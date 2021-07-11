Байдена призывают не сдавать Сирию и Ирак. Атаки проиранских сил на американские позиции учащаются, - "НГ"

00:24 12.07.2021

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

11.07.21



Военнослужащие вооруженных сил (ВС) США попали под очередной обстрел в восточной части Сирии, которая неподконтрольна официальному Дамаску. Инцидент, который произошел вблизи нефтегазового месторождения в провинции Дейр эз-Зор, продолжил серию атак на американские позиции на Ближнем Востоке в последние недели. Ответственность за нападения приписывают шиитским иррегулярным формированиям, которые, как считается, подчиняются Ирану. Такая ситуация существенно осложняет планы части демократов в Конгрессе пересмотреть вопрос о применении силы в Ираке и Сирии.

В Пентагоне подтвердили, что по ВС США был открыт огонь непрямой наводкой вблизи месторождения Коноко. Северо-восточные районы Арабской Республики частично контролируются неправительственным альянсом Демократические силы Сирии (ДСС), где преобладают курдские военизированные формирования. Американский контингент помогает им в вопросах обеспечения безопасности и считает своим основным партнером "на земле". По предположениям, обстрел произошел по инициативе шиитских иррегулярных формирований, которые, согласно распространенному среди аналитиков мнению, напрямую контролируются иранской военной элитой и сражаются на стороне сирийской правительственной армии.



Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби несколькими днями ранее выразил обеспокоенность продолжающимися атаками на американские военные объекты на сирийской и иракской аренах. Так, на минувшей неделе под ударом оказалась военная база Айн аль-Асад, которую используют в Ираке силы международной коалиции во главе с США. В результате обстрела был нанесен ущерб нескольким зданиям. В те же дни бойцам ДСС пришлось отражать нападение неизвестных сил вблизи сирийского нефтяного месторождения "Аль-Омар" (провинция Дейр-эз-Зор), где также развернуты военнослужащие ВС США. В нем, как сообщалось, был задействован беспилотный летательный аппарат.



Такая ситуация вызывает острые споры в Конгрессе по поводу необходимости сохранить полномочия, позволяющие исполнительной власти наносить удары в Сирии и Ираке. Подход президента Джозефа Байдена, который предполагает "абсолютный минимум" применения силы, вызывает нарекания у Республиканской партии. "Продолжающиеся нападения поддерживаемых Ираном ополченцев на американский персонал недопустимы, – заявил сенатор-республиканец Джим Инхоф. – Президент Байден должен выдвинуть реальную стратегию сдерживания и прекращения этих атак, а не настаивать на своем принципе "око за око", который не может сдержать Иран или его силы и подвергает жизни американцев повышенному риску".



Однопартийцы Байдена считают, что президент не имеет права наносить удары по поддерживаемым Ираном силам без предварительного согласования с Конгрессом. "Это очень конкретные определения, – заявил сенатор-демократ Крис Ван Холлен. – У президента нет полномочий нападать на иранские силы, и в этом случае он явно должен бы прийти к Конгрессу, чтобы получить разрешение". В июне Демократическая партия представила законопроект об отмене разрешения на применение военной силы в Ираке, которое было выдано в 2002 году. Оно не представляет актуальности из-за того, что война в Ираке закончилась, полагают законодатели. Часть их считают, что также нужно пересмотреть резолюцию 2001 года о борьбе с терроризмом.



Другие члены Демократической партии сравнивают противостояние между ВС США и проиранскими формированиями в Ираке и Сирии с маломасштабной войной, в рамках которой ограниченное использование силы выглядит вполне обоснованно. Они призывают Байдена обдумать вопрос о необходимости получить у Конгресса официальное разрешение на продолжение ударов по шиитским иррегулярным формированиям на Ближнем Востоке. Однако они оговариваются: это следует сделать только в том случае, если сам глава Белого дома уверен в том, что такой подход позволит в достаточной мере сдержать Тегеран и его амбиции в регионе. Пока что ни ограниченные операции США, ни даже авиаудары Израиля не помогли нейтрализовать угрозу.



На неделе сенатский комитет по международным отношениям должен рассмотреть вопрос о применении военной силы в Ираке. Должностные лица Белого дома 12 июля проведут для законодателей специальный брифинг по поводу того, как исчезновение соответствующих полномочий может повлиять на текущие военные операции. Известно, что сам Байден поддерживает отказ от устаревшего права на силовой сценарий. Однако подобным планам хотят помешать республиканцы. Представители партии "слонов" в Сенате уже пообещали усложнить процесс, аргументируя свою позицию тем, что отмена двух разрешений на войну в Ираке от 1991 и 2002 годов станет опасным сигналом для американских противников в регионе.



В частности, сенатор-республиканец Тед Круз сообщил изданию Politico, что он планирует внести такие поправки, которые сохранят способность президента атаковать Иран и его силы. С ним солидарен республиканец Майк Роджерс, который заявил: "Необходимо четко указать: если наши войска будут атакованы в любой части мира, мы не только дадим ответ, но и будем реагировать быстро и решительно".