нарушила требование капитана не использовать на борту средства связи. Несмотря на опасность обнаружения по сигналу мобильного телефона, принцесса переписывалась по электронной почте, публиковала сообщения в Instagram.



Было установлено, что она бежала из Маската по морю, но точное местонахождение судна было неизвестно. По данным USA Today, люди эмира связались с агентами ФБР в американском консульстве в Дубае и попросили о содействии. По их словам, дочь шейха была похищена, за нее требовали выкуп.



Личное состояние эмира Дубая, премьер-министра ОАЭ шейха Мухаммеда на 2018 год оценивалось более чем в $4 млрд

Фото: Reuters



Сотрудник ФБР связался со штаб-квартирой организации в Вашингтоне, однако четких инструкций оттуда он якобы не получил. Он также посоветовался со своим непосредственным начальником в местном представительстве ФБР. После чего решил самостоятельно связаться с американским провайдером спутниковой связи KVN Industries, услугами которого пользовались на Nostromo. В компании сначала потребовали судебный запрос на предоставление информации, но потом согласились раскрыть данные о геолокации без соблюдения формальностей.



Спустя шесть дней после выхода Nostoromo из Маската за яхтой уже следовало судно без опознавательных знаков, а над ней несколько раз пролетел вертолет береговой охраны Индии.



Вскоре яхта была захвачена индийскими спецназом, который с криками "Кто тут Латифа?" хватал всех попадавшихся на борту женщин.

Принцесса успела отправить по WhatsApp известной правозащитнице Радхе Стерлинг сообщение: "Помогите, пожалуйста! Тут какие-то люди. Я не знаю, что происходит". Госпожа Стерлинг тут же перезвонила ей, услышала в телефоне звуки выстрелов, затем связь прервалась. Избитых Тиину, членов экипажа и капитана доставили в Дубай, где несколько дней допрашивали в тюрьме, а потом депортировали. Как сообщили все эти люди USA Today, с тех пор они ни разу не видели Латифу.



Через несколько месяцев после операции Дубай экстрадировал в Индию британского бизнесмена Кристиана Мишеля, где он разыскивался по обвинению в коррупции. Самому Мичелу сообщили, что его экстрадируют в обмен на некое высокопоставленное лицо, задержанное в Индии.



Британский бизнесмен Кристиан Мишель, которому в Индии предъявлены обвинения в коррупции, был экстрадирован из Дубая в Нью-Дели всего через несколько недель после пропажи принцессы Латифы

Фото: Reuters



История со "спасением похищенной" дочери стала вызывать сомнения после того, как 11 марта 2018 года в YouTube появилось видео Латифы. Готовясь к побегу, принцесса записала обращение, в котором объяснила его причины.



Возможно, это вообще последнее видео, которое я смогу сделать в своей жизни",- говорит принцесса.



Латифа дала поручение лондонским правозащитникам опубликовать это видео, если побег не удастся. "Если вы смотрите это видео, это не очень хорошо,- говорит она с экрана.- Это означает, что я либо мертва, либо нахожусь в очень и очень плохой ситуации".



Агенты уходят в отказ



Один из собеседников USA Today, непосредственно осведомленный об операции, утверждает, что "в ФБР искренне верили, что это было похищение человека и что США спасали его" от преступников. Однако другие агенты ФБР и сотрудники разведки, опрошенные изданием, выразили сомнение в том, что США вообще могли участвовать в такой операции. Запрос о помощи никак не был зарегистрирован, никаких положенных в этом случае процедур запущено не было.



"Все это звучит странно. Так вообще не делается",- заявил один из собеседников издания. Другой отметил, что если некое суверенное государство обращается к США за экстренной помощью, то зачастую в этом государстве уже достаточно ресурсов американских спецслужб и правоохранительных органов для ее оказания.



Удивление экспертов вызвало и то, что ФБР или эмиратские спецслужбы обращались за помощью к частной компании-провайдеру в США для получения геолокационных данных.



У Эмиратов самих есть мощные ресурсы. Странно, что они вообще обратились за помощью к США",- заявил один из бывших сотрудников американской разведки, добавив, что у них прекрасные возможности для перехвата звонков и определения местонахождения телефона.



Бывший помощник директора ФБР Том Фуэнтес рассказал USA Today, что запросы от других стран об оказании подобной помощи поступают в посольства сотнями каждый год. Но в таких случаях всегда заводится дело, а если требуется информация от частных компаний, оформляется судебный запрос. В экстренных случаях запрос оформляется уже после просьбы о помощи.



Принцесса Латифа (слева) и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон, 2018 год

Фото: AP



"Не знаю ни одного интернет-провайдера, который предоставил бы данные без какой-нибудь бумаги. Им нужна бумага",- подчеркнул господин Фуэнтес. По его словам, невозможно представить себе и ситуацию, когда агент действует по своему собственному усмотрению. Обстоятельства инцидента должны были быть переданы руководству ФБР и Госдепа в США, а также послу США в ОАЭ. "Должно было быть собрание ответственных лиц, на котором они бы решили, правильно ли предоставлять в данной ситуации помощь и не использует ли кто-то американское правительство в своих целях",- пояснил эксперт.



Представительство ФБР работает в Дубае с 2004 года.



На запрос USA Today бывшему послу США в ОАЭ Барбаре Лиф ее представители заявили, что госпоже Лиф ничего не известно о каком-либо участии ФБР в поисках дочери шейха Мохаммеда.

О пропаже принцессы посол узнала в свое время из СМИ, сказали они. В Госдепе США от комментариев отказались.



В феврале этого года в интернете появилось новое видео принцессы, которое было снято в 2019 или 2020 году. В ролике она вновь говорит, что ее удерживают против воли. Все призывы международной общественности и запросы со стороны ООН с просьбой подтвердить, что принцесса Латифа жива, остаются без ответа.



"I AM A HOSTAGE."



Today, a secret video is released of #Latifa explaining where and how she is held hostage in #Dubai, at the hands of her father, @HHShkMohd.



Watch the trailer from tonight’s @BBCPanorama programme.#MissingPrincess#DubaiHostage | #Godolphin | #FreeLatifa pic.twitter.com/STaf9RihdF



- #FreeLatifa Official (@TeamFreeLatifa) February 16, 2021

В мае в Instagram некоей @shinnybrin начали появляться фотографии принцессы Латифы. На фото в аэропорту у принцессы в руках паспорт. Подпись под этим фото: "Замечательный европейский отдых с Латифой. Мы наслаждаемся путешествием". Подписчики в комментариях выражают обеспокоенность тем, что Латифа выглядит неестественно, высказывают предположения, что снимки постановочные.



За несколько дней до публикации расследования в USA Today лондонская юридическая фирма Taylor Wessing опубликовала заявление якобы от имени принцессы. В нем говорится, что фото в Instagram призваны подтвердить, что она "путешествует куда хочет". "Надеюсь, что теперь я могу жить спокойно",- говорится в этом заявлении. Правозащитница Радха Стерлинг тоже не знает, что означают эти фотографии и заявление. "Похоже, она слушается своего отца. Но делает ли она это потому, что теперь хочет жить в Дубае? Или для того, чтобы ей дали больше свободы? А может, она втайне думает, что может воспользоваться этой свободой, чтобы снова бежать?"



Алена Миклашевская Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1626037860

